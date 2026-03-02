https://ukraina.ru/20260302/zelenskomu---kryshka-khotya-on-pytaetsya--ispolzovat-obostrenie-v-irane-v-svoikh-interesakh-1076265526.html

"Зеленскому - крышка!" Хотя он пытается использовать обострение в Иране в своих интересах

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается обернуть в пользу Украины очередной виток конфликта на Ближнем Востоке, но не исключено, что в итоге сам Киев окажется в более затруднительном положении в контексте противостояния с Россией

2026-03-02

С конца прошлой недели внимание всего мирового сообщества устремлено на Ближний Восток, где США сразу же после переговоров, которые представляли как успешные, вместе с Израилем атаковали Иран, убив высокопоставленных чиновников республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи, чем, конечно, недовольны власти Украины, для которых информационная составляющая имеет важное, если не ключевое, значение в противостоянии с Россией."Зеленский и его команда работают через информационный трек. Они всегда нагнетали ситуацию вокруг Украины. И тем самым её уже позже монетизировали. Через те подаяния, которые собираются у других западных стран, мобилизуя их для поддержки Украины", - поясняет посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.Зеленский пытается подержать Запад не только словом, но и деломТо, что лидер киевского режима Владимир Зеленский умеет удерживать украинскую тему на первых полосах ведущих СМИ, даже когда новых инфоповодов нет, сложно отрицать. Вот и сейчас он решил использовать ситуацию в Иране в своих интересах. Из всех иностранных лидеров Зеленский, наверно, выразил самую решительную поддержку действиям президента США Дональда Трампа.На следующий день после завершения переговоров между американской и иранской делегациями в Женеве и за день до начала атак Зеленский в интервью телеканалу Sky News сказал, что поддержал бы операцию, направленную против режима исламской республики, а чтобы не выглядеть бесчеловечным и жестоким, добавил, что это не должна быть операция против людей, и "конечно, переговоры – лучше".А уже в разгар бомбардировок выразил желание смены власти в Иране усилиями США."Важно, чтобы Соединённые Штаты действовали решительно. Всякий раз, когда Америка проявляет решимость, преступники во всём мире ослабевают. Это понимание должно прийти и к русским. Нет ничего лучше смерти диктатора", - написал Зеленский в соцсети Х, комментируя убийство аятоллы Хаменеи.Эти слова вызвали яростную реакцию пользователей: они указывали, что диктатор - это сам Зеленский, и желали России довести спецоперацию до конца.Решив глумиться над памятью иранского правителя, он перешёл черту, подчеркнул кипрский журналист Алекс Христофору."В официальном аккаунте написано, что ничто не сравнится со смертью диктатора. Это мерзко и самокритично со стороны Зеленского. <…> Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты, а Хаменеи был законно избран. Лучше удали свой пост, извинись и перестань мечтать о смене режима, пока не стал следующим", - сказал он в эфире своего YouTube-канала.Все мы помним, как непросто складывались отношения лидеров США и Украины – это и скандал в Овальном кабинете год назад, и процедура импичмента Трампа из-за Украинагейта – но сейчас слова Зеленского могут найти отклик в сердце 47-го американского президента, который сам от заниженной самооценки никогда не страдал и всегда отмечал все похвалы в свой адрес со стороны других людей. К тому же внутри собственной страны его действия, мягко говоря, поддержкой не пользуются. Как следует из опроса, проведённого компанией Ipsos для агентства Reuters 28 февраля-1 марта, одобрили удары по Ирану всего 27% респондентов, т.е. примерно 1 из 4 человек, 43% - не одобряют происходящее, 29% - затруднились с ответом. По мнению, 56% участников исследования, нынешний президент слишком охотно использует военную силу для продвижения интересов США. А ведь он громко обещал войти в историю как миротворец.Если цены на газ и нефть вырастут, то это снизит поддержку кампании против исламской республики порядка 45% опрошенных. А котировки уже начали расти. Оптовая стоимость природного газа в начале торгов в понедельник, 2 марта, подскочила примерно на 25% по сравнению с пятницей, что стало самым сильным рывком с августа 2023 года. Конечно, это повлияет на цены на бензин в США, а для американских избирателей собственный уровень жизни стоит на первом месте при выборе, за кого голосовать.Зеленский, который обычно только просит, а точнее сказать, требует помощи от Запада – в том числе неоднократно под предлогом якобы использования Россией в ходе спецоперации поставленных Ираном беспилотников "шахед", - в нынешней ситуации, наоборот, сам готов оказать помощь США и Европе.Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал агрессию США и Израиля против Ирана, разрешив использовать британские авиабазы на Кипре, но при этом заявил, что королевство не присоединяется к этим ударам. В видеообращении, опубликованном в X, он объявил, что Лондон направит своих, а также украинских экспертов, чтобы помочь партнёрам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют.Реакция с Банковой не заставила себя долго ждать."Премьер-министр Стармер, мы готовы помочь и поделиться своим опытом. На Украине более 10 компаний производят системы перехвата и противодействия беспилотникам", - заявил внештатный советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин.Военный опыт – вот, наверно, то немногое, чем Киев может поделиться с Западом.Как обострение на Ближнем Востоке скажется на ходе украинского конфликтаВойна одновременно на два фронта – это не только про то, кому сколько достанется внимания, но и ресурсов, вооружений прежде всего. В тот же день, как началась операция в Иране, американские военные чиновники в комментарии газете Financial Times предупредили, что самые большие трудности могут возникнуть с ракетами-перехватчиками THAAD. По их словам, в 2025 году США выпустили до 150 боеприпасов THAAD для защиты Израиля, а всего с момента ввода системы в эксплуатацию примерно в 2010 году заказано менее 650 таковых.