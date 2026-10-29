Нидерландский политик разнес власти за миллиарды Киеву в разгар энергокризиса - 29.10.2026 Украина.ру
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Нидерландский политик разнес власти за миллиарды Киеву в разгар энергокризиса
Нидерландский политик разнес власти за миллиарды Киеву в разгар энергокризиса - 29.10.2026 Украина.ру
Нидерландский политик разнес власти за миллиарды Киеву в разгар энергокризиса
Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс в соцсети Х раскритиковал решение властей выделить Украине крупный пакет невоенной помощи на ближайшие три года вместо поддержки собственного населения
2026-10-29T12:33
2026-10-29T12:36
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Он обвинил руководство страны в пренебрежении интересами голландцев.Поводом для жесткого заявления послужили итоги пресс-конференции в Гааге, на которой премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о передаче Киеву 500 миллионов евро на военные нужды и еще 1,2 миллиарда евро на гуманитарные цели, медицину и энергетику. Вилдерс назвал действующий кабинет министров "безумным" за то, что огромные деньги уходят за рубеж, пока граждане Нидерландов вынуждены мерзнуть из-за неподъемных счетов за коммунальные услуги.В последнее время средняя стоимость электричества для голландцев выросла более чем в два раза, подскочив с прошлогодних 7,29 евроцента до 15,14 цента за киловатт-час. Экономические прогнозы на 2027 год сулят местным домохозяйствам более серьезный удар по кошелькам — годовые счета за электроэнергию вырастут в среднем еще на 140 евро.Еще о проблемах с помощью - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.
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новости, нидерланды, украина, гаага, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Нидерланды, Украина, Гаага, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Нидерландский политик разнес власти за миллиарды Киеву в разгар энергокризиса

12:33 29.10.2026 (обновлено: 12:36 29.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс в соцсети Х раскритиковал решение властей выделить Украине крупный пакет невоенной помощи на ближайшие три года вместо поддержки собственного населения
Он обвинил руководство страны в пренебрежении интересами голландцев.
Поводом для жесткого заявления послужили итоги пресс-конференции в Гааге, на которой премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен объявил о передаче Киеву 500 миллионов евро на военные нужды и еще 1,2 миллиарда евро на гуманитарные цели, медицину и энергетику.
Вилдерс назвал действующий кабинет министров "безумным" за то, что огромные деньги уходят за рубеж, пока граждане Нидерландов вынуждены мерзнуть из-за неподъемных счетов за коммунальные услуги.
В последнее время средняя стоимость электричества для голландцев выросла более чем в два раза, подскочив с прошлогодних 7,29 евроцента до 15,14 цента за киловатт-час. Экономические прогнозы на 2027 год сулят местным домохозяйствам более серьезный удар по кошелькам — годовые счета за электроэнергию вырастут в среднем еще на 140 евро.
Еще о проблемах с помощью - в материале Списанный Зеленский, провалы ВСУ, пустой кошелек. Хроника событий на утро 16 октября на сайте Украина.ру.
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