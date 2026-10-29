https://ukraina.ru/20261029/nochnaya-ataka-na-lnr-obestocheny-150-tysyach-abonentov-postradal-tsentr-luganska-1084149117.html
Ночная атака на ЛНР: обесточены 150 тысяч абонентов, пострадал центр Луганска
Ночная атака на ЛНР: обесточены 150 тысяч абонентов, пострадал центр Луганска - 29.10.2026 Украина.ру
Ночная атака на ЛНР: обесточены 150 тысяч абонентов, пострадал центр Луганска
В Луганской Народной Республике из-за массированной атаки ВСУ обесточены более 150 тысяч абонентов, также повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Луганске. Об этом 29 октября сообщил губернатор региона Леонид Пасечник
2026-10-29T11:03
2026-10-29T11:03
2026-10-29T11:03
луганская народная республика
луганск
леонид пасечник
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
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По его словам, киевский режим атаковал энергетическую инфраструктуру республики. В результате удара произошло аварийное отключение сразу в шести муниципалитетах, и на данный момент без электроснабжения остаются более 150 тысяч абонентов.Энергетики уже приступили к ремонту, однако из-за возросшей нагрузки на энергосистему в ряде муниципалитетов возможны временные перебои со светом. Социальные и медицинские объекты подключены к резервным источникам питания, подчеркнул глава региона.Кроме того, ранним утром массированной атаке подвергся центр столицы республики. Повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура, выбито остекление в одной из школ. Пострадавших, к счастью, нет.В целом системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожено свыше 40 воздушных целей.Ранее Обломки БПЛА упали на завод в Башкирии. Об этом 29 октября сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов
луганская народная республика
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
луганская народная республика, луганск, леонид пасечник, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Луганская Народная Республика, Луганск, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация
Ночная атака на ЛНР: обесточены 150 тысяч абонентов, пострадал центр Луганска
В Луганской Народной Республике из-за массированной атаки ВСУ обесточены более 150 тысяч абонентов, также повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Луганске. Об этом 29 октября сообщил губернатор региона Леонид Пасечник
По его словам, киевский режим атаковал энергетическую инфраструктуру республики. В результате удара произошло аварийное отключение сразу в шести муниципалитетах, и на данный момент без электроснабжения остаются более 150 тысяч абонентов.
Энергетики уже приступили к ремонту, однако из-за возросшей нагрузки на энергосистему в ряде муниципалитетов возможны временные перебои со светом. Социальные и медицинские объекты подключены к резервным источникам питания, подчеркнул глава региона.
Кроме того, ранним утром массированной атаке подвергся центр столицы республики. Повреждены жилые дома, здание отделения почты и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура, выбито остекление в одной из школ. Пострадавших, к счастью, нет.
В целом системами ПВО и силами мобильных огневых групп над территорией республики уничтожено свыше 40 воздушных целей.
Ранее Обломки БПЛА упали на завод в Башкирии. Об этом 29 октября сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов