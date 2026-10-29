https://ukraina.ru/20261029/pod-vidom-devchonok-kak-sotrudniki-ukrainskikh-spetssluzhb-tolkayut-rossiyan-na-terakty-1084148166.html

Под видом девчонок: как сотрудники украинских спецслужб толкают россиян на теракты

Под видом девчонок: как сотрудники украинских спецслужб толкают россиян на теракты - 29.10.2026 Украина.ру

Под видом девчонок: как сотрудники украинских спецслужб толкают россиян на теракты

Украинские спецслужбы используют популярный телеграм-сервис знакомств "Дайвинчик" для шантажа российских граждан и принуждения их к совершению терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России

2026-10-29T10:04

2026-10-29T10:04

2026-10-29T10:34

новости

россия

украина

фсб

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103233/96/1032339663_0:0:665:374_1920x0_80_0_0_69a417707ba931ad84f4ea63fe642b6c.jpg

По данным службы безопасности, представители Украины знакомились с пользователями платформы под видом молодых девушек, вступали в переписку и с помощью психологических манипуляций выманивали у жертв конфиденциальную информацию. В частности, кураторы добивались отправки геолокации, оплаты фиктивных заказов в ресторанах или перехода по вредоносным фишинговым ссылкам. После получения доступа к личным данным граждан запугивали уголовным преследованием и под давлением заставляли устраивать поджоги, маскируя это под "проверку антитеррористической защищенности" объектов. Всего с июля 2025 года по обвинению в подобных преступлениях были задержаны 56 человек в возрасте от 12 до 24 лет.Подробнее о вербовке россиян - в материале Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, фсб, украина.ру