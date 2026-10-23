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Зачистка духовенства: военкомы похитили священника канонической церкви в Киеве

Зачистка духовенства: военкомы похитили священника канонической церкви в Киеве - 23.10.2026 Украина.ру

Зачистка духовенства: военкомы похитили священника канонической церкви в Киеве

Киевские военкомы похитили священника храма Святого Апостола и евангелиста Марка канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Максима Костюченко, передает Первый казацкий

2026-10-23T11:43

2026-10-23T11:43

2026-10-23T12:06

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Силовой захват произошел прямо в столице Украины, где представители территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) схватили клирика и увели в неизвестном направлении. О том, где сейчас находится священник и что с ним происходит, информации нет.Это задержание укладывается в общую картину масштабного давления на УПЦ, которую киевский режим пытается полностью ликвидировать, несмотря на то, что она объединяет крупнейшую общину верующих в стране. По указке властей Служба безопасности Украины регулярно проводит обыски в епархиях и монастырях, заводит уголовные дела против духовенства и отправляет священников под арест под предлогом "антиукраинской деятельности". Раскольники при поддержке местных администраций силой отбирают приходы по всей стране, применяя физическое насилие к прихожанам и священнослужителям. Подробнее - в материале Новый удар по УПЦ: Тернопольская епархия лишилась древнего храма на сайте Украина.ру.

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