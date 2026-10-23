https://ukraina.ru/20261023/nikakikh-izmeneniy-sovetnik-zelenskogo-pozhalovalsya-na-zhestkie-limity-starlink-1084012273.html

Никаких изменений: советник Зеленского пожаловался на жесткие лимиты Starlink

Никаких изменений: советник Зеленского пожаловался на жесткие лимиты Starlink - 23.10.2026 Украина.ру

Никаких изменений: советник Зеленского пожаловался на жесткие лимиты Starlink

Спутниковая сеть Starlink на Украине продолжает работать с ограничениями, посетовал в соцсети X советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин

2026-10-23T10:27

2026-10-23T10:27

2026-10-23T10:27

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По словам чиновника, никаких изменений в функционировании системы на данный момент не произошло. Действие этих лимитов в отношении военной версии системы под названием Starshield подтверждает и агентство Associated Press. Для терминалов по-прежнему заблокирована возможность обмена данными при перемещении на скорости выше 130–161 километра в час. Этот скоростной барьер сохраняется на разных отрезках фронта и мешает полноценному использованию украинских беспилотников. В то же время ранее американская пресса заявляла о просьбе Дональда Трампа к Илону Маску отключить данные фильтры.Подробнее - в материале Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октября на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру