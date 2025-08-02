https://ukraina.ru/20250802/ekonomicheskaya-kapitulyatsiya-kak-soglashenie-trampa-s-fon-der-lyayen-izmenit-pravila-igry-1066280794.html

Экономическая капитуляция: как соглашение Трампа с фон дер Ляйен изменит правила игры

Экономическая капитуляция: как соглашение Трампа с фон дер Ляйен изменит правила игры - 02.08.2025 Украина.ру

Экономическая капитуляция: как соглашение Трампа с фон дер Ляйен изменит правила игры

Недавнее соглашение между администрацией президента США Дональда Трампа и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен установило беспрецедентные экономические условия сотрудничества. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-08-02T06:55

2025-08-02T06:55

2025-08-02T06:55

новости

россия

сша

балканы

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

украина.ру

инвестиции

экономика

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1e/1066149643_0:7:1164:662_1920x0_80_0_0_65aeec6bd2de482e6d2d6b6c506982c7.jpg.webp

"Условия этой сделки фантастические. Трамп откровенно забил на правила ВТО, но ему никто ничего не может сказать", – заявил эксперт. Он подчеркнул, что соглашение включает 750 миллиардов долларов за энергоносители и 600 миллиардов инвестиций, при этом Евросоюз не сможет выполнить все эти условия.По словам Поликарпова, Россия должна использовать этот прецедент в своих интересах. "Мы должны использовать это соглашение как прецедент, когда Евросоюз будет подписывать капитуляцию перед нами. Условия должны быть точно такими же – 750 миллиардов за энергоносители плюс 600 миллиардов инвестиций", – пояснил историк.Эксперт отметил, что подобные договоренности меняют сложившиеся правила международной торговли. По его мнению, они позволяют более сильным игрокам диктовать свои условия партнерам, что открывает новые возможности для российской дипломатии."Раз европейцы согласились на них в случае с американцами, то и в случае с Россией согласятся", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского конфликта — в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота.

https://ukraina.ru/20250728/tramp-razmazal-evropu-soglashenie-o-poshlinakh-stalo-unizheniem-ursuly-fon-der-lyayen-1066056886.html

россия

сша

балканы

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, балканы, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, украина.ру, инвестиции, экономика, евросоюз, ес, европа, соглашение с ес, соглашение, главные новости, эксперты, аналитика