Энергосеть посыпалась: Киев и область экстренно лишили света
В Голосеевском и Соломенском районах Киева по команде госкомпании "Укрэнерго" ввели экстренные отключения света, сообщила 29 октября энергетическая компания ДТЭК
Специалисты предупредили жителей столицы, что ситуация в энергосети тяжелая, поэтому все прежние расписания и графики почасовой подачи электроэнергии полностью отменяются, а свет будут выключать без предупреждения.
Проблемы с электричеством быстро вышли за границы города и перекинулись на область, о чем сообщили в Киевской областной военной администрации. Аварийные меры затронули жителей Бучанского, Обуховского и Фастовского районов.
При этом местные чиновники признали, что сидеть без света людям придется неизвестно сколько: определить сроки восстановления нормальной работы сети сейчас невозможно и никаких прогнозов дать они не могут.
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