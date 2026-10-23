Никаких изменений: советник Зеленского пожаловался на жесткие лимиты Starlink
Спутниковая сеть Starlink на Украине продолжает работать с ограничениями, посетовал в соцсети X советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин
По словам чиновника, никаких изменений в функционировании системы на данный момент не произошло.
Действие этих лимитов в отношении военной версии системы под названием Starshield подтверждает и агентство Associated Press. Для терминалов по-прежнему заблокирована возможность обмена данными при перемещении на скорости выше 130–161 километра в час. Этот скоростной барьер сохраняется на разных отрезках фронта и мешает полноценному использованию украинских беспилотников.
В то же время ранее американская пресса заявляла о просьбе Дональда Трампа к Илону Маску отключить данные фильтры.
Подробнее - в материале Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октября на сайте Украина.ру.
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