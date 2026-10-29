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Взрывчатка в игрушках и купюрах: российский боец рассказал о цинизме ВСУ

Взрывчатка в игрушках и купюрах: российский боец рассказал о цинизме ВСУ - 29.10.2026 Украина.ру

Взрывчатка в игрушках и купюрах: российский боец рассказал о цинизме ВСУ

Боевики Вооруженных сил Украины минируют детские игрушки на Добропольском направлении, посетовал российский боец группировки войск "Центр" с позывным Аластар, передает РИА Новости

2026-10-29T11:29

2026-10-29T11:29

2026-10-29T11:29

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Он рассказал, что противник прячет внутри детских вещей детонаторы, батарейки и самодельные взрывные устройства, которые срабатывают от любого прикосновения.По его словам, украинские военные также используют в качестве приманок разбросанные на земле денежные купюры. Под банкноты подкладывают опасные ловушки: как только человек пытается поднять деньги, электрическая цепь замыкается и происходит подрыв. Из-за циничной тактики врага российским бойцам постоянно напоминают, что поднимать с земли любые посторонние предметы категорически запрещено.Ранее ВС РФ также находили бомбы в обычных пластиковых бутылках из-под воды. Украинцы незаметно разрезали корпус бутылки пополам, прятали внутрь заряд, а шов аккуратно закрывали магазинной этикеткой. Были случаи в Запорожской области, когда взрывчатку маскировали под птиц. К ловушке прикрепляли настоящие перья, и в итоге она выглядела как обычный голубь.Еще о взрывчатке - в материале В Чернигове военнослужащим передали бургер со взрывчаткой на сайте Украина.ру.

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