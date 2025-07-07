https://ukraina.ru/20250707/vsu-teryayut-initsiativu-yuriy-knutov-rasskazal-o-proryvakh-vs-rf-na-klyuchevykh-napravleniyakh-1064767719.html

ВСУ теряют инициативу: Юрий Кнутов рассказал о прорывах ВС РФ на ключевых направлениях

ВСУ теряют инициативу: Юрий Кнутов рассказал о прорывах ВС РФ на ключевых направлениях - 07.07.2025 Украина.ру

ВСУ теряют инициативу: Юрий Кнутов рассказал о прорывах ВС РФ на ключевых направлениях

Российские войска последовательно реализуют стратегию наступления на нескольких направлениях, лишая украинскую армию возможности эффективно обороняться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2025-07-07T05:00

2025-07-07T05:00

2025-07-07T05:00

новости

россия

украина

сумская область

юрий кнутов

сумы

наступление на сумы

наступление

наступление вс рф

покровск/красноармейск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064376468_0:139:2730:1676_1920x0_80_0_0_961ffa43f3725e7966ceb57a89a248d1.jpg

"Наше командование использует так называемую тактику цветка. Мы бьём по разным направлениям, где пробиваем, там и наступаем", — пояснил эксперт суть стратегии российских военных. По его словам, такая гибкая тактика создаёт серьёзные проблемы для противника, вынуждая его распылять силы.Особое внимание Кнутов уделил ситуации в Сумской области, где российские войска создают буферную зону. "Президент поставил задачу создания там буферной зоны. И она будет выполняться", — заявил эксперт. Он отметил, что даже текущие успехи вызвали резонанс на Украине — нардеп Безуглая требовала отставки военного руководства.На Донбассе, по словам эксперта, ситуация также развивается в пользу российской армии. Идёт успешное продвижение в районе Покровска (Красноармейск) и Константиновки, где украинские войска несут потери."Украинская армия сталкивается с дефицитом ресурсов и грамотного командования, тогда как наши войска действуют слаженно и эффективно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.Также про другие аспекты СВО: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет".

https://ukraina.ru/20250706/1064746563.html

россия

украина

сумская область

сумы

наступление на сумы

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сумская область, юрий кнутов, сумы, наступление на сумы, наступление, наступление вс рф, покровск/красноармейск, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, война, война на украине, главные новости