Герои СВО: в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, раненный удерживал до подмоги - 29.10.2026 Украина.ру
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Герои СВО: в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, раненный удерживал до подмоги
Герои СВО: в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, раненный удерживал до подмоги - 29.10.2026 Украина.ру
Герои СВО: в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, раненный удерживал до подмоги
Российский боец в одиночку уничтожил четверых солдат ВСУ и будучи раненым несколько дней удерживал занятый опорный пункт до подхода основных сил. Об этом утром 29 октября пишет РИА Новости
2026-10-29T09:29
2026-10-29T09:34
украина.ру
россия
сво
спецоперация
вс рф
боец
герои
военнослужащий
раненые
штурмовик
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О герое, который оказался "и один в поле воин", агентству сообщил командир штурмовой роты 239-го танкового полка группировки "Центр" Виктор Марков."Наш боец с позывным Булка обнаружил опорный пункт противника в лесополосе. Не дожидаясь подкрепления, он в одиночную пошёл на штурм и уничтожил четыре единицы живой силы противника. В бою получил ранение и ещё несколько дней удерживал этот опорный пункт до подхода основных сил", — рассказал Марков.По словам офицера, Булка, благодаря своему опыту, действовал как слаженная штурмовая группа, умело используя автомат, ружьё от дронов и гранаты."Он с разных входов через амбразуры забрасывал гранаты. Забегал со входа — стрелял оттуда с автомата, потом с другой стороны использовал через амбразуры ружьё. Он бегал и прыгал с разных сторон, не давая противнику расслабиться и делая вид, что он не один. Противников было четверо. Сначала они были шокированы, а потом уничтожены", — описал командир действия штурмовика.Получивший ранение боец не мог себе позволить даже сон, поскольку находился один на отбитой у противника территории."То есть один прям, не спал, дежурил. И даже контратаки отбивал. Он поставил вокруг себя растяжки с гранатами и отбивал противника. Так и ждал подхода наших сил", — добавил Марков.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261029/strashnyy-son-dlya-vsu-anpilogov-obyasnil-pochemu-ukraina-tochno-ne-uderzhit-zaporozhe-1084135111.html
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украина.ру, россия, сво, спецоперация, вс рф, боец, герои, военнослужащий, раненые, штурмовик, всу, вооруженные силы украины, наступление вс рф, наступление россии
Украина.ру, Россия, СВО, Спецоперация, ВС РФ, боец, герои, военнослужащий, раненые, штурмовик, ВСУ, Вооруженные силы Украины, наступление ВС РФ, наступление России

Герои СВО: в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, раненный удерживал до подмоги

09:29 29.10.2026 (обновлено: 09:34 29.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей МайшевВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российский боец в одиночку уничтожил четверых солдат ВСУ и будучи раненым несколько дней удерживал занятый опорный пункт до подхода основных сил. Об этом утром 29 октября пишет РИА Новости
О герое, который оказался "и один в поле воин", агентству сообщил командир штурмовой роты 239-го танкового полка группировки "Центр" Виктор Марков.
"Наш боец с позывным Булка обнаружил опорный пункт противника в лесополосе. Не дожидаясь подкрепления, он в одиночную пошёл на штурм и уничтожил четыре единицы живой силы противника. В бою получил ранение и ещё несколько дней удерживал этот опорный пункт до подхода основных сил", — рассказал Марков.
По словам офицера, Булка, благодаря своему опыту, действовал как слаженная штурмовая группа, умело используя автомат, ружьё от дронов и гранаты.
"Он с разных входов через амбразуры забрасывал гранаты. Забегал со входа — стрелял оттуда с автомата, потом с другой стороны использовал через амбразуры ружьё. Он бегал и прыгал с разных сторон, не давая противнику расслабиться и делая вид, что он не один. Противников было четверо. Сначала они были шокированы, а потом уничтожены", — описал командир действия штурмовика.
Получивший ранение боец не мог себе позволить даже сон, поскольку находился один на отбитой у противника территории.
"То есть один прям, не спал, дежурил. И даже контратаки отбивал. Он поставил вокруг себя растяжки с гранатами и отбивал противника. Так и ждал подхода наших сил", — добавил Марков.
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