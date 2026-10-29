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Энергосеть посыпалась: Киев и область экстренно лишили света

Энергосеть посыпалась: Киев и область экстренно лишили света - 29.10.2026 Украина.ру

Энергосеть посыпалась: Киев и область экстренно лишили света

В Голосеевском и Соломенском районах Киева по команде госкомпании "Укрэнерго" ввели экстренные отключения света, сообщила 29 октября энергетическая компания ДТЭК

2026-10-29T11:05

2026-10-29T11:05

2026-10-29T11:05

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Специалисты предупредили жителей столицы, что ситуация в энергосети тяжелая, поэтому все прежние расписания и графики почасовой подачи электроэнергии полностью отменяются, а свет будут выключать без предупреждения.Проблемы с электричеством быстро вышли за границы города и перекинулись на область, о чем сообщили в Киевской областной военной администрации. Аварийные меры затронули жителей Бучанского, Обуховского и Фастовского районов. При этом местные чиновники признали, что сидеть без света людям придется неизвестно сколько: определить сроки восстановления нормальной работы сети сейчас невозможно и никаких прогнозов дать они не могут.Подробнее об обстановке на Украине - в материале В Киеве темно, в Харькове громко. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу на сайте Украина.ру.

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