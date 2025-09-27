https://ukraina.ru/20250927/dmitriy-krasnov-ob-ultimatume-trampa-khotite-novykh-sanktsiy-protiv-rossii-zaplatite-vengrii-za-neft-1069245611.html

Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть

Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть - 27.09.2025 Украина.ру

Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть

Своих денег на войну с Россией Украине хватит до вечера, а западных – на десятилетия. А вот Трамп, убедившись, что Россия не собирается отступать от буквы Конституции и сдавать территории, счёл это за слабость

2025-09-27T06:00

2025-09-27T06:00

2025-09-27T06:00

интервью

россия

украина

сша

дональд трамп

владимир зеленский

виктор орбан

нато

оон

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1c/1043942966_69:4:838:437_1920x0_80_0_0_239be2912eb3b89cf75188e33c77bba2.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Ранее Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН по вопросу Украины и применения санкций в отношении России, а также упомянул тему российских самолетов над странами НАТО, а после встречи с Зеленским президент США написал пост о победе Украины.— Дмитрий Анатольевич, Трамп утверждает, что Украина при помощи ЕС сможет отвоевать всю свою территорию. Следует ли из этого, что США считают возможной победу Украины? Или Трамп троллит Зеленского?– Чтобы понять Трампа советую почитать его книги. Он вполне цинично признаётся, что для успеха переговоров нужно блефовать – понять, что важно для визави и сделать вид, что эта ценность в ваших руках. Убедившись, что Россия не собирается отступать от буквы Конституции и сдавать территории, он счёл что это и есть ахиллесова пята.— Трамп также обозвал Россию "бумажным тигром", отметив, что она находится в плохом экономическом положении. Как нам воспринимать слова Трампа о России?— Мы и без Трампа знаем, какие у нас проблемы и не отрицаем их, а стараемся решить. Но, как говорил товарищ Сталин, "Критика контрреволюционера является тоже критикой", то есть указанием на ошибки и недочёты. Только вот критика контрреволюционера направлена на создание внутренних сомнений и распрей. Поэтому предлагаю выслушать Трампа, пожать плечами и продолжить заниматься своими делами, пока он придумывает, что бы ещё ляпнуть.И, кстати, я не удивлён, что Трамп, как и весь Запад, в ужасе. Они, бедолаги, санкциями против нас свои экономики на бок завалили, а Россия всё живёт и развивается. Что же до связи с конфликтом на Украине, то, напомню, первые санкции Запада против России зафиксированы в 1137 году. Тогда "наши западные партнёры" запретили поставку продуктов питания в Великий Новгород. С тех пор и бьются, но тщетно.— А на Украине с экономикой всё хорошо? Всё отлично с армией?!— С экономикой – "отлично". Её нет. То есть собственной экономики у Украины нет. Если Россия наращивала суверенитет, самостоятельность, независимость, то Украина бегом бежала от суверенитета, сдавая созданное ещё в советские времена народное хозяйство Западу. И теперь это ЧОП "анти-Россия", который сам по себе нежизнеспособен нисколько – его экипируют и кормят наниматели. И трусы натовские, и сухпаёк натовский, и ружьё. Пока снабжают регулярно – живут.И, собственно, это ответ на второй вопрос, хорошо ли с армией. Западное оружие и экипировка сами по себе атаковать Россию не могут, к ним нужно приложить пушечное мясо. Тем самым, кстати, снизив издержки Запада на содержание Украины. Вот Зеленский и конвертирует жизни соотечественников в профиты.— На какое время Киеву хватит денег на ведение войны?— Своих денег – до вечера. Западных – на десятилетия.— США будут тратить свои деньги на Украину, или же бесплатно передавать ВСУ оружие?— США будут зарабатывать. Делать оружие и продавать НАТО, Европе, Украине. Все деньги, которые будут выделены как бы Украине, попадут в карманы друзей Трампа.— Трамп возлагает на Европу и НАТО основную тяжесть поддержки Украины. Это можно трактовать как признание их роли? Или все-таки тут больше стремления переложить финансовое и военное бремя с США на союзников?— И финансовое бремя переложить, и ещё заработать на этом. Идеальная позиция.— Недавно Трамп говорил, что у Киева в конфликте с Россией на руках плохие карты и Зеленскому нужно соглашаться на мирный договор, пусть и с утратой территорий. Теперь же Трамп изменил риторику. Но в период времени между этими заявлениями ничего принципиально важного, меняющего баланс сил, не происходило. И все-таки, с какой целью тогда, на ваш взгляд, Трамп так изменил риторику?