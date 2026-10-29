Под видом девчонок: как сотрудники украинских спецслужб толкают россиян на теракты - 29.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261029/pod-vidom-devchonok-kak-sotrudniki-ukrainskikh-spetssluzhb-tolkayut-rossiyan-na-terakty-1084148166.html
Под видом девчонок: как сотрудники украинских спецслужб толкают россиян на теракты
Под видом девчонок: как сотрудники украинских спецслужб толкают россиян на теракты - 29.10.2026 Украина.ру
Под видом девчонок: как сотрудники украинских спецслужб толкают россиян на теракты
Украинские спецслужбы используют популярный телеграм-сервис знакомств "Дайвинчик" для шантажа российских граждан и принуждения их к совершению терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
2026-10-29T10:04
2026-10-29T10:34
новости
россия
украина
фсб
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/103233/96/1032339663_0:0:665:374_1920x0_80_0_0_69a417707ba931ad84f4ea63fe642b6c.jpg
По данным службы безопасности, представители Украины знакомились с пользователями платформы под видом молодых девушек, вступали в переписку и с помощью психологических манипуляций выманивали у жертв конфиденциальную информацию. В частности, кураторы добивались отправки геолокации, оплаты фиктивных заказов в ресторанах или перехода по вредоносным фишинговым ссылкам. После получения доступа к личным данным граждан запугивали уголовным преследованием и под давлением заставляли устраивать поджоги, маскируя это под "проверку антитеррористической защищенности" объектов. Всего с июля 2025 года по обвинению в подобных преступлениях были задержаны 56 человек в возрасте от 12 до 24 лет.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/103233/96/1032339663_108:0:665:418_1920x0_80_0_0_3a4dc4c7b2b34da42433a61c9ffbc72a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, фсб, украина.ру
Новости, Россия, Украина, ФСБ, Украина.ру

Под видом девчонок: как сотрудники украинских спецслужб толкают россиян на теракты

10:04 29.10.2026 (обновлено: 10:34 29.10.2026)
 
© Фото : Открытые источники / Перейти в фотобанкклавиатура, флаг Украины, интернет
клавиатура, флаг Украины, интернет - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© Фото : Открытые источники
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Украинские спецслужбы используют популярный телеграм-сервис знакомств "Дайвинчик" для шантажа российских граждан и принуждения их к совершению терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
По данным службы безопасности, представители Украины знакомились с пользователями платформы под видом молодых девушек, вступали в переписку и с помощью психологических манипуляций выманивали у жертв конфиденциальную информацию.
В частности, кураторы добивались отправки геолокации, оплаты фиктивных заказов в ресторанах или перехода по вредоносным фишинговым ссылкам.
После получения доступа к личным данным граждан запугивали уголовным преследованием и под давлением заставляли устраивать поджоги, маскируя это под "проверку антитеррористической защищенности" объектов.
Всего с июля 2025 года по обвинению в подобных преступлениях были задержаны 56 человек в возрасте от 12 до 24 лет.
Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаФСБУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:29Взрывчатка в игрушках и купюрах: российский боец рассказал о цинизме ВСУ
11:13"Где искать деньги": ЕС придется найти 35 млрд на проценты по кредитам Украине
11:05Энергосеть посыпалась: Киев и область экстренно лишили света
11:03Ночная атака на ЛНР: обесточены 150 тысяч абонентов, пострадал центр Луганска
10:40"Это неправда": премьер Норвегии разнес фейк Financial Times о переговорах с Путиным
10:28"Не живи, если ты не жив": поп-звезда взбесила украинцев плясками на броневике
10:04Под видом девчонок: как сотрудники украинских спецслужб толкают россиян на теракты
09:42Обломки БПЛА упали на завод в Башкирии — что известно об атаке на промпредприятие
09:36Гуманитарная миссия в Алёшках: Лантратова отправилась туда с иностранными корреспондентами
09:35Маск кардинально поменял отношение к Украине - Atlantic
09:29Герои СВО: в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, раненный удерживал до подмоги
09:10От Варшавы до Стокгольма. Европа превращается в инструмент борьбы с оппонентами Зеленского
09:00"Ему конец!": за прогноз Зеленскому теперь вносят в "Миротворец"*. Хроника событий на утро 29 октября
08:49Маск через "уязвимость" в системе Starlink позволяет Киеву бить вглубь России
08:48Украина отомстила астрологу Глобе за прогноз о Зеленском
08:33Европе указали на ее место: неудачный рывок ЕС за стол переговоров по Украине
08:26Трамп, беженцы и уклонисты: Мендель раскрыла список "виновных" в крахе украинской ПВО
08:00"Ленинградское дело": расчистило для "украинцев" Москву и облегчило передачу Крыма
07:53Зеленский спустил на ВСУ рекордную в истории сумму
07:38В Киеве темно, в Харькове громко. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
Лента новостейМолния