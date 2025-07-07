ВСУ теряют инициативу: Юрий Кнутов рассказал о прорывах ВС РФ на ключевых направлениях - 07.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250707/vsu-teryayut-initsiativu-yuriy-knutov-rasskazal-o-proryvakh-vs-rf-na-klyuchevykh-napravleniyakh-1064767719.html
ВСУ теряют инициативу: Юрий Кнутов рассказал о прорывах ВС РФ на ключевых направлениях
ВСУ теряют инициативу: Юрий Кнутов рассказал о прорывах ВС РФ на ключевых направлениях - 07.07.2025 Украина.ру
ВСУ теряют инициативу: Юрий Кнутов рассказал о прорывах ВС РФ на ключевых направлениях
Российские войска последовательно реализуют стратегию наступления на нескольких направлениях, лишая украинскую армию возможности эффективно обороняться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-07-07T05:00
2025-07-07T05:00
новости
россия
украина
сумская область
юрий кнутов
сумы
наступление на сумы
наступление
наступление вс рф
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064376468_0:139:2730:1676_1920x0_80_0_0_961ffa43f3725e7966ceb57a89a248d1.jpg
"Наше командование использует так называемую тактику цветка. Мы бьём по разным направлениям, где пробиваем, там и наступаем", — пояснил эксперт суть стратегии российских военных. По его словам, такая гибкая тактика создаёт серьёзные проблемы для противника, вынуждая его распылять силы.Особое внимание Кнутов уделил ситуации в Сумской области, где российские войска создают буферную зону. "Президент поставил задачу создания там буферной зоны. И она будет выполняться", — заявил эксперт. Он отметил, что даже текущие успехи вызвали резонанс на Украине — нардеп Безуглая требовала отставки военного руководства.На Донбассе, по словам эксперта, ситуация также развивается в пользу российской армии. Идёт успешное продвижение в районе Покровска (Красноармейск) и Константиновки, где украинские войска несут потери."Украинская армия сталкивается с дефицитом ресурсов и грамотного командования, тогда как наши войска действуют слаженно и эффективно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.Также про другие аспекты СВО: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет".
https://ukraina.ru/20250706/1064746563.html
россия
украина
сумская область
сумы
наступление на сумы
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1b/1064376468_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_dcc97db2e42a00787747baeefe7d4722.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сумская область, юрий кнутов, сумы, наступление на сумы, наступление, наступление вс рф, покровск/красноармейск, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, война, война на украине, главные новости
Новости, Россия, Украина, Сумская область, Юрий Кнутов, Сумы, наступление на Сумы, наступление, наступление ВС РФ, Покровск/Красноармейск, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, война, война на Украине, Главные новости

ВСУ теряют инициативу: Юрий Кнутов рассказал о прорывах ВС РФ на ключевых направлениях

05:00 07.07.2025
 
© Фото : freedome.org.ua
- РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : freedome.org.ua
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска последовательно реализуют стратегию наступления на нескольких направлениях, лишая украинскую армию возможности эффективно обороняться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
"Наше командование использует так называемую тактику цветка. Мы бьём по разным направлениям, где пробиваем, там и наступаем", — пояснил эксперт суть стратегии российских военных. По его словам, такая гибкая тактика создаёт серьёзные проблемы для противника, вынуждая его распылять силы.
Особое внимание Кнутов уделил ситуации в Сумской области, где российские войска создают буферную зону. "Президент поставил задачу создания там буферной зоны. И она будет выполняться", — заявил эксперт. Он отметил, что даже текущие успехи вызвали резонанс на Украине — нардеп Безуглая требовала отставки военного руководства.
На Донбассе, по словам эксперта, ситуация также развивается в пользу российской армии. Идёт успешное продвижение в районе Покровска (Красноармейск) и Константиновки, где украинские войска несут потери.
"Украинская армия сталкивается с дефицитом ресурсов и грамотного командования, тогда как наши войска действуют слаженно и эффективно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.
Также про другие аспекты СВО: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет".
Фото: © EPA-EFE/OLEG PETRASYUK, Часов Яр
Вчера, 11:00
Освобождение Часов Яра приведет к обвалу обороны ВСУ Армия России освобождением Часов Яра обрушит оборону ВСУ в направлении Константиновки, Дружковки и Славянска, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Об этом сообщает тг канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСумская областьЮрий КнутовСумынаступление на Сумынаступлениенаступление ВС РФПокровск/КрасноармейскСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасвойнавойна на УкраинеГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:13Каким будет финал? О разгроме киевского режима и угрозах для России — Килинкаров
08:08Лидеры БРИКС осудили атаки на ж/д и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях
07:56Главные события 6 июля
07:47ПВО за ночь уничтожила почти сотню беспилотников над регионами России
07:28Взрывы, пожары, удары по зданию ТЦК: российские военные атаковали Украину
07:00Ростислав Ищенко: Азербайджан знает, что Россия скоро добьет Украину, поэтому начал рискованную игру
06:45"Мультики" - самый удобный вариант на поле боя. С отечественным уклоном
06:25Илон Маск как зеркало мировой эволюции
06:15Разгром под Сумами: полковник Алехин объяснил, почему ВСУ не смогли укрепить новые рубежи
06:00Боец с позывным "Сталин" рассказал, как они с помощью FPV сожгли БМП Брэдли в Часов Яре 1:52
05:45Все подступы к Тёткино завалены "трехсотыми": Алехин рассказал, почему Украины не вывозит раненых
05:30Морской террор: Как Запад пытается грабить российские танкеры — ответ Москвы будет жестким
05:15Энергетический кошмар ЕС: военный эксперт о том, почему Европа замерзнет в случае войны с Россией
05:00ВСУ теряют инициативу: Юрий Кнутов рассказал о прорывах ВС РФ на ключевых направлениях
04:30Танковый бум в Европе: Германия и Франция готовят удар по России — эксперт назвал возможные сроки
04:00Украина за неделю. Помощь США поставили на паузу, а будущее Киева — под знак вопроса
03:30"О полной победе России можно говорить только после физического уничтожения Запада" — Крапивник
02:46Дым после одного из прилётов в Киеве
02:11Одесские ТГ-каналы сообщают о сильном пожаре в городе
01:53"Герани" снова поражают цели в Киеве
Лента новостейМолния