Константин Блохин: Хотя ООН морально устарела, ни ШОС, ни БРИКС не смогут ее заменить
Пока альтернативы Организации объединенных наций (ООН) в мире нет, хотя ее решения игнорируются в том числе и Западом. Единственный способ – реформировать и модернизировать ООН. Подобной ей организации нет. БРИКС и ШОС подобную мировую роль на себя не взваливают, хотя это тоже глобальные организации.
2025-09-23T17:23
2025-09-23T17:24
интервью
россия
сша
китай
дональд трамп
илон маск
владимир путин
оон
брикс
шос
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.Представители всех 193 государств-членов и двух стран-наблюдателей ООН, включая 89 глав государств, пять вице-президентов, одного наследного принца и 43 главы правительств, выступят в ходе общих прений, которые начались в зале Генеральной Ассамблеи ООН.- Константин Владимирович, какую роль сейчас играет Организация объединенных наций (ООН) в международных отношениях?- Роль ООН подорвана и дискредитирована. Решения ООН многими игнорируется, в том числе и самим Западом. То есть свои функции эта организация не отрабатывает. К примеру, официальный бюджет ООН на 2025 год порядка четырех миллиардов долларов. В то время как состояние Илона Маска – 400 миллиардов долларов. Американцы жалуются на большие траты на ООН, а на самом деле, тратят мизер. При этом они упрекают ООН в неэффективности.ООН не работает еще и потому что морально устарела. Организация была создана по результатам Второй мировой войны, а за это время мировой порядок изменился трижды. То есть рухнула биполярная система, а Штаты из-за своих стратегических ошибок в гонке за мировое господство так и не смогли сформировать однополярный мир. Возникли только отдельные зоны, где западный мир осуществлял свое главенство. Сейчас формируется и усиливается многополярный мир.Таким образом можно сделать вывод, что не выработаны правила функционирования текущего мирового порядка. Прежний отмирает, а новый еще полностью не сформирован. Поэтому об ООН вытирают ноги, а ее Генассамблея особой роли не играет вообще. Свое значение пока еще сохраняет Совет безопасности.- В Совбезе в этот раз были слышны голоса главных "ястребов" Восточной Европы балтийские государства и Польша.- Реально право голоса там имеют Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. По этой причине хотят реформировать ООН, потому что упомянутые государства это пятерка победивших во Второй мировой.- Какой могла бы быть альтернатива для ООН? Может ли она возникнуть на основе ШОС, БРИКС?- Пока альтернативы нет. Единственный способ – реформировать и модернизировать ООН. Подобной ей организации нет. БРИКС и ШОС подобную мировую роль на себя не взваливают, хотя это тоже глобальные организации. Но планетарным уровнем обладает только ООН. Поэтому сейчас идет дискуссия о расширении количества постоянных членов. Американцы хотят включить в их число Японию и Германию. Мы выступаем за Индию и Бразилию.- Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности России еще год придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после того, как 5 февраля 2026 года истечет срок его действия. Что означает это предложение?- Это попытка призвать США услышать логику разума, чтобы избежать новой гонки вооружений. Срок ДСНВ истекает, и никаких сигналов по его продлению США не посылают. Поэтому Россия делает жест доброй воли, говоря о том, что никаких изменений в военном строительстве не будет. Если же США пойдут на радикальное усиление своих возможностей, то и Россия будет действовать, исходя из складывающейся политической конъюнктуры.- Какое внимание сейчас Трамп сможет уделять внешней повестке, учитывая сложную внутриполитическую ситуацию в США после убийства Чарли Кирка?- Внешняя повестка это один из ключевых пунктов трампизма. Это поддержка Израиля, сдерживание Ирана и Китая, торговые войны. Основной посыл Трампа — это представить себя в качестве глобального миротворца. Поэтому внешняя повестка никуда не денется.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Россия блокирует и громит две бригады ВСУ в лесах возле Синельниково
17:23 23.09.2025 (обновлено: 17:24 23.09.2025)
 
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.
Представители всех 193 государств-членов и двух стран-наблюдателей ООН, включая 89 глав государств, пять вице-президентов, одного наследного принца и 43 главы правительств, выступят в ходе общих прений, которые начались в зале Генеральной Ассамблеи ООН.
- Константин Владимирович, какую роль сейчас играет Организация объединенных наций (ООН) в международных отношениях?
- Роль ООН подорвана и дискредитирована. Решения ООН многими игнорируется, в том числе и самим Западом. То есть свои функции эта организация не отрабатывает. К примеру, официальный бюджет ООН на 2025 год порядка четырех миллиардов долларов. В то время как состояние Илона Маска – 400 миллиардов долларов. Американцы жалуются на большие траты на ООН, а на самом деле, тратят мизер. При этом они упрекают ООН в неэффективности.
ООН не работает еще и потому что морально устарела. Организация была создана по результатам Второй мировой войны, а за это время мировой порядок изменился трижды. То есть рухнула биполярная система, а Штаты из-за своих стратегических ошибок в гонке за мировое господство так и не смогли сформировать однополярный мир. Возникли только отдельные зоны, где западный мир осуществлял свое главенство. Сейчас формируется и усиливается многополярный мир.
Таким образом можно сделать вывод, что не выработаны правила функционирования текущего мирового порядка. Прежний отмирает, а новый еще полностью не сформирован. Поэтому об ООН вытирают ноги, а ее Генассамблея особой роли не играет вообще. Свое значение пока еще сохраняет Совет безопасности.
12:24
- В Совбезе в этот раз были слышны голоса главных "ястребов" Восточной Европы балтийские государства и Польша.
- Реально право голоса там имеют Россия, Китай, Великобритания, США и Франция. По этой причине хотят реформировать ООН, потому что упомянутые государства это пятерка победивших во Второй мировой.
- Какой могла бы быть альтернатива для ООН? Может ли она возникнуть на основе ШОС, БРИКС?
- Пока альтернативы нет. Единственный способ – реформировать и модернизировать ООН. Подобной ей организации нет. БРИКС и ШОС подобную мировую роль на себя не взваливают, хотя это тоже глобальные организации. Но планетарным уровнем обладает только ООН.
Поэтому сейчас идет дискуссия о расширении количества постоянных членов. Американцы хотят включить в их число Японию и Германию. Мы выступаем за Индию и Бразилию.
10:25
- Накануне президент России Владимир Путин заявил о готовности России еще год придерживаться ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после того, как 5 февраля 2026 года истечет срок его действия. Что означает это предложение?
- Это попытка призвать США услышать логику разума, чтобы избежать новой гонки вооружений. Срок ДСНВ истекает, и никаких сигналов по его продлению США не посылают. Поэтому Россия делает жест доброй воли, говоря о том, что никаких изменений в военном строительстве не будет.
Если же США пойдут на радикальное усиление своих возможностей, то и Россия будет действовать, исходя из складывающейся политической конъюнктуры.
- Какое внимание сейчас Трамп сможет уделять внешней повестке, учитывая сложную внутриполитическую ситуацию в США после убийства Чарли Кирка?
- Внешняя повестка это один из ключевых пунктов трампизма. Это поддержка Израиля, сдерживание Ирана и Китая, торговые войны. Основной посыл Трампа — это представить себя в качестве глобального миротворца. Поэтому внешняя повестка никуда не денется.
О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Россия блокирует и громит две бригады ВСУ в лесах возле Синельниково
Интервью Россия США Китай Дональд Трамп Илон Маск Владимир Путин ООН БРИКС ШОС
 
