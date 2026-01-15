Зеленский по договору обязан отправить ВСУ воевать с США за Гренландию - 15.01.2026 Украина.ру
Зеленский по договору обязан отправить ВСУ воевать с США за Гренландию
Зеленский по договору обязан отправить ВСУ воевать с США за Гренландию
Украина по договору с Данией должна незамедлительно оказать военную помощь королевству и отбить атаку американского агрессора. Об этом напомнила своим подписчикам украинский блогер Мирослава Бердник
2026-01-15T11:09
2026-01-15T11:09
Опубликовав скриншот публикации о подписании украинско-датского договора о "взаимных гарантиях безопасности", Бердник напомнила об обязательствах постсоветской республики перед датским королевством в свете угроз аннексии Гренландии властями США."А вы знаете, что Зеленский подписал с Данией договор о взаимных гарантиях безопасности? То есть ВСУ должны быть готовы в любой момент отправиться в Гренландию и отбивать потенциальные атаки американского агрессора!", - напомнила блогер.Бердник также напомнила о сотнях миллионов долларов, которые официальный Копенгаген направил на поддержку киевского режима.Подписчики блогера отреагировали на публикацию по-разному. Одни обратили внимание на воровство украинских политиков. Другие с юмором и в принятом на Западе формате сослались на анонимных информаторов."Информация из киевских секретных источников: Украина отправляет 800.000 военнослужащих в Гренландию, на войну с США!, - заметил один из них. - Также для этих целей требуют из США большое количество комплексов Patriot". Ранее на эту тему: "Дело в экономике, дурачок": Сидоров объяснил, почему внешнеэкономические успехи не спасут ТрампаБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Как никогда близки": кто медлит на пороге мирного урегулирования? Хроника событий на утро 15 январяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Украина.ру
Зеленский по договору обязан отправить ВСУ воевать с США за Гренландию

Украина по договору с Данией должна незамедлительно оказать военную помощь королевству и отбить атаку американского агрессора. Об этом напомнила своим подписчикам украинский блогер Мирослава Бердник
Опубликовав скриншот публикации о подписании украинско-датского договора о "взаимных гарантиях безопасности", Бердник напомнила об обязательствах постсоветской республики перед датским королевством в свете угроз аннексии Гренландии властями США.
"А вы знаете, что Зеленский подписал с Данией договор о взаимных гарантиях безопасности? То есть ВСУ должны быть готовы в любой момент отправиться в Гренландию и отбивать потенциальные атаки американского агрессора!", - напомнила блогер.
Бердник также напомнила о сотнях миллионов долларов, которые официальный Копенгаген направил на поддержку киевского режима.
Подписчики блогера отреагировали на публикацию по-разному. Одни обратили внимание на воровство украинских политиков. Другие с юмором и в принятом на Западе формате сослались на анонимных информаторов.
"Информация из киевских секретных источников: Украина отправляет 800.000 военнослужащих в Гренландию, на войну с США!, - заметил один из них. - Также для этих целей требуют из США большое количество комплексов Patriot".
Ранее на эту тему: "Дело в экономике, дурачок": Сидоров объяснил, почему внешнеэкономические успехи не спасут Трампа
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Как никогда близки": кто медлит на пороге мирного урегулирования? Хроника событий на утро 15 января
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
