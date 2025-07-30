https://ukraina.ru/20250730/1066179773.html

Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман

Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман - 30.07.2025 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман

Если к осени окажется, что крах Украины неизбежен, на Трампа это повесят так же, как повесили на Байдена уход из Афганистана. Только если Байдену та история не особенно навредила, то за Украину на Трампе оттоптаться смогут все, считает историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-07-30T19:30

2025-07-30T19:30

2025-07-30T19:30

интервью

украина

россия

бразилия

дональд трамп

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

набу

евросоюз

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Михаил Аркадьевич, за последнее время вокруг Украины появилось несколько интересных новостей, которые мы бы хотели обсудить…- Начнем с соглашения между Трампом и Урсулой фон дер Ляйен, которое фактически означает капитуляцию Евросоюза. Условия этой сделки фантастические. Трамп откровенно забил на правила ВТО, но ему никто ничего не может сказать. Понятно, что Евросоюз все эти условия выполнить не сможет. И тут есть одна хорошая вещь. Мы должны использовать это соглашение как прецедент, когда Евросоюз будет подписывать капитуляцию перед нами.Условия должны быть точно такими же – 750 миллиардов за энергоносители плюс 600 миллиардов инвестиций. Раз европейцы согласились на них в случае с американцами, то и в случае с Россией согласятся (смеется).Что касается сокращения сроков ультиматума Трампа, то этот ультиматум был немножко напряженным.Дело в том, что в ту ночь мы наносили удары не столь масштабно и не били по Киеву. Можно было подумать, что мы поставили их на паузу. На самом деле эта пауза была связана с тем, что в Киеве шел майдан. Мы к нему отношения не имеем, но нам не хотелось его вспугнуть или задеть кого-то из майданутых.Общий итог майдана такой – киевский режим восстановил полномочия НАБУ. Зеленский на это пошел не потому, что испугался майдана, а потому, что на него надавили на Западе. Киевский режим показал, насколько он управляем.И самая интересная новость. Мы не знаем, насколько она близка к реальности, но очень похоже, что действительно была согласована замена Зеленского на Залужного.Хотя есть персонаж, который является более весомой и влиятельной фигурой в украинской политике – это Ермак. Не думаю, что ему улыбается Залужный в кресле главы государства. И между ними возможен конфликт вплоть до физического устранения Залужного, которое спишут на Россию.- Чем обусловлена такая обострившаяся борьба за власть на Украине?- Во-первых, не очень высокой компетентностью Зеленского. Во-вторых, тем, что Залужный и Арестович* (это одна команда) уехали в Лондон. Видимо, они долго общались с влиятельными людьми в Великобритании, и тут сработал принцип "ночная кукушка дневную перекукует". Залужный как бы герой. Арестович* начитанный дядька с подвешенным языком. И, возможно, западники приняли решение поменять кучера, учитывая, что Украина показала себя как не очень удачный проект.В этой войне на истощение самым слабым местом Украины оказались людские ресурсы. И здесь ничего не поделаешь. Военную и экономическую помощь они еще получать будут, хотя и в меньшем объеме. Все-таки мы не сможем взорвать все оборонные заводы в Европе, США и в том же Азербайджане, где сейчас разворачивается производство снарядов для Украины. А вот человеческие ресурсы у Киева имеют тенденцию к сокращению.В этом году у них очень большое количество дезертиров (по 18 тысяч в месяц). Эти потери не может перекрыть никакая мобилизация. А поток наемников, которые едут на Украину из той же Колумбии, немасштабный. Их явно не десятки тысяч. Первая часть из них – это укушенные войной боевики, которым захотелось поискать приключений на другом конце света. Вторая часть из них – "командированные" из мексиканских и колумбийских картелей для обучения работы с дронами и получения опыта современной войны.Производство кокаина в Колумбии никуда не делось. Более того, в последние годы оно растет. Просто об этом мало говорят, потому что сейчас нет второго Пабло Эскобара, который бы выступал по телевизору. Мексиканские картели тоже активно развиваются.Эта тема начинает звучать более остро. Все понимают, что эти латиноамериканцы едут на Украину не просто так. И Мексика уже прямо об этом заявила. К тому же европейские проекты ввода на Украину своих воинских контингентов провалились, а среди поляков и грузин больше нет желающих воевать и погибать. В последние два года на фронте мы даже хорватов и албанцев не видим.