Гуманитарная миссия в Алёшках: Лантратова отправилась туда с иностранными корреспондентами - 29.10.2026 Украина.ру
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Гуманитарная миссия в Алёшках: Лантратова отправилась туда с иностранными корреспондентами
Гуманитарная миссия в Алёшках: Лантратова отправилась туда с иностранными корреспондентами - 29.10.2026 Украина.ру
Гуманитарная миссия в Алёшках: Лантратова отправилась туда с иностранными корреспондентами
Режим тишины в связи с гуманитарной миссией в Алёшках полностью сохраняется, никаких инцидентов не было. Об этом 27 октября сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
2026-10-29T09:36
2026-10-29T09:36
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"Мы видим, что режим тишины полностью сохраняется", — сказала Лантратова в видео, опубликованном "Звездой".Лантратова также сообщила, что с иностранными корреспондентами сейчас отправляется в Алёшки."С нами вместе летят журналисты. Это журналисты, прежде всего, из Соединённых Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира", — сказала она телеканалу "Звезда".Лантратова уточнила, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября. Основными задачами в этот период станут транспортировка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населённый пункт.Алёшки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. Ранее Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что вывоз жителей Алёшек может быть организован через Крым. По данным газеты, движение первых колонн по этому маршруту планируют начать в четверг, 29 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, алешки, днепр, вооруженные силы украины, украина.ру, financial times
Новости, Россия, Алешки, Днепр, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Financial Times

Гуманитарная миссия в Алёшках: Лантратова отправилась туда с иностранными корреспондентами

09:36 29.10.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий ЛубинецАлёшки
Алёшки - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитрий Лубинец
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Режим тишины в связи с гуманитарной миссией в Алёшках полностью сохраняется, никаких инцидентов не было. Об этом 27 октября сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
"Мы видим, что режим тишины полностью сохраняется", — сказала Лантратова в видео, опубликованном "Звездой".
Лантратова также сообщила, что с иностранными корреспондентами сейчас отправляется в Алёшки.
"С нами вместе летят журналисты. Это журналисты, прежде всего, из Соединённых Штатов Америки, которых предложила американская сторона, а также журналисты из разных стран мира", — сказала она телеканалу "Звезда".
Лантратова уточнила, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября. Основными задачами в этот период станут транспортировка продуктов питания, лекарств и всего необходимого, а также эвакуация людей, которые добровольно решат покинуть населённый пункт.
Алёшки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ Херсона. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация.
Ранее Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что вывоз жителей Алёшек может быть организован через Крым. По данным газеты, движение первых колонн по этому маршруту планируют начать в четверг, 29 октября.

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