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"Где искать деньги": ЕС придется найти 35 млрд на проценты по кредитам Украине

"Где искать деньги": ЕС придется найти 35 млрд на проценты по кредитам Украине - 29.10.2026 Украина.ру

"Где искать деньги": ЕС придется найти 35 млрд на проценты по кредитам Украине

Евросоюзу (ЕС) необходимо найти минимум 35 млрд евро для выплаты процентов по кредитам Украине в 2028–2034 годах. Об этом сообщает Politico со ссылкой на записку Еврокомиссии

2026-10-29T11:13

2026-10-29T11:13

2026-10-29T11:13

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Речь идёт о кредите в 90 млрд евро, выданном Киеву в 2025 году. ЕС намерен погасить его после завершения конфликта, однако выплаты по процентам уже создают нагрузку на будущий бюджет. Если ставки вырастут на один процентный пункт, сумма процентов составит уже 41,9 млрд евро .При этом в самой записке источник покрытия этих расходов до сих пор не указан — его "ещё предстоит определить", хотя представитель ЕК утверждает, что бюджет располагает "достаточными финансовыми возможностями в пределах имеющегося запаса" .Однако власти Венгрии, Чехии, Словакии и Болгарии вносить свои доли в эту сумму не хотят. Будапешт, Прага и Братислава уже дали понять, что не намерены участвовать в обслуживании будущих кредитов для Киева, а София также отказалась от финансовых гарантий . Где искать деньги, европейские лидеры будут решать при обсуждении бюджета на саммите ЕС 26–27 ноября, где также планируется согласовать новый кредит для Украины на 45 млрд евро в 2027 году .Ранее сообщалось, что до конца 2026 года Киев должен будет выплатить Международному валютному фонду около 1,5 млрд долларов в счёт погашения текущих обязательств. По данным Нацбанка Украины, с начала 2026 года страна уже выплатила МВФ около 1 млрд долларов, а ежемесячные платежи превышают 200 млн долларов. Подробнее – в материале МВФ потребовал от Киева срочно заплатить четверть миллиарда долларовВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, венгрия, ес, еврокомиссия, мвф