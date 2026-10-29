https://ukraina.ru/20261029/geroi-svo-v-odinochku-unichtozhil-opornyy-punkt-vsu-ranennyy-uderzhival-do-podmogi-1084146468.html

Герои СВО: в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, раненный удерживал до подмоги

Герои СВО: в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, раненный удерживал до подмоги - 29.10.2026 Украина.ру

Герои СВО: в одиночку уничтожил опорный пункт ВСУ, раненный удерживал до подмоги

Российский боец в одиночку уничтожил четверых солдат ВСУ и будучи раненым несколько дней удерживал занятый опорный пункт до подхода основных сил. Об этом утром 29 октября пишет РИА Новости

2026-10-29T09:29

2026-10-29T09:29

2026-10-29T09:34

украина.ру

россия

сво

спецоперация

вс рф

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герои

военнослужащий

раненые

штурмовик

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О герое, который оказался "и один в поле воин", агентству сообщил командир штурмовой роты 239-го танкового полка группировки "Центр" Виктор Марков."Наш боец с позывным Булка обнаружил опорный пункт противника в лесополосе. Не дожидаясь подкрепления, он в одиночную пошёл на штурм и уничтожил четыре единицы живой силы противника. В бою получил ранение и ещё несколько дней удерживал этот опорный пункт до подхода основных сил", — рассказал Марков.По словам офицера, Булка, благодаря своему опыту, действовал как слаженная штурмовая группа, умело используя автомат, ружьё от дронов и гранаты."Он с разных входов через амбразуры забрасывал гранаты. Забегал со входа — стрелял оттуда с автомата, потом с другой стороны использовал через амбразуры ружьё. Он бегал и прыгал с разных сторон, не давая противнику расслабиться и делая вид, что он не один. Противников было четверо. Сначала они были шокированы, а потом уничтожены", — описал командир действия штурмовика.Получивший ранение боец не мог себе позволить даже сон, поскольку находился один на отбитой у противника территории."То есть один прям, не спал, дежурил. И даже контратаки отбивал. Он поставил вокруг себя растяжки с гранатами и отбивал противника. Так и ждал подхода наших сил", — добавил Марков.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261029/strashnyy-son-dlya-vsu-anpilogov-obyasnil-pochemu-ukraina-tochno-ne-uderzhit-zaporozhe-1084135111.html

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украина.ру, россия, сво, спецоперация, вс рф, боец, герои, военнослужащий, раненые, штурмовик, всу, вооруженные силы украины, наступление вс рф, наступление россии