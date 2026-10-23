https://ukraina.ru/20261023/ugroza-novogo-razdela-the-telegraph-bet-trevogu-iz-za-vozmozhnykh-peregovorov-liderov-ssha-rossii-i-1084013351.html

Угроза нового раздела: The Telegraph бьет тревогу из-за возможных переговоров лидеров США, России и КНР

Угроза нового раздела: The Telegraph бьет тревогу из-за возможных переговоров лидеров США, России и КНР - 23.10.2026 Украина.ру

Угроза нового раздела: The Telegraph бьет тревогу из-за возможных переговоров лидеров США, России и КНР

Британское издание The Telegraph выразило обеспокоенность из-за возможной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на грядущем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае

2026-10-23T11:00

2026-10-23T11:00

2026-10-23T11:27

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си цзиньпин

атэс

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Журналисты сравнивают вероятные переговоры лидеров трех ядерных держав с Ялтинской конференцией 1945 года (когда лидеры СССР, США и Великобритании самостоятельно определили послевоенные границы Европы и разделили сферы влияния), однако предупреждают об угрозе нового "раздела Украины". Основную тревогу в Европе вызывает тот факт, что определять судьбу континента вместе с США и Россией теперь будет Китай, в то время как Великобритания осталась полностью исключена из этого процесса. Аналитики подчеркивают, что для Пекина такое событие станет прямой демонстрацией статуса сверхдержавы, а для традиционных союзников Вашингтона — включая Лондон и Токио — создаст серьезные геополитические проблемы.На днях опасения по поводу этой встречи высказывал и Владимир Зеленский. По его словам, в Киеве хотели бы, чтобы мнение Украины обязательно учитывалось, если лидеры трех государств станут обсуждать украинский вопрос, чтобы избежать неожиданных "сюрпризов".Подробнее - в материале МИД РФ "приоткрыл" повестку возможной встречи лидеров России, Китая и США на сайте Украина.ру.

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новости, китай, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, атэс, украина.ру