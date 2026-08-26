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Украина наладила экспорт уклонистов в таре для бананов

Украина наладила экспорт уклонистов в таре для бананов - 26.08.2026 Украина.ру

Украина наладила экспорт уклонистов в таре для бананов

Побег с Украины в коробках из-под бананов стоил украинцу $11 тыс. Об этом 26 августа сообщила сообщила Госпогранслужба постсоветской республики

2026-08-26T19:56

2026-08-26T19:56

2026-08-26T19:57

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Пограничники разоблачили новую схему побега уклонистов на Западной Украине, сообщило ведомство. В Винницкой области оперативники Могилев-Подольского погранотряда ГВЗВВБ "Юг" разоблачили канал переправки мужчин призывного возраста за кордон. Организаторы схемы предлагали побег "под ключ" за $11 тыс. В сумму входили инструктаж, трансфер и надувной матрас для преодоления Днестра. "Клиента" прятали в грузовом отсеке среди ящиков из-под бананов. Пограничники задержали дельцов именно во время перевозки мужчины – молодые люди успели выбросить из машины $2500 аванса", - рассказали в ГПСУ.У фигурантов изъяли деньги, телефоны и автомобиль.Ведомство сообщило, также, что пограничников поощрили посещением шоу во Львове с участием боксёра Александра Усика.Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы.Тем временем стало известно, что побег с Украины в Белоруссию кратно дешевле. Подробности в публикации Украинский полицейский наладил уклонистам канал побега в БелоруссиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, западная украина, александр усик, госпогранслужба, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине, уклонисты