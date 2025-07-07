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ВСУ теряют инициативу: Юрий Кнутов рассказал о прорывах ВС РФ на ключевых направлениях
ВСУ теряют инициативу: Юрий Кнутов рассказал о прорывах ВС РФ на ключевых направлениях - 07.07.2025 Украина.ру
ВСУ теряют инициативу: Юрий Кнутов рассказал о прорывах ВС РФ на ключевых направлениях
Российские войска последовательно реализуют стратегию наступления на нескольких направлениях, лишая украинскую армию возможности эффективно обороняться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2025-07-07T05:00
2025-07-07T05:00
2025-07-07T05:00
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"Наше командование использует так называемую тактику цветка. Мы бьём по разным направлениям, где пробиваем, там и наступаем", — пояснил эксперт суть стратегии российских военных. По его словам, такая гибкая тактика создаёт серьёзные проблемы для противника, вынуждая его распылять силы.Особое внимание Кнутов уделил ситуации в Сумской области, где российские войска создают буферную зону. "Президент поставил задачу создания там буферной зоны. И она будет выполняться", — заявил эксперт. Он отметил, что даже текущие успехи вызвали резонанс на Украине — нардеп Безуглая требовала отставки военного руководства.На Донбассе, по словам эксперта, ситуация также развивается в пользу российской армии. Идёт успешное продвижение в районе Покровска (Красноармейск) и Константиновки, где украинские войска несут потери."Украинская армия сталкивается с дефицитом ресурсов и грамотного командования, тогда как наши войска действуют слаженно и эффективно", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет" на сайте Украина.ру.Также про другие аспекты СВО: "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет".
https://ukraina.ru/20250706/1064746563.html
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ВСУ теряют инициативу: Юрий Кнутов рассказал о прорывах ВС РФ на ключевых направлениях
Российские войска последовательно реализуют стратегию наступления на нескольких направлениях, лишая украинскую армию возможности эффективно обороняться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов