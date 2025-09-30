https://ukraina.ru/20250930/kritika-kontrrevolyutsionera--tozhe-kritika-dmitriy-krasnov-o-bumazhnom-tigre-i-vypadakh-trampa-1069339244.html

"Критика контрреволюционера — тоже критика": Дмитрий Краснов о "бумажном тигре" и выпадах Трампа

Заявления президента США Дональда Трампа о России как о "бумажном тигре" являются классическим примером критики, направленной на создание внутренних сомнений, однако Москва продолжит решать свои задачи, не обращая внимания на подобные выпады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

Отвечая на вопрос о том, как воспринимать слова Трампа о России, Краснов согласился, что проблемы в экономике есть, и их не отрицают, а стараются решить. Он привел в пример слова Иосифа Сталина, отметив, что "критика контрреволюционера является тоже критикой", то есть указанием на ошибки и недочёты. "Только вот критика контрреволюционера направлена на создание внутренних сомнений и распрей", — подчеркнул эксперт.В связи с этим историк предложил выслушать Трампа, "пожать плечами и продолжить заниматься своими делами, пока он придумывает, что бы ещё ляпнуть". По его мнению, Запад в ужасе от того, что санкциями против России "свои экономики на бок завалили, а Россия всё живёт и развивается".Краснов также напомнил долгую историю противостояния, указав, что первые санкции Запада против России зафиксированы в 1137 году. "Тогда "наши западные партнёры" запретили поставку продуктов питания в Великий Новгород. С тех пор и бьются, но тщетно", — резюмировал собеседник издания.Полный тест материала Анны Черкасовой "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики в интервью: "Константин Блохин: Хотя ООН морально устарела, ни ШОС, ни БРИКС не смогут ее заменить".

