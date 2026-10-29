Под видом девчонок: как сотрудники украинских спецслужб толкают россиян на теракты
10:04 29.10.2026 (обновлено: 10:34 29.10.2026)
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Украинские спецслужбы используют популярный телеграм-сервис знакомств "Дайвинчик" для шантажа российских граждан и принуждения их к совершению терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
По данным службы безопасности, представители Украины знакомились с пользователями платформы под видом молодых девушек, вступали в переписку и с помощью психологических манипуляций выманивали у жертв конфиденциальную информацию.
В частности, кураторы добивались отправки геолокации, оплаты фиктивных заказов в ресторанах или перехода по вредоносным фишинговым ссылкам.
После получения доступа к личным данным граждан запугивали уголовным преследованием и под давлением заставляли устраивать поджоги, маскируя это под "проверку антитеррористической защищенности" объектов.
Всего с июля 2025 года по обвинению в подобных преступлениях были задержаны 56 человек в возрасте от 12 до 24 лет.
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