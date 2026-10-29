Ночная атака на ЛНР: обесточены 150 тысяч абонентов, пострадал центр Луганска - 29.10.2026 Украина.ру
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Ночная атака на ЛНР: обесточены 150 тысяч абонентов, пострадал центр Луганска
Ночная атака на ЛНР: обесточены 150 тысяч абонентов, пострадал центр Луганска - 29.10.2026 Украина.ру
Ночная атака на ЛНР: обесточены 150 тысяч абонентов, пострадал центр Луганска
В Луганской Народной Республике из-за массированной атаки ВСУ обесточены более 150 тысяч абонентов, также повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Луганске. Об этом 29 октября сообщил губернатор региона Леонид Пасечник
2026-10-29T11:03
2026-10-29T11:03
луганская народная республика
луганск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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По его словам, киевский режим атаковал энергетическую инфраструктуру республики. В результате удара произошло аварийное отключение сразу в шести муниципалитетах, и на данный момент без электроснабжения остаются более 150 тысяч абонентов.Энергетики уже приступили к ремонту, однако из-за возросшей нагрузки на энергосистему в ряде муниципалитетов возможны временные перебои со светом. Социальные и медицинские объекты подключены к резервным источникам питания, подчеркнул глава региона.Кроме того, ранним утром массированной атаке подвергся центр столицы республики. Повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура, выбито остекление в одной из школ. Пострадавших, к счастью, нет.В целом системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожено свыше 40 воздушных целей.Ранее Обломки БПЛА упали на завод в Башкирии. Об этом 29 октября сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов
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луганская народная республика, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Луганская Народная Республика, Луганск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Ночная атака на ЛНР: обесточены 150 тысяч абонентов, пострадал центр Луганска

11:03 29.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ruВСУ атаковали ЛНР: есть пострадавшие
ВСУ атаковали ЛНР: есть пострадавшие - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
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В Луганской Народной Республике из-за массированной атаки ВСУ обесточены более 150 тысяч абонентов, также повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Луганске. Об этом 29 октября сообщил губернатор региона Леонид Пасечник
По его словам, киевский режим атаковал энергетическую инфраструктуру республики. В результате удара произошло аварийное отключение сразу в шести муниципалитетах, и на данный момент без электроснабжения остаются более 150 тысяч абонентов.
Энергетики уже приступили к ремонту, однако из-за возросшей нагрузки на энергосистему в ряде муниципалитетов возможны временные перебои со светом. Социальные и медицинские объекты подключены к резервным источникам питания, подчеркнул глава региона.
Кроме того, ранним утром массированной атаке подвергся центр столицы республики. Повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура, выбито остекление в одной из школ. Пострадавших, к счастью, нет.
В целом системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожено свыше 40 воздушных целей.
Ранее Обломки БПЛА упали на завод в Башкирии. Об этом 29 октября сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов
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