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"Это неправда": премьер Норвегии разнес фейк Financial Times о переговорах с Путиным
"Это неправда": премьер Норвегии разнес фейк Financial Times о переговорах с Путиным - 29.10.2026 Украина.ру
"Это неправда": премьер Норвегии разнес фейк Financial Times о переговорах с Путиным
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре опроверг фейковую публикацию британской газеты Financial Times о том, что президент России Владимир Путин якобы читал европейским лидерам лекцию по средневековой славянской истории, передает телеканал TV2
2026-10-29T10:40
2026-10-29T10:40
2026-10-29T10:50
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Глава норвежского правительства назвал вброс прессы ложью и сообщил, что Осло уже потребовал от редакции выпустить опровержение и исправить недостоверный материал.По словам Стёре, Путин абсолютно аргументированно изложил позицию Москвы по текущей ситуации на международной арене. Российский лидер провел четкий анализ геополитических событий, начиная с 2014 года и вплоть до сегодняшнего дня. Хотя изначально планировалось уложиться в тридцать минут, содержательный диалог продлился полтора часа. Стёре также категорически отверг спекуляции прессы о том, что Путин якобы "захватил" беседу и не давал слова остальным. Напротив, общение проходило в сугубо паритетном формате, а европейская сторона получила для озвучивания своих тезисов ровно столько же времени.В свою очередь руководство Financial Times решило проигнорировать официальные требования Осло, отказавшись вносить правки в свой материал. Представители издания заявили, что не собираются комментировать претензии норвежских властей, поскольку намерены и дальше оставаться "при своем подходе". Подробнее - в материале Лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Путину: что это значит для Украины на сайте Украина.ру.
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новости, норвегия, осло, россия, владимир путин, украина.ру
Новости, Норвегия, Осло, Россия, Владимир Путин, Украина.ру
"Это неправда": премьер Норвегии разнес фейк Financial Times о переговорах с Путиным
10:40 29.10.2026 (обновлено: 10:50 29.10.2026)
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре опроверг фейковую публикацию британской газеты Financial Times о том, что президент России Владимир Путин якобы читал европейским лидерам лекцию по средневековой славянской истории, передает телеканал TV2
Глава норвежского правительства назвал вброс прессы ложью и сообщил, что Осло уже потребовал от редакции выпустить опровержение и исправить недостоверный материал.
По словам Стёре, Путин абсолютно аргументированно изложил позицию Москвы по текущей ситуации на международной арене. Российский лидер провел четкий анализ геополитических событий, начиная с 2014 года и вплоть до сегодняшнего дня.
Хотя изначально планировалось уложиться в тридцать минут, содержательный диалог продлился полтора часа. Стёре также категорически отверг спекуляции прессы о том, что Путин якобы "захватил" беседу и не давал слова остальным. Напротив, общение проходило в сугубо паритетном формате, а европейская сторона получила для озвучивания своих тезисов ровно столько же времени.
В свою очередь руководство Financial Times решило проигнорировать официальные требования Осло, отказавшись вносить правки в свой материал. Представители издания заявили, что не собираются комментировать претензии норвежских властей, поскольку намерены и дальше оставаться "при своем подходе".