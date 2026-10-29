Энергосеть посыпалась: Киев и область экстренно лишили света - 29.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261029/energoset-posypalas-kiev-i-oblast-ekstrenno-lishili-sveta-1084149232.html
Энергосеть посыпалась: Киев и область экстренно лишили света
Энергосеть посыпалась: Киев и область экстренно лишили света - 29.10.2026 Украина.ру
Энергосеть посыпалась: Киев и область экстренно лишили света
В Голосеевском и Соломенском районах Киева по команде госкомпании "Укрэнерго" ввели экстренные отключения света, сообщила 29 октября энергетическая компания ДТЭК
2026-10-29T11:05
2026-10-29T11:05
новости
киев
харьков
украина
укрэнерго
дтэк
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101814/28/1018142895_0:0:2756:1551_1920x0_80_0_0_37b4d40a2b022650c1edc069c567ff4b.jpg
Специалисты предупредили жителей столицы, что ситуация в энергосети тяжелая, поэтому все прежние расписания и графики почасовой подачи электроэнергии полностью отменяются, а свет будут выключать без предупреждения.Проблемы с электричеством быстро вышли за границы города и перекинулись на область, о чем сообщили в Киевской областной военной администрации. Аварийные меры затронули жителей Бучанского, Обуховского и Фастовского районов. При этом местные чиновники признали, что сидеть без света людям придется неизвестно сколько: определить сроки восстановления нормальной работы сети сейчас невозможно и никаких прогнозов дать они не могут.Подробнее об обстановке на Украине - в материале В Киеве темно, в Харькове громко. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.
киев
харьков
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/101814/28/1018142895_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_d2496e3aa29b9b36813292fda3ac6210.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, харьков, украина, укрэнерго, дтэк, украина.ру
Новости, Киев, Харьков, Украина, Укрэнерго, ДТЭК, Украина.ру

Энергосеть посыпалась: Киев и область экстренно лишили света

11:05 29.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Голосеевском и Соломенском районах Киева по команде госкомпании "Укрэнерго" ввели экстренные отключения света, сообщила 29 октября энергетическая компания ДТЭК
Специалисты предупредили жителей столицы, что ситуация в энергосети тяжелая, поэтому все прежние расписания и графики почасовой подачи электроэнергии полностью отменяются, а свет будут выключать без предупреждения.
Проблемы с электричеством быстро вышли за границы города и перекинулись на область, о чем сообщили в Киевской областной военной администрации. Аварийные меры затронули жителей Бучанского, Обуховского и Фастовского районов.
При этом местные чиновники признали, что сидеть без света людям придется неизвестно сколько: определить сроки восстановления нормальной работы сети сейчас невозможно и никаких прогнозов дать они не могут.
Подробнее об обстановке на Украине - в материале В Киеве темно, в Харькове громко. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКиевХарьковУкраинаУкрэнергоДТЭКУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
11:29Взрывчатка в игрушках и купюрах: российский боец рассказал о цинизме ВСУ
11:13"Где искать деньги": ЕС придется найти 35 млрд на проценты по кредитам Украине
11:05Энергосеть посыпалась: Киев и область экстренно лишили света
11:03Ночная атака на ЛНР: обесточены 150 тысяч абонентов, пострадал центр Луганска
10:40"Это неправда": премьер Норвегии разнес фейк Financial Times о переговорах с Путиным
10:28"Не живи, если ты не жив": поп-звезда взбесила украинцев плясками на броневике
10:04Под видом девчонок: как сотрудники украинских спецслужб толкают россиян на теракты
09:42Обломки БПЛА упали на завод в Башкирии — что известно об атаке на промпредприятие
09:36Гуманитарная миссия в Алёшках: Лантратова отправилась туда с иностранными корреспондентами
09:35Маск кардинально поменял отношение к Украине - Atlantic
09:29Герои СВО: в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, раненный удерживал до подмоги
09:10От Варшавы до Стокгольма. Европа превращается в инструмент борьбы с оппонентами Зеленского
09:00"Ему конец!": за прогноз Зеленскому теперь вносят в "Миротворец"*. Хроника событий на утро 29 октября
08:49Маск через "уязвимость" в системе Starlink позволяет Киеву бить вглубь России
08:48Украина отомстила астрологу Глобе за прогноз о Зеленском
08:33Европе указали на ее место: неудачный рывок ЕС за стол переговоров по Украине
08:26Трамп, беженцы и уклонисты: Мендель раскрыла список "виновных" в крахе украинской ПВО
08:00"Ленинградское дело": расчистило для "украинцев" Москву и облегчило передачу Крыма
07:53Зеленский спустил на ВСУ рекордную в истории сумму
07:38В Киеве темно, в Харькове громко. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
Лента новостейМолния