Ощущение такое, что в Европе все навоевались. Исключение составляют только пассионарные сербы, которые сражаются на нашей стороне, пусть и в небольших количествах.Повторюсь, нет у киевского режима людского резерва, чтобы черпать оттуда наемников и добровольцев в нужном количестве в течение долгого времени.- Насколько же Украине может хватить нынешнего людского ресурса?- По украинским оценкам, его хватит на два года с учетом насильственной мобилизации. Причем Арестович* считает, что осенью у них будет введена ограниченная мобилизация женщин, чтобы направить их в тыловые подразделения, а мужчин из числа тыловиков отправить на фронт. Судя по всему, молодежь они трогать не решаются. В этом отношении надо отдать киевскому режиму должное. Они не поступают как Гитлер, который отправлял в фольксштурм всех от 16 до 60 лет.Поэтому Зеленский хочет заключить мир в следующем году, полагая, что ВСУ за счет мобилизации женщин еще сохранятся.При этом те же самые украинские источники считают, что горизонт планирования российского руководства тоже составляет два года. Так это – мы не знаем. Но надо исходить из того, что война в ближайшее время не закончится. Мы продолжим неспеша наступать то в одном, то в другом месте.Украина, собрав силы на каком-то участке фронта, сможет наносить какие-то контрудары и отбить какое-то село, как это происходит в Сумской области. А месяц назад противник смог отбить Торское под Красным Лиманом. Правда, мы в Торское опять зашли. Хотя понятно, что от этого села ничего не осталось, кроме фундамента домов. Это даже не бои за избушку лесника – это бои за развалины.То есть общий тренд понятен. Мы продвигаемся. И, похоже, что замена Зеленского – это попытка найти выход из сложившейся ситуации.- Если я правильно понял ваши рассуждения, Зеленский выиграет эту борьбу за власть с Залужным?- Не факт. Если на окружение Зеленского смогли надавить, чтобы он отыграл тему с НАБУ, это означает, что он управляем.Хотя я пока не знаю, насколько реален вариант триумфального возвращения Залужного в Киев, когда народ, плача от счастья, устилает ему дорогу от аэропорта до Банковой лепестками роз. Но если возвращение Залужного произойдет именно в таком формате, то в этот момент в него может угодить шальная ракета или пуля. Все-таки ни Буданову*, ни Малюку* не улыбается быть под начальством популярного дядьки в погонах, потому что он тогда точно их под себя подожмет.Тем более, уже всплыла одна история, когда спецназ врывался в бункер к Залужному во время его совещания с натовскими генералами.Одним словом, конфликт Зеленского с Залужным никуда не исчез. И как поведут себя в этой ситуации украинские силовики – для меня вопрос.- Вернемся к ультиматуму Трампа. Он заявил о введении 25-процентной пошлины на товары из Индии начиная с 1 августа, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Чего ждать дальше?- Все упирается в позицию Китая, с которым у нас большой товарооборот. Даже если все остальные страны будут вынуждены прервать с нами экономические контакты, Китай нас не сдаст.Во-первых, Пекин уже показал, что готов играть в повышение пошлин до любых высот.Во-вторых, Пекин несколько месяцев назад прямо заявил, что "не может дать России проиграть".То есть мы будем стоять спина к спине с Китаем. А экономическая война с Китаем для США бесперспективна. Я уже не говорю про нашего союзника КНДР, которую санкции никак не касаются.Повторюсь, даже если нас сдадут Бразилия и Индия, китайцы нас не бросят.Кстати, Бразилия и так попала под жесткий пресс экономических санкций. Дело в том, что администрация Трампа – это правые, а в Бразилии к власти пришли левые, которые выкинули фашиста Болсонару. Видимо, поэтому Трамп "такую личную неприязнь к Бразилии испытывает, что кушать не может". То есть Бразилии будет прилетать в любом случае, и ей придется находить новые рынки.Что касается Индии, то в Штатах очень сильное индийское лобби: как среди республиканцев, так среди демократов. В частности, индиец Зохран Мамдани сейчас претендует на пост мэра Нью-Йорка. Поэтому какие-то совсем уж разорительные санкции Трампу применить не дадут. Хотя бы под соусом борьбы с Пакистаном, который считается китайским прокси.Хотя есть еще один фактор, который отразится на позиции Трампа по Украине – это "Эпштейнгейт".В сентябре Конгресс вернется с каникул, куда его отправили досрочно, чтобы не ворошить это осиное гнездо. Судя по всему, Трамп действительно замазан в этом скандале и очень его боится. И "Эпштейнгейт" может стать поводом для мощной атаки на него осенью. И если Трамп поссорится еще и с республиканцами-неоконами, которые хотят помогать Украине, то дело может дойти до его отставки.