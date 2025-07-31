Запад готовит большую войну с Россией к 2030 году – Багдасарян - 31.07.2025 Украина.ру
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Запад готовит большую войну с Россией к 2030 году – Багдасарян
Запад готовит большую войну с Россией к 2030 году – Багдасарян - 31.07.2025 Украина.ру
Запад готовит большую войну с Россией к 2030 году – Багдасарян
Анализ современных геополитических процессов указывает на целенаправленную подготовку Запада к масштабному военному конфликту с Россией, который может развернуться к 2030 году. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
2025-07-31T06:20
2025-07-31T06:20
новости
россия
запад
украина
китай
война
конфликт
военный
военный эксперт
эксперты
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Он подчеркнул, что "за это время им нужно восстановить свой научно-технологический потенциал и избавить свои общества от псевдолиберальных ценностей, которые мешают мобилизации".Багдасарян обратил внимание на кардинальное изменение баланса сил в мире: "Если после 1945 года экономика США составляла более 50% мирового ВВП, то сейчас она сократилась до 14%. Они уже не первые. Первым стал Китай и далеко уходит вперед". По его словам, такая динамика вызывает панику у западных элит: "Однополярный мир трещит по швам. Как его сохранить? Надо предпринять что-то экстраординарное".Особую тревогу, по мнению политолога, вызывает цивилизационный аспект противостояния: "Не Китай, а именно Россия цивилизационно и геополитически воспринималась Западом в качестве главного врага. Сейчас Запад тоже открыто говорит, что в ближайшие годы будет делать ставку на войну"."Самый простой способ сделать это – война", - резюмировал собеседник издания, добавив, что "нам надо прямо говорить, что большая война на пороге, чтобы и общество, и государство осознавали эти угрозы и начинали новую системную мобилизацию нашего военного, экономического и людского потенциала".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.
https://ukraina.ru/20250720/evropa-gotovitsya-k-bolshoy-voyne-politiki-i-eksperty-obsuzhdayut-kak-zapad-priblizhaet-krakh-ukrainy-1065492379.html
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новости, россия, запад, украина, китай, война, конфликт, военный, военный эксперт, эксперты, аналитика, главные новости, аналитики, новости россии, угроза
Новости, Россия, Запад, Украина, Китай, война, конфликт, военный, военный эксперт, эксперты, Аналитика, Главные новости, аналитики, новости России, угроза

Запад готовит большую войну с Россией к 2030 году – Багдасарян

06:20 31.07.2025
 
© AP / Henry Nicholls
- РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP / Henry Nicholls
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Анализ современных геополитических процессов указывает на целенаправленную подготовку Запада к масштабному военному конфликту с Россией, который может развернуться к 2030 году. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
"Поскольку в 2022 году у западных стран не удался блицкриг на Украине, то они решили взять паузу для подготовки к полноценной войне с Россией примерно к 2030 году", - заявил эксперт.
Он подчеркнул, что "за это время им нужно восстановить свой научно-технологический потенциал и избавить свои общества от псевдолиберальных ценностей, которые мешают мобилизации".
Багдасарян обратил внимание на кардинальное изменение баланса сил в мире: "Если после 1945 года экономика США составляла более 50% мирового ВВП, то сейчас она сократилась до 14%. Они уже не первые. Первым стал Китай и далеко уходит вперед".
По его словам, такая динамика вызывает панику у западных элит: "Однополярный мир трещит по швам. Как его сохранить? Надо предпринять что-то экстраординарное".
Особую тревогу, по мнению политолога, вызывает цивилизационный аспект противостояния: "Не Китай, а именно Россия цивилизационно и геополитически воспринималась Западом в качестве главного врага. Сейчас Запад тоже открыто говорит, что в ближайшие годы будет делать ставку на войну".
"Самый простой способ сделать это – война", - резюмировал собеседник издания, добавив, что "нам надо прямо говорить, что большая война на пороге, чтобы и общество, и государство осознавали эти угрозы и начинали новую системную мобилизацию нашего военного, экономического и людского потенциала".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2025
20 июля, 06:00
Европа готовится к большой войне. Политики и эксперты обсуждают, как Запад приближает крах УкраиныУкраинские политики и эксперты обсуждают, как "исторический" оборонный пакт Берлина и Лондона перекраивает европейскую безопасность и рассуждают о том, почему поставки вооружений на Украину продолжают идти "без сбоев и перерывов"
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