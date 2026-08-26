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Украина наладила экспорт уклонистов в таре для бананов
Украина наладила экспорт уклонистов в таре для бананов - 26.08.2026 Украина.ру
Украина наладила экспорт уклонистов в таре для бананов
Побег с Украины в коробках из-под бананов стоил украинцу $11 тыс. Об этом 26 августа сообщила сообщила Госпогранслужба постсоветской республики
2026-08-26T19:56
2026-08-26T19:56
2026-08-26T19:57
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Пограничники разоблачили новую схему побега уклонистов на Западной Украине, сообщило ведомство. В Винницкой области оперативники Могилев-Подольского погранотряда ГВЗВВБ "Юг" разоблачили канал переправки мужчин призывного возраста за кордон. Организаторы схемы предлагали побег "под ключ" за $11 тыс. В сумму входили инструктаж, трансфер и надувной матрас для преодоления Днестра. "Клиента" прятали в грузовом отсеке среди ящиков из-под бананов. Пограничники задержали дельцов именно во время перевозки мужчины – молодые люди успели выбросить из машины $2500 аванса", - рассказали в ГПСУ.У фигурантов изъяли деньги, телефоны и автомобиль.Ведомство сообщило, также, что пограничников поощрили посещением шоу во Львове с участием боксёра Александра Усика.Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы.Тем временем стало известно, что побег с Украины в Белоруссию кратно дешевле. Подробности в публикации Украинский полицейский наладил уклонистам канал побега в БелоруссиюБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Анонсирован большой обмен пленными, США захотели мира, атака в ЛНР. Итоги 26 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, западная украина, александр усик, госпогранслужба, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине, уклонисты
Новости, Украина, Западная Украина, Александр Усик, Госпогранслужба, ТЦК, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, уклонисты
Украина наладила экспорт уклонистов в таре для бананов
19:56 26.08.2026 (обновлено: 19:57 26.08.2026)
Побег с Украины в коробках из-под бананов стоил украинцу $11 тыс. Об этом 26 августа сообщила сообщила Госпогранслужба постсоветской республики
Пограничники разоблачили новую схему побега уклонистов на Западной Украине, сообщило ведомство.
В Винницкой области оперативники Могилев-Подольского погранотряда ГВЗВВБ "Юг" разоблачили канал переправки мужчин призывного возраста за кордон. Организаторы схемы предлагали побег "под ключ" за $11 тыс. В сумму входили инструктаж, трансфер и надувной матрас для преодоления Днестра.
"Клиента" прятали в грузовом отсеке среди ящиков из-под бананов. Пограничники задержали дельцов именно во время перевозки мужчины – молодые люди успели выбросить из машины $2500 аванса", - рассказали в ГПСУ.
У фигурантов изъяли деньги, телефоны и автомобиль.
Ведомство сообщило, также, что пограничников поощрили посещением шоу во Львове с участием боксёра Александра Усика.
Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.
В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.
Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы.
Тем временем стало известно, что побег с Украины в Белоруссию кратно дешевле. Подробности в публикации Украинский полицейский наладил уклонистам канал побега в Белоруссию
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