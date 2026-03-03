https://ukraina.ru/20260303/ischenko-esli-tramp-razvyazhet-grazhdanskuyu-voynu-v-ssha-on-mozhet-ostatsya-bez-armii-i-spetssluzhb-1076274605.html

Ищенко: Если Трамп развяжет гражданскую войну в США, он может остаться без армии и спецслужб

Дональд Трамп не может развязать гражданскую войну в США, даже если очень захочет — его просто никто не поддержит. Армия и спецслужбы присягают не президенту, а Конституции, и воевать за трампистов против демократов они не станут. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Журналист спросил, может ли Трамп решиться на силовой сценарий внутри страны. Ростислав Ищенко объяснил, почему это невозможно.Главная проблема американского лидера, как объяснил обозреватель, в лояльности силовиков. "В армии есть офицеры-демократы и офицеры-республиканцы. При этом большая часть офицерства и чиновничества сохраняют лояльность не президенту, а закону", — пояснил политолог.Если хозяин Белого дома переступит черту, его карьера закончится мгновенно. "И если возникнут серьезные основания подозревать, что Трамп нарушает закон и тем более развязывает гражданскую войну, он останется без армии, спецслужб и общественной поддержки", — заявил эксперт.Ищенко напомнил, как демократы уже пытались раскачать лодку и специально провоцировали штурм Капитолия, чтобы получить повод для репрессий против трампистов.В итоге стороны зашли в тупик, подчеркнул обозреватель. "Повторюсь, сейчас обе группировки пришли к тому, что миром дело вряд ли решится. Но брать на себя ответственность за развязывание гражданской войны никто не хочет", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию внутри США — в статье Елены Мурзиной "Клинтоны и Эпштейн. "Неприкасаемые" на допросе" на сайте Украина.ру.