Не надо думать, что Трамп непотопляемый. У нас уже был пример Никсона, который прошел огонь, воду и медные трубы. В 1972 году на выборах он взял 49 штатов из 50 – это вообще невероятный рекорд. Но в следующие два года он рассыпался и сам вынужден был уйти в отставку, чтобы не сесть. А почему? Потому что он влез в конфликт с американским истеблишментом.Трамп тоже ведет себя не очень адекватно и тоже может быть неудобным для американских элит. Там есть свои правила игры, которые он постоянно нарушает.- И как может поменяться или не поменяться позиция Трампа по Украине?- Сейчас он может быть под давлением неоконов. И если окажется, что крах Украины неизбежен, на него это постараются повесить так же, как повесили на Байдена уход из Афганистана. Только если Байдену та история не особенно навредила, то за Украину на Трампе оттоптаться могут все.А так тема "Эпштейнгейта" однозначно всплывет. Всплывет она с подачи Маска, с которым Трамп зря поссорился. Я понимаю, что у Трампа снесло крышу и он себя считает богом, но все-таки Маск – самый богатый человек на земле. Он обладает рычагами власти.При этом есть основания полагать, что вместо Трампа придет Вэнс. Для нас это было бы хорошо. Он молодой, адекватный и не сторонник Украины, в отличие от Трампа, который пытается заскочить в последний вагон уходящего поезда.Все проекты Трампа по Канаде и Гренландии заглохли. Там больше слов, чем дел. А если американцы действительно хотели там что-то отобрать, то об этом надо было поменьше кричать. Надо было это делать более грамотно и тихо. Хотя если бы Трамп смог реализовать какие-то экспансионистские планы, ему бы простили очень многое. Он бы стал одним из величайших президентов в истории США.Как говорят инопланетяне, "Новый сезон сериала про Землю вообще огонь. Смотрим, не отрываясь" (смеется).- Еще хотел бы спросить у вас по поводу атак на нашу транспортную инфраструктуру. Заторы на железных дорогах, налеты на аэропорты, кибератаки на "Аэрофлот". Может ли это нанести нашей экономике серьезный ущерб? Как с этим бороться?- Это текучка. В мае я сам попал под перенос рейса на девять часов. Мы ко всему приспособимся. На железной дороге в крайнем случае запустим тепловозы вместо электровозов. То, что самолеты в Крым не летают – это плохо. Зато у нас аэропорт в Геленджике заработал. А кибератака на "Аэрофлот" больше преследовала пиар-цель. Я вас уверяю, что это - мелочи, по сравнению с другими тяготами войны.- Какой у вас будет прогноз по фронту до конца летне-осенней кампании? Возможно ли крупное наступление ВСУ на наши "старые" регионы? Есть ли у нас реалистичные хотелки помимо освобождения Покровской агломерации?- Крупное наступление Украины маловероятно, поскольку она бросила крупные силы в Сумскую область и под Меловое (район Великого Бурлука). А у нас помимо освобождения Покровской агломерации есть шансы и на другие успехи.Выход на оперативный простор в Днепропетровской области.Освобождение Купянска, когда мы его доокружим, и ВСУ его покинут.Если мы под Красным Лиманом дойдем до Дробышево, Лиман окажется в оперативном окружении под ударами дронов, и противник будет вынужден отвести войска за Северский Донец.Тут еще пошли неожиданные успехи под Северском. Я бы не рассчитывал, что мы его освободим в ближайшее время. А вот окружить его мы вполне можем.Одним словом, до конца осенне-летней кампании у нас есть шансы освободить три города: Покровская агломерация, Купянск и Красный Лиман.Глубокие прорывы к Днепру на линию "Лозовая-Павлоград-Синельниково" возможны только в случае развала фронта. Другое дело, что украинские опасения и наши надежды, которые озвучиваются еще с конца 2024 года, пока не оправдались. Киевскому режиму пока удается удерживать фронт при помощи мобилизации и пожарных команд от развала. Но по мере того, как людские ресурсы противника будут истощаться, делать ему это будет все тяжелее. И тут в нашу пользу работает увеличение линии фронта за счет Сумской области, которого добилась сама Украина по собственной же глупости.О других аспектах украинского конфликта - в интервью Андрея Суздальцева: Если Трамп окончательно станет Байденом, Россию ждет война против ее танкерного флота*Признан в РФ экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20250730/1066122024.html

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Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, бразилия, дональд трамп, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, набу, евросоюз, сво, покровск/красноармейск, сша, китай, санкции