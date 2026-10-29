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Маск кардинально поменял отношение к Украине - Atlantic

Маск кардинально поменял отношение к Украине - Atlantic - 29.10.2026 Украина.ру

Маск кардинально поменял отношение к Украине - Atlantic

Американский миллиардер Илон Маск полностью пересмотрел свою позицию по украинскому конфликту, пройдя путь от безвозмездного предоставления спутниковой связи до жесткой критики официального Киева, отметил журнал Atlantic со ссылкой на источники, лично контактировавшие с бизнесменом и представителями SpaceX

2026-10-29T09:35

2026-10-29T09:35

2026-10-29T09:57

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украина

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илон маск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

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Собеседники издания отметили, что отношение предпринимателя к украинским властям трансформировалось от щедрой спонсорской поддержки до открытой враждебности.Сам Маск недавно обозначил позицию компании, подчеркнув, что система Starlink разрабатывалась исключительно как гражданская инфраструктура и не должна задействоваться для организации наступательных военных операций. По его словам, пренебрежение этим правилом ставит под удар спутниковую группировку, которая рискует стать легитимной целью для ответных мер. При этом глава SpaceX констатировал, что его структуры вложили в обороноспособность Украины больше, чем любой другой частный сектор в мире, а потенциальное отключение терминалов моментально спровоцирует полный коллапс всей украинской линии фронта. Украинская сторона ранее заявляла о существенных ограничениях в функционировании специализированной военной модификации терминалов под названием Starshield. В частности, Владимир Зеленский жаловался на падение скорости и перебои в передаче данных. Подробнее - в материале "Колоссальный скандал": эксперт раскрыл, кто стоит за отключением Starlink для Украины на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, илон маск, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру