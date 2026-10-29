Обломки БПЛА упали на завод в Башкирии — что известно об атаке на промпредприятие - 29.10.2026 Украина.ру
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Обломки БПЛА упали на завод в Башкирии — что известно об атаке на промпредприятие
Обломки БПЛА упали на завод в Башкирии — что известно об атаке на промпредприятие - 29.10.2026 Украина.ру
Обломки БПЛА упали на завод в Башкирии — что известно об атаке на промпредприятие
Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников над территорией одного из предприятий Стерлитамака в Башкирии. Об этом 29 октября сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов
2026-10-29T09:42
2026-10-29T09:42
сво
спецоперация
россия
стерлитамак
ростовская область
минобороны
украина.ру
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"Отражена очередная атака БПЛА на Стерлитамак. Силами Минобороны и „БАРСа“ сбиты все восемь беспилотников. Обломки упали на территорию одного из предприятий. Нанесены мелкие повреждения, завод работает в штатном режиме", — написал он в своём канале на платформе "Макс".Стерлитамак находится на расстоянии около 1,2 тыс. км по прямой от зоны военной операции. Город ранее уже подвергался атакам. Всего в ночь на 29 октября силы ПВО уничтожили 1214 беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ. Помимо Башкирии, БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областей, Московского региона и Удмуртии.О массированной атаке на столицу России – в материале Москва отражает атаку БПЛА: сбито уже более сотниВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, стерлитамак, ростовская область, минобороны, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Стерлитамак, Ростовская область, Минобороны, Украина.ру

Обломки БПЛА упали на завод в Башкирии — что известно об атаке на промпредприятие

09:42 29.10.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 29.10.2026
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Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь беспилотников над территорией одного из предприятий Стерлитамака в Башкирии. Об этом 29 октября сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов
"Отражена очередная атака БПЛА на Стерлитамак. Силами Минобороны и „БАРСа“ сбиты все восемь беспилотников. Обломки упали на территорию одного из предприятий. Нанесены мелкие повреждения, завод работает в штатном режиме", — написал он в своём канале на платформе "Макс".
Стерлитамак находится на расстоянии около 1,2 тыс. км по прямой от зоны военной операции. Город ранее уже подвергался атакам.
Всего в ночь на 29 октября силы ПВО уничтожили 1214 беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Помимо Башкирии, БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областей, Московского региона и Удмуртии.
О массированной атаке на столицу России – в материале Москва отражает атаку БПЛА: сбито уже более сотни
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09:42Обломки БПЛА упали на завод в Башкирии — что известно об атаке на промпредприятие
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