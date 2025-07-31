https://ukraina.ru/20250731/zapad-gotovit-bolshuyu-voynu-s-rossiey-k-2030-godu--bagdasaryan-1066160466.html

Запад готовит большую войну с Россией к 2030 году – Багдасарян

Запад готовит большую войну с Россией к 2030 году – Багдасарян - 31.07.2025 Украина.ру

Запад готовит большую войну с Россией к 2030 году – Багдасарян

Анализ современных геополитических процессов указывает на целенаправленную подготовку Запада к масштабному военному конфликту с Россией, который может развернуться к 2030 году. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян

2025-07-31T06:20

2025-07-31T06:20

2025-07-31T06:20

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Он подчеркнул, что "за это время им нужно восстановить свой научно-технологический потенциал и избавить свои общества от псевдолиберальных ценностей, которые мешают мобилизации".Багдасарян обратил внимание на кардинальное изменение баланса сил в мире: "Если после 1945 года экономика США составляла более 50% мирового ВВП, то сейчас она сократилась до 14%. Они уже не первые. Первым стал Китай и далеко уходит вперед". По его словам, такая динамика вызывает панику у западных элит: "Однополярный мир трещит по швам. Как его сохранить? Надо предпринять что-то экстраординарное".Особую тревогу, по мнению политолога, вызывает цивилизационный аспект противостояния: "Не Китай, а именно Россия цивилизационно и геополитически воспринималась Западом в качестве главного врага. Сейчас Запад тоже открыто говорит, что в ближайшие годы будет делать ставку на войну"."Самый простой способ сделать это – война", - резюмировал собеседник издания, добавив, что "нам надо прямо говорить, что большая война на пороге, чтобы и общество, и государство осознавали эти угрозы и начинали новую системную мобилизацию нашего военного, экономического и людского потенциала".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.

https://ukraina.ru/20250720/evropa-gotovitsya-k-bolshoy-voyne-politiki-i-eksperty-obsuzhdayut-kak-zapad-priblizhaet-krakh-ukrainy-1065492379.html

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