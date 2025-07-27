https://ukraina.ru/20250727/stoyal-na-brustvere-i-rasstrelival-nemtsev-aleksandr-polischuk-o-slozhnykh-shedevrakh-1944-goda-na-ukraine-1065932277.html

"Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине

"Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине - 27.07.2025 Украина.ру

"Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине

Уже трудно кого-то удивить степенью морального падения руководства Украины, особенно западной ее части. Только мертвые воюют с памятниками. Они уже давно умерли. В творчестве писателя Чингиза Айтматова есть такое понятие, как манкурты. Чем больше смотришь на народ Украины, тем больше видишь в них манкуртов.

2025-07-27T07:00

2025-07-27T07:00

2025-07-27T07:00

интервью

украина

львов

ссср

иван конев

адольф гитлер

александр полищук

красная армия

вооруженные силы украины

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/18/1044713746_102:30:814:431_1920x0_80_0_0_010ac91bc67509807d6b545e5e48097e.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук.Власти Львова снесли Холм Славы, эксгумировали останки красноармейцев и хотят менять их на военнопленных боевиков ВСУ. По словам мэра Садового, разрушено 355 могил.Металлические гирлянды с колонн и забора, по его словам, переданы в так называемый музей "Территория террора". Туда же передадут и конструкцию "Вечного огня".- Александр, для начала попрошу вас, как историка периода Великой Отечественной войны, дать моральную оценку действиям украинских властей.- Уже трудно кого-то удивить степенью морального падения руководства Украины, особенно западной ее части. Только мертвые воюют с памятниками. Они уже давно умерли. В творчестве писателя Чингиза Айтматова есть такое понятие, как манкурты. Чем больше смотришь на народ Украины, тем больше видишь в них манкуртов.Это люди, рабски преданные своим хозяевам, ЕС и США. Не помнящие своего родства, своего имени, всего хорошего, что сделал им Советский Союз, всего, чего они добились с другими представителями советского народа. Но при этом интересующиеся только своей утробой, согласные носить обноски, чтобы не замерзнуть, те самые кружевные трусики.- Думаю, на этом фоне было бы неплохо вспомнить, как происходило освобождение самого Львова, годовщина этого события, кстати, 27 июля. Какие соединения участвовали в Львовско-Сандомирской операции, какие решения принимали советские командующие, и чего эти бои стоили Красной Армии, ведь на Холме Славы были похоронены освободители Львова?- Что касается освобождения Украины, то Львовско-Сандомирская операция мне кажется наиболее интересной и блестящей. Потому что в отличие от белорусский фронтов Ивану Степановичу Коневу, командующим 1-м Украинским фронтом, пришлось столкнуться именно с бронетанковой составляющей вермахта, так как все танковые части немцев были сосредоточены на Украине.Именно благодаря тому, что Конев блестяще провел Львовско-Сандомирскую операцию, стал возможен такой шедевр, как Ясско-Кишиневская наступательная операция. Не было бы Львовско-Сандомирской группа немецкая группа армий "Южная Украина" не забрала бы свои танковые части и не перебросила их на Сандомирский плацдарм останавливать Конева.В Ясско-Кишиневской операции нашим крупным танковым силам, 6-й танковой армии, 7-му механизированному корпусу, конно-механизированным группам, противостояла только 13-я танковая дивизия с одним танковым батальоном, 10-я панцер-гренадерская с одним батальоном на штурмовых орудиях и венгерская танковая дивизия. Все это попало под паровой каток советских танковых частей.По моему мнению, за Ясско-Кишиневскую операцию, кроме Толбухина и Малиновского, надо было награждать Конева, потому что именно он заставил немцев забрать из группы "Южная Украина" все танки и перемолол их на Сандомирском плацдарме, и уже в Ясско-Кишиневской операции наших останавливать было некому.