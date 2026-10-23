Угроза нового раздела: The Telegraph бьет тревогу из-за возможных переговоров лидеров США, России и КНР - 23.10.2026 Украина.ру
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Угроза нового раздела: The Telegraph бьет тревогу из-за возможных переговоров лидеров США, России и КНР
Угроза нового раздела: The Telegraph бьет тревогу из-за возможных переговоров лидеров США, России и КНР - 23.10.2026 Украина.ру
Угроза нового раздела: The Telegraph бьет тревогу из-за возможных переговоров лидеров США, России и КНР
Британское издание The Telegraph выразило обеспокоенность из-за возможной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на грядущем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае
2026-10-23T11:00
2026-10-23T11:27
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европа
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
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Журналисты сравнивают вероятные переговоры лидеров трех ядерных держав с Ялтинской конференцией 1945 года (когда лидеры СССР, США и Великобритании самостоятельно определили послевоенные границы Европы и разделили сферы влияния), однако предупреждают об угрозе нового "раздела Украины". Основную тревогу в Европе вызывает тот факт, что определять судьбу континента вместе с США и Россией теперь будет Китай, в то время как Великобритания осталась полностью исключена из этого процесса. Аналитики подчеркивают, что для Пекина такое событие станет прямой демонстрацией статуса сверхдержавы, а для традиционных союзников Вашингтона — включая Лондон и Токио — создаст серьезные геополитические проблемы.На днях опасения по поводу этой встречи высказывал и Владимир Зеленский. По его словам, в Киеве хотели бы, чтобы мнение Украины обязательно учитывалось, если лидеры трех государств станут обсуждать украинский вопрос, чтобы избежать неожиданных "сюрпризов".Подробнее - в материале МИД РФ "приоткрыл" повестку возможной встречи лидеров России, Китая и США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, россия, европа, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, атэс, украина.ру
Новости, Китай, Россия, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, АТЭС, Украина.ру

Угроза нового раздела: The Telegraph бьет тревогу из-за возможных переговоров лидеров США, России и КНР

11:00 23.10.2026 (обновлено: 11:27 23.10.2026)
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Британское издание The Telegraph выразило обеспокоенность из-за возможной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на грядущем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае
Журналисты сравнивают вероятные переговоры лидеров трех ядерных держав с Ялтинской конференцией 1945 года (когда лидеры СССР, США и Великобритании самостоятельно определили послевоенные границы Европы и разделили сферы влияния), однако предупреждают об угрозе нового "раздела Украины".
Основную тревогу в Европе вызывает тот факт, что определять судьбу континента вместе с США и Россией теперь будет Китай, в то время как Великобритания осталась полностью исключена из этого процесса.
Аналитики подчеркивают, что для Пекина такое событие станет прямой демонстрацией статуса сверхдержавы, а для традиционных союзников Вашингтона — включая Лондон и Токио — создаст серьезные геополитические проблемы.
На днях опасения по поводу этой встречи высказывал и Владимир Зеленский. По его словам, в Киеве хотели бы, чтобы мнение Украины обязательно учитывалось, если лидеры трех государств станут обсуждать украинский вопрос, чтобы избежать неожиданных "сюрпризов".
Подробнее - в материале МИД РФ "приоткрыл" повестку возможной встречи лидеров России, Китая и США на сайте Украина.ру.
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