— Еще раз отошлю к его откровениям, изложенным в книгах. Это его манера ведения переговоров. Плюс, конечно, неизбежные старческие изменения психики. Маразм, проще говоря. Поговорил с Путиным – транслирует позицию России. Поговорил с Зеленским – цитирует его слова. Этакое некритическое восприятие.Плюс, конечно, повторюсь, наиважнейший интерес – финансовый. Бизнес для бизнесмена – прежде всего.— А не связано ли такое поведение Трампа с тем, что у него сейчас идёт война в Конгрессе и ему не до Украины, ему нужна пауза хотя бы на месяц, чтобы решить внутренние проблемы? Впереди Трампа ждёт внутренняя война с демократами в Конгрессе за бюджет и за президентские полномочия – от этого будет зависеть его собственное будущее.— Война Трампа против Америки и Америки против Трампа закончится только летально – либо Америка погибнет, либо Трамп помрёт. Он же не с президентства своего начал эту войну, он грабил свою страну всю сознательную жизнь. И оставив Овальный кабинет продолжит в том же духе. Это битва длинною в жизнь. И, конечно, Америка не умрёт вперёд Трампа.Получается, передышка американскому президенту не нужна, не поможет она решить внутренних проблем.— 25 сентября Зеленский выступил с намеком об угрозе ракетных ударов по Москве. Он заявил, что чиновники РФ должны выучить места бомбоубежищ, а также сказал, что якобы Трамп одобрил удары по России. Ранее Трамп запрещал Зеленскому использовать ракеты США и нацеливание ракет с помощью американских военных спутников для ударов по международнопризнанной территории России. Означает ли последнее заявление Зеленского, что Трамп в разговоре с ним снял такой запрет?— Такой запрет снимается не словами, а целым рядом распоряжений по военному ведомству. Слова же "утреннего Трампа" и "вечернего Трампа" могут быть диаметрально противоположными, он это ежедневно демонстрирует.Что же до ударов по "старым территориям", то они не прекращались.— Ожидать ли после слов Зеленского закрытых консультаций России и США на тему того, будут ли спутники США давать ВСУ координаты прицела на российские города?— Уверен, что с самого начала конфликта наша дипломатия работает в поте лица. Да, в публичной сфере – полная заморозка, но контакты идут и приносят свои результаты. Разумеется, дипломаты пытаются донести до "заокеанских партнёров" информацию о всех рисках для США в случае опрометчивых решений.— Кстати! На этой неделе в сети активно говорили о заговоре в окружении Зеленского. Правительство, как сообщается, может возглавить первый вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Возможна ли смена власти на Украине?— Не очень понимаю механизм, который сделает смену президента без выборов легитимной. А выборами пока на Украине не пахнет.— В НАТО нет единства — страны открыто противоречат друг другу в вопросе ответа России на тему заявленного ими нарушения воздушного пространства стран. Эстония и Польша требуют от НАТО дать убедительный ответ на якобы российские угрозы, а Макрон призывает к осторожному подходу. Что значат такие противоречия внутри НАТО?— Опять и снова – перетягивание финансового одеяла. Захребетники с нулевыми экономиками хотят развести кормильцев на новые плюшки, а доноры не спешат делиться – после проделок Трампа им самим не хватает.— Интересно ваше мнение на тему того, что Трамп в свою очередь обещал, что поговорит с “другом Орбаном” и последний “прекратит покупать российскую нефть”. В свою очередь, госсекретарь Рубио отметил, что США не собираются вводить новые санкции против России, пока Европа покупает ее нефть и газ.— Помните, как в 2023-м Орбан блокировал финансирование Украины? Тогда кто-то видел в нём "друга России". А он просто выкручивал руки Европе, добиваясь преференций для Венгрии. Сейчас ситуация похожая.Орбан легко откажется от нефти из России, если кто-то даст ему нефть в тех же объёмах и по той же цене. И тут вся заварушка вокруг поставок нефти в Европу становится полностью прозрачной – США опять хотят "обуть" ЕС, как обули с газом. Считайте, что ультиматум из-за океана звучит так: "Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть".Разворот Дональда Трампа над Атлантикой выглядит почти по-примаковски. За последние несколько суток я услышал максимально широкий спектр комментариев о встрече Трампа и Зеленского на полях Генассамблеи ООН в Вашингтоне. Об это в материале Разворот Трампа на 180 градусов? Конечно нет!

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, виктор орбан, нато, оон, ес, санкции, экономика, всу, деньги, военная помощь, дальнобойные ракеты, нефть