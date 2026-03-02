https://ukraina.ru/20260302/medvedev-rasskazal-chto-budet-esli-tramp-prodolzhit-svoy-bezumnyy-kurs-1076271037.html

Медведев рассказал, что будет, если "Трамп продолжит свой безумный курс"

02.03.2026

Медведев рассказал, что будет, если "Трамп продолжит свой безумный курс"

Третья мировая война возможна. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил президента США Дональда Трампа в разжигании кострища новой глобальной войны. Несмотря на напряженную ситуацию на Ближнем Востоке, Медведев пока не видит признаков уже идущей третьей мировой. Однако она начнется в любой момент, если ничего не изменить.Третья мировая война ещё формально не началась, уверен Дмитрий Медведев. Однако проводимая президентом США Даональдом Трампом политика ведёт к этому. "Но, если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она несомненно начнется", - заявил Медведев.По мнению Медведева, триггером для глобального конфликта может стать абсолютно любое событие, сообщает "Комсомольская правда".Ранее в новостях: Медведев назвал переговоры США и Ирана "операцией прикрытия"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Пентагон запустил тотализатор: угадай, сколько продлится операция против Ирана. Итоги 2 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

