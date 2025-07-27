https://ukraina.ru/20250727/stoyal-na-brustvere-i-rasstrelival-nemtsev-aleksandr-polischuk-o-slozhnykh-shedevrakh-1944-goda-na-ukraine-1065932277.html
"Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине
"Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине - 27.07.2025 Украина.ру
"Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине
Уже трудно кого-то удивить степенью морального падения руководства Украины, особенно западной ее части. Только мертвые воюют с памятниками. Они уже давно умерли. В творчестве писателя Чингиза Айтматова есть такое понятие, как манкурты. Чем больше смотришь на народ Украины, тем больше видишь в них манкуртов.
2025-07-27T07:00
2025-07-27T07:00
2025-07-27T07:00
интервью
украина
львов
ссср
иван конев
адольф гитлер
александр полищук
красная армия
вооруженные силы украины
ес
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044713746_102:30:814:431_1920x0_80_0_0_010ac91bc67509807d6b545e5e48097e.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Власти Львова снесли Холм Славы, эксгумировали останки красноармейцев и хотят менять их на военнопленных боевиков ВСУ. По словам мэра Садового, разрушено 355 могил.Металлические гирлянды с колонн и забора, по его словам, переданы в так называемый музей "Территория террора". Туда же передадут и конструкцию "Вечного огня".- Александр, для начала попрошу вас, как историка периода Великой Отечественной войны, дать моральную оценку действиям украинских властей.- Уже трудно кого-то удивить степенью морального падения руководства Украины, особенно западной ее части. Только мертвые воюют с памятниками. Они уже давно умерли. В творчестве писателя Чингиза Айтматова есть такое понятие, как манкурты. Чем больше смотришь на народ Украины, тем больше видишь в них манкуртов.Это люди, рабски преданные своим хозяевам, ЕС и США. Не помнящие своего родства, своего имени, всего хорошего, что сделал им Советский Союз, всего, чего они добились с другими представителями советского народа. Но при этом интересующиеся только своей утробой, согласные носить обноски, чтобы не замерзнуть, те самые кружевные трусики.- Думаю, на этом фоне было бы неплохо вспомнить, как происходило освобождение самого Львова, годовщина этого события, кстати, 27 июля. Какие соединения участвовали в Львовско-Сандомирской операции, какие решения принимали советские командующие, и чего эти бои стоили Красной Армии, ведь на Холме Славы были похоронены освободители Львова?- Что касается освобождения Украины, то Львовско-Сандомирская операция мне кажется наиболее интересной и блестящей. Потому что в отличие от белорусский фронтов Ивану Степановичу Коневу, командующим 1-м Украинским фронтом, пришлось столкнуться именно с бронетанковой составляющей вермахта, так как все танковые части немцев были сосредоточены на Украине.Именно благодаря тому, что Конев блестяще провел Львовско-Сандомирскую операцию, стал возможен такой шедевр, как Ясско-Кишиневская наступательная операция. Не было бы Львовско-Сандомирской группа немецкая группа армий "Южная Украина" не забрала бы свои танковые части и не перебросила их на Сандомирский плацдарм останавливать Конева.В Ясско-Кишиневской операции нашим крупным танковым силам, 6-й танковой армии, 7-му механизированному корпусу, конно-механизированным группам, противостояла только 13-я танковая дивизия с одним танковым батальоном, 10-я панцер-гренадерская с одним батальоном на штурмовых орудиях и венгерская танковая дивизия. Все это попало под паровой каток советских танковых частей.По моему мнению, за Ясско-Кишиневскую операцию, кроме Толбухина и Малиновского, надо было награждать Конева, потому что именно он заставил немцев забрать из группы "Южная Украина" все танки и перемолол их на Сандомирском плацдарме, и уже в Ясско-Кишиневской операции наших останавливать было некому.- В целом, что было характерно для боев на территории Украины? Как изменилась Красная Армия к тому времени и что из себя представлял ее противник – вермахт? Какую тактику использовали обе стороны?- Бои на Украине проходили тяжело и даже драматично. Дело в том, что тяжелейшее сражение на Курской дуге привело к тому, что были выбиты все наши танковые армии. За 50 дней мы потеряли 6064 танка. 1-я танковая армия Катукова восстанавливалась до 24 декабря 1943 года, когда она пошла в бой во время Житомирско-Бердичевской операции. Правда, в историографии этой армии эта операция называется Казатинская. Потом в январе-феврале 1944 года в бой пошла 2-я танковая армия, восстановившаяся после боев на северном фасе Курской дуги.3-я танковая армия Рыбалко получила серьезное пополнение, поэтому осталась на фронте и вместе с 5-й танковой армией Ротмистрова участвовала в боях второй половины 1943 года по освобождению Украины. 4-я танковая армия Баданова после огромных потерь на Орловской дуге пошла в бой только в марте в Проскуровско-Черновицкой операции.Поэтому на Украине были тяжелые бои в связи с тем, что немцы к зиме 1943 года уже значительно перевооружили свои части на танки "Пантера". В штат стали возвращаться вторые батальоны танковых дивизий. И у наших танковых войск начались огромные проблемы. Еще и "Тигров" стало больше. На Украине находились 506-й и 509-й танковые батальоны, оснащенные танками "Тигр". Плюс стали прибывать батальоны, вооруженные "Пантерами".А у нас остался тот же самый Т-34 с той же пушкой Ф-34, которая стояла на нем летом 1941 года. Тот же калибр 76 мм, которого не хватает, чтобы противостоять немецким танкам. Поэтому у нас были большие потери в бронетехнике при освобождении Украины. Но возросло тактическое мастерство наших танковых командиров, в боеукладке появилось достаточное количество подкалиберных снарядов для 76-мм пушки. Плюс свою роль конструкторские промахи при планировании танков "Пантера", потому что этому танку сделали 100-мм "лоб", но оставили 45-мм борт, что делало его уязвимым даже для наших 45-мм противотанковых орудий.В Житомирско-Бердичевской операции 1-я танковая армия Катукова проявила себя не лучшим образом, проявив нерешительность. Потом был кризис, когда немецкий контрудар срезал выступ 38-й армии Москаленко. Одновременно мы провели Корсунь-Шевченковскую операцию, окружив два армейских корпуса немцев, 11-й и 42-й, разгромив их.Потом была красивая Уманско-Ботошанская операция. Ее прелесть заключается в том, что мы начали наступление там, где закончили отражение контрударов деблокирующих группировок противника, которые пытались вызволить Корсунь-Шевченковскую группировку.Потом была сложная Проскуровско-Черновицкая операция с блуждающим "котлом" Хубе. Параллельно шла Березнеговато-Снигиревская. Ее своеобразие заключалось в том, что прорывающиеся немецкие части выходили на штабы наших механизированных корпусов. Был случай, когда начальник штаба 4-го гвардейского механизированного корпуса генерал-майор Жданов стоял на бруствере и из маузера расстреливал атакующих немцев. Он застрелил чуть ли не 20 немцев, которые шли на прорыв, стоя в полный рост в шинели при погонах. А в бою погиб начальник оперативного отдела полковник Владимир Баштан. Наши генералы и полковник, как тогда, так и сейчас, люди огромного личного мужества.Поэтому тогда немец был опасен, моральное состояние противника было хорошим. Немцы могли себе позволить разменивать территорию на время. Это была часть их стратегии. Постоянно отступая, обороняясь они в Европе собрали серьезный танковый кулак из 10-12 подвижных соединений, которыми планировали срубить танковый десант на побережье.Мало кто обращает внимание на то, что несмотря на тяжелейшие бои в Уманско-Ботошанской, поражение в Проскуровско-Черновицкой, немцы использовали резервы против союзников в Нормандии. Гитлер прекрасно понимал, что любая десантная операция, какой бы ни была мощной армия, которая ее проводит, и экономика страны, которой принадлежит эта армия, начинается с ноги первого десантника, вступившего на берег. А он чаще всего вооружен легким стрелковым оружием. Если его размотать гусеницами танков, то десант может и не состояться.А зная уровень пиара в англосаксонском мире, Гитлер понимал, что если он покажет киножурнал "Вохеншау", в котором американских и английских десантников давят немецкие танкисты, то организаторы десанта станут политическими трупами и второго десанта уже не будет. Поэтому он поставил все на то, чтобы в тяжелых вязких боях оставшимися танковыми частями изматывать наши танковые части, формируя при этом ударную танковую группировку против союзников на Западе.И ведь у него это почти получилось, потому что даже наше постоянное наступление на юго-западе уже к маю 1944 года остановилось в Тыргу-Фрумоса в Румынии.То есть если бы не шедевральная операция "Багратион" и полководческий талант Конева в Львовско-Сандомирской операции, то нам линию фронта было бы очень тяжело сдвинуть.В итоге полководческий гений нашего командования и предательство разведаналитика Алексиса фон Ренне из немецкого генштаба, который убедил Гитлера в том, что высадка союзников будет в Па-де-Кале, а не на побережье Нормандии, и привело к тому, что Украину мы освободили в тяжелых, но красивых операциях. При этом наши танки технически были слабее немецких, об этом не надо забывать. Потому что танки Т-34-85 появились в товарных количествах только в операции "Багратион" летом 1944 года. А танков ИС-2 весной 44-го было еще не так много.- Как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны? Какие уроки можно извлечь сейчас на фоне угроз киевского режима об ударах дальнобойным оружием по территории России?- Принцип функционирования гражданской обороны в СССР — это бдительность. Ведь что мы нехорошего унаследовали от советского прошлого? После сталинских репрессий у нас любой контакт с правоохранительными органами, то есть сообщение о признаках чего-то, воспринимается как "стукачество".А на самом деле, система ГО — это не только мероприятия, это еще и бдительность тех, кто занимается сбором данных, хранением взрывоопасных веществ.Один из примеров, это когда в детском саду воспитательница спросила девочку, чем занимаются ее родители, а та ответила, что "собирают самолетики". Неленивая воспитательница сообщила куда следует и выяснилось, что это спящая ячейка ГУР.То есть в СССР система функционировала благодаря неравнодушным гражданам. Сейчас нам не нужны посты Войск воздушного наблюдения (ВНОС), чтобы определить откуда идут армады бомбардировщиков. Для этого есть хорошие РЛС. Но без психоза и фанатизма нам надо смотреть на своих соседей, незнакомых людей. Смотреть, что грузят, что перевозят, о чем говорят. Ничего зазорного в этом нет. Своим поступком вы можете спасти жизни людей. Надо понимать, что в 80% процентах случая украинские дроны не летят с территории Украины. Их собирает агентурная сеть СБУ и ГУР в "Газельках", гаражах. А потом выезжают на открытое место и запускают дрон, который через 20 километров попадает в НПЗ или танковый завод в Омске.Не надо думать, что если вы сидите во Владивостоке или Тюмени вас минует чаша сия.Еще раз повторю, советская система ГО была построена на неравнодушных людях. А правоохранительным органам надо переходить на современные методы работы со спящими ячейками. То есть мониторить интернет, проводить облет территорий, промзон, гаражных кооперативов. Где-то может быть подвесить автономный дрон, который эту территорию будет снимать 24 на 7 с искусственным интеллектом, распознающим фразы или наречия, характерные выражения или предметы, похожие на что-либо. И самое главное не бояться принимать решения.Подробнее о ситуации на Украине "Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, украина, львов, ссср, иван конев, адольф гитлер, александр полищук, красная армия, вооруженные силы украины, ес
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
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Власти Львова снесли Холм Славы, эксгумировали останки красноармейцев и хотят менять их на военнопленных боевиков ВСУ. По словам мэра Садового, разрушено 355 могил.
Металлические гирлянды с колонн и забора, по его словам, переданы в так называемый музей "Территория террора". Туда же передадут и конструкцию "Вечного огня".
- Александр, для начала попрошу вас, как историка периода Великой Отечественной войны, дать моральную оценку действиям украинских властей.
- Уже трудно кого-то удивить степенью морального падения руководства Украины, особенно западной ее части. Только мертвые воюют с памятниками. Они уже давно умерли. В творчестве писателя Чингиза Айтматова есть такое понятие, как манкурты. Чем больше смотришь на народ Украины, тем больше видишь в них манкуртов.
Это люди, рабски преданные своим хозяевам, ЕС и США. Не помнящие своего родства, своего имени, всего хорошего, что сделал им Советский Союз, всего, чего они добились с другими представителями советского народа. Но при этом интересующиеся только своей утробой, согласные носить обноски, чтобы не замерзнуть, те самые кружевные трусики.
- Думаю, на этом фоне было бы неплохо вспомнить, как происходило освобождение самого Львова, годовщина этого события, кстати, 27 июля. Какие соединения участвовали в Львовско-Сандомирской операции, какие решения принимали советские командующие, и чего эти бои стоили Красной Армии, ведь на Холме Славы были похоронены освободители Львова?
- Что касается освобождения Украины, то Львовско-Сандомирская операция мне кажется наиболее интересной и блестящей. Потому что в отличие от белорусский фронтов Ивану Степановичу Коневу, командующим 1-м Украинским фронтом, пришлось столкнуться именно с бронетанковой составляющей вермахта, так как все танковые части немцев были сосредоточены на Украине.
Именно благодаря тому, что Конев блестяще провел Львовско-Сандомирскую операцию, стал возможен такой шедевр, как Ясско-Кишиневская наступательная операция. Не было бы Львовско-Сандомирской группа немецкая группа армий "Южная Украина" не забрала бы свои танковые части и не перебросила их на Сандомирский плацдарм останавливать Конева.
В Ясско-Кишиневской операции нашим крупным танковым силам, 6-й танковой армии, 7-му механизированному корпусу, конно-механизированным группам, противостояла только 13-я танковая дивизия с одним танковым батальоном, 10-я панцер-гренадерская с одним батальоном на штурмовых орудиях и венгерская танковая дивизия. Все это попало под паровой каток советских танковых частей.
По моему мнению, за Ясско-Кишиневскую операцию, кроме Толбухина и Малиновского, надо было награждать Конева, потому что именно он заставил немцев забрать из группы "Южная Украина" все танки и перемолол их на Сандомирском плацдарме, и уже в Ясско-Кишиневской операции наших останавливать было некому.
- В целом, что было характерно для боев на территории Украины? Как изменилась Красная Армия к тому времени и что из себя представлял ее противник – вермахт? Какую тактику использовали обе стороны?
- Бои на Украине проходили тяжело и даже драматично. Дело в том, что тяжелейшее сражение на Курской дуге привело к тому, что были выбиты все наши танковые армии. За 50 дней мы потеряли 6064 танка. 1-я танковая армия Катукова восстанавливалась до 24 декабря 1943 года, когда она пошла в бой во время Житомирско-Бердичевской операции. Правда, в историографии этой армии эта операция называется Казатинская. Потом в январе-феврале 1944 года в бой пошла 2-я танковая армия, восстановившаяся после боев на северном фасе Курской дуги.
3-я танковая армия Рыбалко получила серьезное пополнение, поэтому осталась на фронте и вместе с 5-й танковой армией Ротмистрова участвовала в боях второй половины 1943 года по освобождению Украины. 4-я танковая армия Баданова после огромных потерь на Орловской дуге пошла в бой только в марте в Проскуровско-Черновицкой операции.
Поэтому на Украине были тяжелые бои в связи с тем, что немцы к зиме 1943 года уже значительно перевооружили свои части на танки "Пантера". В штат стали возвращаться вторые батальоны танковых дивизий. И у наших танковых войск начались огромные проблемы. Еще и "Тигров" стало больше. На Украине находились 506-й и 509-й танковые батальоны, оснащенные танками "Тигр". Плюс стали прибывать батальоны, вооруженные "Пантерами".
А у нас остался тот же самый Т-34 с той же пушкой Ф-34, которая стояла на нем летом 1941 года. Тот же калибр 76 мм, которого не хватает, чтобы противостоять немецким танкам. Поэтому у нас были большие потери в бронетехнике при освобождении Украины. Но возросло тактическое мастерство наших танковых командиров, в боеукладке появилось достаточное количество подкалиберных снарядов для 76-мм пушки. Плюс свою роль конструкторские промахи при планировании танков "Пантера", потому что этому танку сделали 100-мм "лоб", но оставили 45-мм борт, что делало его уязвимым даже для наших 45-мм противотанковых орудий.
В Житомирско-Бердичевской операции 1-я танковая армия Катукова проявила себя не лучшим образом, проявив нерешительность. Потом был кризис, когда немецкий контрудар срезал выступ 38-й армии Москаленко. Одновременно мы провели Корсунь-Шевченковскую операцию, окружив два армейских корпуса немцев, 11-й и 42-й, разгромив их.
Потом была красивая Уманско-Ботошанская операция. Ее прелесть заключается в том, что мы начали наступление там, где закончили отражение контрударов деблокирующих группировок противника, которые пытались вызволить Корсунь-Шевченковскую группировку.
Потом была сложная Проскуровско-Черновицкая операция с блуждающим "котлом" Хубе. Параллельно шла Березнеговато-Снигиревская. Ее своеобразие заключалось в том, что прорывающиеся немецкие части выходили на штабы наших механизированных корпусов. Был случай, когда начальник штаба 4-го гвардейского механизированного корпуса генерал-майор Жданов стоял на бруствере и из маузера расстреливал атакующих немцев. Он застрелил чуть ли не 20 немцев, которые шли на прорыв, стоя в полный рост в шинели при погонах. А в бою погиб начальник оперативного отдела полковник Владимир Баштан. Наши генералы и полковник, как тогда, так и сейчас, люди огромного личного мужества.
Поэтому тогда немец был опасен, моральное состояние противника было хорошим. Немцы могли себе позволить разменивать территорию на время. Это была часть их стратегии. Постоянно отступая, обороняясь они в Европе собрали серьезный танковый кулак из 10-12 подвижных соединений, которыми планировали срубить танковый десант на побережье.
Мало кто обращает внимание на то, что несмотря на тяжелейшие бои в Уманско-Ботошанской, поражение в Проскуровско-Черновицкой, немцы использовали резервы против союзников в Нормандии. Гитлер прекрасно понимал, что любая десантная операция, какой бы ни была мощной армия, которая ее проводит, и экономика страны, которой принадлежит эта армия, начинается с ноги первого десантника, вступившего на берег. А он чаще всего вооружен легким стрелковым оружием. Если его размотать гусеницами танков, то десант может и не состояться.
А зная уровень пиара в англосаксонском мире, Гитлер понимал, что если он покажет киножурнал "Вохеншау", в котором американских и английских десантников давят немецкие танкисты, то организаторы десанта станут политическими трупами и второго десанта уже не будет. Поэтому он поставил все на то, чтобы в тяжелых вязких боях оставшимися танковыми частями изматывать наши танковые части, формируя при этом ударную танковую группировку против союзников на Западе.
И ведь у него это почти получилось, потому что даже наше постоянное наступление на юго-западе уже к маю 1944 года остановилось в Тыргу-Фрумоса в Румынии.
То есть если бы не шедевральная операция "Багратион" и полководческий талант Конева в Львовско-Сандомирской операции, то нам линию фронта было бы очень тяжело сдвинуть.
В итоге полководческий гений нашего командования и предательство разведаналитика Алексиса фон Ренне из немецкого генштаба, который убедил Гитлера в том, что высадка союзников будет в Па-де-Кале, а не на побережье Нормандии, и привело к тому, что Украину мы освободили в тяжелых, но красивых операциях. При этом наши танки технически были слабее немецких, об этом не надо забывать. Потому что танки Т-34-85 появились в товарных количествах только в операции "Багратион" летом 1944 года. А танков ИС-2 весной 44-го было еще не так много.
- Как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны? Какие уроки можно извлечь сейчас на фоне угроз киевского режима об ударах дальнобойным оружием по территории России?
- Принцип функционирования гражданской обороны в СССР — это бдительность. Ведь что мы нехорошего унаследовали от советского прошлого? После сталинских репрессий у нас любой контакт с правоохранительными органами, то есть сообщение о признаках чего-то, воспринимается как "стукачество".
А на самом деле, система ГО — это не только мероприятия, это еще и бдительность тех, кто занимается сбором данных, хранением взрывоопасных веществ.
Один из примеров, это когда в детском саду воспитательница спросила девочку, чем занимаются ее родители, а та ответила, что "собирают самолетики". Неленивая воспитательница сообщила куда следует и выяснилось, что это спящая ячейка ГУР.
То есть в СССР система функционировала благодаря неравнодушным гражданам. Сейчас нам не нужны посты Войск воздушного наблюдения (ВНОС), чтобы определить откуда идут армады бомбардировщиков. Для этого есть хорошие РЛС. Но без психоза и фанатизма нам надо смотреть на своих соседей, незнакомых людей. Смотреть, что грузят, что перевозят, о чем говорят. Ничего зазорного в этом нет. Своим поступком вы можете спасти жизни людей. Надо понимать, что в 80% процентах случая украинские дроны не летят с территории Украины. Их собирает агентурная сеть СБУ и ГУР в "Газельках", гаражах. А потом выезжают на открытое место и запускают дрон, который через 20 километров попадает в НПЗ или танковый завод в Омске.
Не надо думать, что если вы сидите во Владивостоке или Тюмени вас минует чаша сия.
Еще раз повторю, советская система ГО была построена на неравнодушных людях. А правоохранительным органам надо переходить на современные методы работы со спящими ячейками. То есть мониторить интернет, проводить облет территорий, промзон, гаражных кооперативов. Где-то может быть подвесить автономный дрон, который эту территорию будет снимать 24 на 7 с искусственным интеллектом, распознающим фразы или наречия, характерные выражения или предметы, похожие на что-либо. И самое главное не бояться принимать решения.