Вашингтон мог бы запросто израсходовать годовой запас ключевых оборонительных боеприпасов всего за пару дней операций, если Иран нанесёт несколько крупных ракетно-беспилотных ударов по силам США и Израилю, сказала директор оборонной программы Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон.Это, безусловно, может сказаться на поставках боеприпасов Украине.США сейчас стремятся в кратчайшие сроки ускорить производство некоторых ключевых боеприпасов, заключив соглашения с крупнейшими внутренними производителями, но без многолетних контрактов оборонные компании не заинтересованы в наращивании производства, отмечает Financial Times.Именно из-за быстрого истощения военных ресурсов на Ближнем Востоке и отсутствия возможности восполнять их теми же темпами, как сообщает издание The Wall Street Journal, США рассчитывают как можно скорее уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана, прежде чем у них закончатся перехватчики для отражения ответных действий исламской республики."Системы ПВО американского производства, включая Patriot, требуют соответствующих боеприпасов. Эти боеприпасы аналогичны тем, которые используются системами, поставляемыми в рамках военной помощи Израилю и другим союзникам США в регионе, а также тем, которые сами американцы применяют для защиты своих военных и гражданских объектов. Вопрос снабжения боеприпасами обсуждается уже давно — как в США, так и в ЕС, особенно в контексте наращивания военного производства", - говорит политолог Александр Тэвдой-Бурмули.По его словам, планируя военную операцию против Ирана, США и их союзники, прежде всего сами Соединённые Штаты, заранее рассчитывали расход боеприпасов, включая объёмы, необходимые для перехвата иранских ракетных ударов, потенциальные количественные возможности иранских залпов американцам в целом известны, поэтому серьёзной драмы для них в этом вопросе нет."Поставки Киеву — отдельная и сложная тема. Одна из причин, по которой США стремятся к мирному соглашению, заключается в том, что эти поставки обходятся дорого, а теперь ресурсы требуются и для конфликта с Ираном. Перераспределение боеприпасов может стать проблемой прежде всего для Киева, который в определённый момент может недополучать вооружения. Косвенно это способно повлиять на ситуацию на украинском фронте", - добавляет политолог.Пока, как утверждает Зеленский, конфликт в Иране не повлиял на поставки Украине ракет Patriot, но, добавил он, такие опасения в случае затягивания боевых действий существуют.По мнению члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мемы, западные союзники, вовлечённые в операцию против Ирана, всё же будут вынуждены перераспределять ресурсы, что усугубит и без того острый дефицит систем противовоздушной обороны у Киева."Конфликт с Ираном означает сокращение количества систем ПВО для Украины. Сейчас самое подходящее время для переговоров о прекращении конфликта с Россией для Владимира Зеленского", - считает он.Родион Мирошник разделяет точку зрения, что из-за конфликта Ирана и Израиля для Украины наступает очень сложный период, она окажется в более трудной ситуации, в том числе из-за снижения поставок оружия."С нашей точки зрения, возможно, это подтолкнёт несговорчивое руководство Украины к рассмотрению тех предложений, которые были сделаны не так давно в Стамбуле", - заявил дипломат.Следующий раунд трёхсторонних консультаций, как сообщил 2 марта Зеленский, состоится в промежутке с 5 по 8 марта, но, конечно, уже не в Абу-Даби, а в Турции или Швейцарии. Источники агентства Bloomberg говорят про первый вариант. В таком случае очень вероятно, что делегации России и Украины вновь встретятся в Стамбуле.В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что российская сторона, как и говорила ранее, не собирается публично обсуждать содержание переговоров, которые ведутся, даже самых разных аспектов. Он лишь отметил, что на повестке наряду с главным вопросом - территориальным находятся гарантии безопасности.Россия по-прежнему высоко ценит посреднические усилия США в переговорах по Украине, но доверяет только себе и отстаивает собственные интересы, подчеркнул представитель Кремля.Но пока никаких признаков изменения позиции Киева не наблюдается, несмотря даже на трудности ВСУ на фронте, что, естественно, переговорную позицию Банковой нисколько не укрепляет, но Зеленский по-прежнему крепко держится за власть."Но любая война должна подпитываться. Если не будет такой массированной поддержки мобилизации на западе, то и возможности Зеленского надувать щёки становятся меньше. У Украины появился шанс начать смотреть на ситуацию под иным углом. Но это всё зависит от управляющих структур. От европейских кураторов – насколько они будут вовлечены в ближневосточный конфликт. И как они будут отвечать на запросы Украины – дадим денег или не дадим, поставим вооружение или не поставим", - подытоживает Мирошник.Европейские страны, по информации ведущих мировых СМИ, были застигнуты врасплох решением Трампа атаковать Иран, они оказались отрезаны от планирования конфликта, который имеет непосредственное влияние на их безопасность, но постепенно втягиваются в конфликт на Ближнем Востоке. Учитывая, что собственных ресурсов для снабжения ВСУ и Украины в целом у европейцев недостаточно, собственно, поэтому они и закупают вооружение американского производства, рассчитывать, что Старый свет сможет обеспечивать Банковую всем необходимым, вряд ли стоит."Украина пропала. Трамп теперь занят Ближним Востоком. Никаких больше денег или оружия от него. Евросоюз сможет предоставить лишь пустые слова. Зеленскому крышка", - написал основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, (известный как Ким Дотком) в социальной сети X.Однако ставить точку прежде, чем украинский кризис достигнет своего завершения, нельзя. В конце концов, до сих пор Зеленскому удавалось получать деньги и оружие от Запада.Читайте также: США хоронят многополярный мир. Как гегемон строит новый мировой порядок