- В целом, что было характерно для боев на территории Украины? Как изменилась Красная Армия к тому времени и что из себя представлял ее противник – вермахт? Какую тактику использовали обе стороны?- Бои на Украине проходили тяжело и даже драматично. Дело в том, что тяжелейшее сражение на Курской дуге привело к тому, что были выбиты все наши танковые армии. За 50 дней мы потеряли 6064 танка. 1-я танковая армия Катукова восстанавливалась до 24 декабря 1943 года, когда она пошла в бой во время Житомирско-Бердичевской операции. Правда, в историографии этой армии эта операция называется Казатинская. Потом в январе-феврале 1944 года в бой пошла 2-я танковая армия, восстановившаяся после боев на северном фасе Курской дуги.3-я танковая армия Рыбалко получила серьезное пополнение, поэтому осталась на фронте и вместе с 5-й танковой армией Ротмистрова участвовала в боях второй половины 1943 года по освобождению Украины. 4-я танковая армия Баданова после огромных потерь на Орловской дуге пошла в бой только в марте в Проскуровско-Черновицкой операции.Поэтому на Украине были тяжелые бои в связи с тем, что немцы к зиме 1943 года уже значительно перевооружили свои части на танки "Пантера". В штат стали возвращаться вторые батальоны танковых дивизий. И у наших танковых войск начались огромные проблемы. Еще и "Тигров" стало больше. На Украине находились 506-й и 509-й танковые батальоны, оснащенные танками "Тигр". Плюс стали прибывать батальоны, вооруженные "Пантерами".А у нас остался тот же самый Т-34 с той же пушкой Ф-34, которая стояла на нем летом 1941 года. Тот же калибр 76 мм, которого не хватает, чтобы противостоять немецким танкам. Поэтому у нас были большие потери в бронетехнике при освобождении Украины. Но возросло тактическое мастерство наших танковых командиров, в боеукладке появилось достаточное количество подкалиберных снарядов для 76-мм пушки. Плюс свою роль конструкторские промахи при планировании танков "Пантера", потому что этому танку сделали 100-мм "лоб", но оставили 45-мм борт, что делало его уязвимым даже для наших 45-мм противотанковых орудий.В Житомирско-Бердичевской операции 1-я танковая армия Катукова проявила себя не лучшим образом, проявив нерешительность. Потом был кризис, когда немецкий контрудар срезал выступ 38-й армии Москаленко. Одновременно мы провели Корсунь-Шевченковскую операцию, окружив два армейских корпуса немцев, 11-й и 42-й, разгромив их.Потом была красивая Уманско-Ботошанская операция. Ее прелесть заключается в том, что мы начали наступление там, где закончили отражение контрударов деблокирующих группировок противника, которые пытались вызволить Корсунь-Шевченковскую группировку.Потом была сложная Проскуровско-Черновицкая операция с блуждающим "котлом" Хубе. Параллельно шла Березнеговато-Снигиревская. Ее своеобразие заключалось в том, что прорывающиеся немецкие части выходили на штабы наших механизированных корпусов. Был случай, когда начальник штаба 4-го гвардейского механизированного корпуса генерал-майор Жданов стоял на бруствере и из маузера расстреливал атакующих немцев. Он застрелил чуть ли не 20 немцев, которые шли на прорыв, стоя в полный рост в шинели при погонах. А в бою погиб начальник оперативного отдела полковник Владимир Баштан. Наши генералы и полковник, как тогда, так и сейчас, люди огромного личного мужества.Поэтому тогда немец был опасен, моральное состояние противника было хорошим. Немцы могли себе позволить разменивать территорию на время. Это была часть их стратегии. Постоянно отступая, обороняясь они в Европе собрали серьезный танковый кулак из 10-12 подвижных соединений, которыми планировали срубить танковый десант на побережье.Мало кто обращает внимание на то, что несмотря на тяжелейшие бои в Уманско-Ботошанской, поражение в Проскуровско-Черновицкой, немцы использовали резервы против союзников в Нормандии. Гитлер прекрасно понимал, что любая десантная операция, какой бы ни была мощной армия, которая ее проводит, и экономика страны, которой принадлежит эта армия, начинается с ноги первого десантника, вступившего на берег. А он чаще всего вооружен легким стрелковым оружием. Если его размотать гусеницами танков, то десант может и не состояться.А зная уровень пиара в англосаксонском мире, Гитлер понимал, что если он покажет киножурнал "Вохеншау", в котором американских и английских десантников давят немецкие танкисты, то организаторы десанта станут политическими трупами и второго десанта уже не будет. Поэтому он поставил все на то, чтобы в тяжелых вязких боях оставшимися танковыми частями изматывать наши танковые части, формируя при этом ударную танковую группировку против союзников на Западе.И ведь у него это почти получилось, потому что даже наше постоянное наступление на юго-западе уже к маю 1944 года остановилось в Тыргу-Фрумоса в Румынии.То есть если бы не шедевральная операция "Багратион" и полководческий талант Конева в Львовско-Сандомирской операции, то нам линию фронта было бы очень тяжело сдвинуть.В итоге полководческий гений нашего командования и предательство разведаналитика Алексиса фон Ренне из немецкого генштаба, который убедил Гитлера в том, что высадка союзников будет в Па-де-Кале, а не на побережье Нормандии, и привело к тому, что Украину мы освободили в тяжелых, но красивых операциях. При этом наши танки технически были слабее немецких, об этом не надо забывать. Потому что танки Т-34-85 появились в товарных количествах только в операции "Багратион" летом 1944 года. А танков ИС-2 весной 44-го было еще не так много.- Как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны? Какие уроки можно извлечь сейчас на фоне угроз киевского режима об ударах дальнобойным оружием по территории России?- Принцип функционирования гражданской обороны в СССР — это бдительность. Ведь что мы нехорошего унаследовали от советского прошлого? После сталинских репрессий у нас любой контакт с правоохранительными органами, то есть сообщение о признаках чего-то, воспринимается как "стукачество".А на самом деле, система ГО — это не только мероприятия, это еще и бдительность тех, кто занимается сбором данных, хранением взрывоопасных веществ.Один из примеров, это когда в детском саду воспитательница спросила девочку, чем занимаются ее родители, а та ответила, что "собирают самолетики". Неленивая воспитательница сообщила куда следует и выяснилось, что это спящая ячейка ГУР.То есть в СССР система функционировала благодаря неравнодушным гражданам. Сейчас нам не нужны посты Войск воздушного наблюдения (ВНОС), чтобы определить откуда идут армады бомбардировщиков. Для этого есть хорошие РЛС. Но без психоза и фанатизма нам надо смотреть на своих соседей, незнакомых людей. Смотреть, что грузят, что перевозят, о чем говорят. Ничего зазорного в этом нет. Своим поступком вы можете спасти жизни людей. Надо понимать, что в 80% процентах случая украинские дроны не летят с территории Украины. Их собирает агентурная сеть СБУ и ГУР в "Газельках", гаражах. А потом выезжают на открытое место и запускают дрон, который через 20 километров попадает в НПЗ или танковый завод в Омске.Не надо думать, что если вы сидите во Владивостоке или Тюмени вас минует чаша сия.Еще раз повторю, советская система ГО была построена на неравнодушных людях. А правоохранительным органам надо переходить на современные методы работы со спящими ячейками. То есть мониторить интернет, проводить облет территорий, промзон, гаражных кооперативов. Где-то может быть подвесить автономный дрон, который эту территорию будет снимать 24 на 7 с искусственным интеллектом, распознающим фразы или наречия, характерные выражения или предметы, похожие на что-либо. И самое главное не бояться принимать решения.Подробнее о ситуации на Украине "Сомалийский вариант", новая Руина и фашисты. Украинские эксперты и политики о мрачном будущем страны

украина

львов

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, львов, ссср, иван конев, адольф гитлер, александр полищук, красная армия, вооруженные силы украины, ес