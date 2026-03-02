Медведев рассказал, что будет, если "Трамп продолжит свой безумный курс" - 02.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260302/medvedev-rasskazal-chto-budet-esli-tramp-prodolzhit-svoy-bezumnyy-kurs-1076271037.html
Медведев рассказал, что будет, если "Трамп продолжит свой безумный курс"
Медведев рассказал, что будет, если "Трамп продолжит свой безумный курс" - 02.03.2026 Украина.ру
Медведев рассказал, что будет, если "Трамп продолжит свой безумный курс"
Третья мировая война возможна. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2026-03-02T19:43
2026-03-02T19:43
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил президента США Дональда Трампа в разжигании кострища новой глобальной войны. Несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, Медведев пока не видит признаков уже идущей третьей мировой. Однако она начнется в любой момент, если ничего не изменить.Третья мировая война ещё формально не началась, уверен Дмитрий Медведев. Однако проводимая президентом США Даональдом Трампом политика ведёт к этому. "Но, если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется", - заявил Медведев.По мнению Медведева, триггером для глобального конфликта может стать абсолютно любое событие, сообщает "Комсомольская правда".Ранее в новостях: Медведев назвал переговоры США и Ирана "операцией прикрытия"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пентагон запустил тотализатор: угадай, сколько продлится операция против Ирана. Итоги 2 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Новости
Медведев рассказал, что будет, если "Трамп продолжит свой безумный курс"

19:43 02.03.2026
 
Третья мировая война возможна. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил президента США Дональда Трампа в разжигании кострища новой глобальной войны. Несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, Медведев пока не видит признаков уже идущей третьей мировой. Однако она начнется в любой момент, если ничего не изменить.
Третья мировая война ещё формально не началась, уверен Дмитрий Медведев. Однако проводимая президентом США Даональдом Трампом политика ведёт к этому.
"Но, если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется", - заявил Медведев.
По мнению Медведева, триггером для глобального конфликта может стать абсолютно любое событие, сообщает "Комсомольская правда".
Медведев назвал переговоры США и Ирана "операцией прикрытия"
Пентагон запустил тотализатор: угадай, сколько продлится операция против Ирана. Итоги 2 марта
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния