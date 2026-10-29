https://ukraina.ru/20261029/ne-zhivi-esli-ty-ne-zhiv-pop-zvezda-vzbesila-ukraintsev-plyaskami-na-bronevike-1084147729.html

"Не живи, если ты не жив": поп-звезда взбесила украинцев плясками на броневике

"Не живи, если ты не жив": поп-звезда взбесила украинцев плясками на броневике - 29.10.2026 Украина.ру

"Не живи, если ты не жив": поп-звезда взбесила украинцев плясками на броневике

Украинская певица Камалия, оказавшаяся в центре скандала из-за танцев на бронеавтомобиле в военной форме, решила не удалять видео, а вместо этого устроила перепалку в комментариях

2026-10-29T10:28

2026-10-29T10:28

2026-10-29T10:28

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Началось все 28 октября. В своих соцсетях Камалия опубликовала видео, на котором вместе с исполнителем VLADIAS танцует на бронеавтомобиле в военной форме и берцах. Ролик снят под ее песню "Самбука" — и, как нетрудно догадаться, реакция аудитории оказалась далекой от восторга. Пользователи обвинили певицу в неуместности и призвали удалить видео, которое на фоне войны и растущих потерь ВСУ многие восприняли как "насмешку над трагедией". Особое раздражение вызвал саундтрек, так как в песне звучат строки "Больше твои руки не коснутся, к сожалению" и "Не жури, не гони, не живи, если ты не жив".На следующий день певица разразилась гневным комментарием в ответ на критику. Она обрушилась на недоброжелателей с использованием нецензурных выражений, назвав их "диванными критиками", и поинтересовалась, что они сами сделали для защиты Украины. Камалия не забыла напомнить, что является военным волонтером и имеет право носить форму, когда едет к военным: "А в чем еще мне там с ними бегать?! Одеть концертное платье и каблуки?" По ее словам, форма — это еще и безопасность в лесистой местности, а на ее рукавах — волонтерские шевроны и шевроны подопечной бригады - 2-го механизированного батальона "Чертова дюжина" 12-й ОВМБр. Позже артистка уточнила, что грубую лексику использовала не в адрес людей, а чтобы "выразить эмоции" — мол, несколько дней назад она опубликовала сбор средств на помощь военным, на который так никто и не перечислил ни гривны.Правда, пользователи тут же отметили обратное: их возмутили не столько шевроны и форма, сколько сам формат — танцы на военной технике под песню о любви, которая в контексте войны звучит как издевательство. Камалия и тут не смогла промолчать: "Песня о любви! То, что вы услышали, запустило ваше воображение, ваш триггер! Парням очень нравится эта песня, и они сами захотели снять под нее видео!"А пока одни танцуют на броневиках, другие пытаются заработать на войне более прагматично. Игорь Ласточкин, юморист из КВН и "Лиги смеха", ныне служащий в ВСУ, недавно объявился в сети впервые за почти полгода с танцем в блиндаже. Взамен он попросил у подписчиков денег. Подробнее о том, как эта история развивалась накануне, — в публикации "С ума сошла?!": певица разозлила украинцев танцами в военной форме.

https://ukraina.ru/20261012/unizhenie-radi-donatov-drug-zelenskogo-zarabatyvaet-na-nuzhdy-vsu-neobychnym-sposobom-1083755608.html

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украина, новости, камалия, вооруженные силы украины, всу, потери всу, квн