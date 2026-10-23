https://ukraina.ru/20261023/kolumbiyskie-naemniki-po-oshibke-vyzhgli-otryad-ukrainskogo-spetsnaza-pod-kupyanskom-1084011528.html

Колумбийские наемники по ошибке выжгли отряд украинского спецназа под Купянском

Колумбийские наемники по ошибке выжгли отряд украинского спецназа под Купянском - 23.10.2026 Украина.ру

Колумбийские наемники по ошибке выжгли отряд украинского спецназа под Купянском

Ошибочный удар иностранных операторов БПЛА по собственным сослуживцам произошел в первой половине сентября, передает РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева

2026-10-23T09:52

2026-10-23T09:52

2026-10-23T09:52

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латинская америка

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иностранные наемники

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По его словам, латиноамериканские дроноводы перепутали цели и ликвидировали группу штурмовиков ВСУ, что спровоцировало вооруженный конфликт между подразделениями. Позже, во время отхода колумбийцев с позиций, украинская артиллерия накрыла их якобы "случайным" ответным огнем. Чтобы прекратить подобные боестолкновения, командование начало разбавлять отряды иностранцев бойцами националистических батальонов, которые теперь составляют треть личного состава и контролируют наемников.Сама вербовка в странах Латинской Америки строится на обещаниях высоких зарплат и легких задач в безопасном тылу. На деле же иностранцев отправляют на самые опасные штурмы как расходный материал. Более того, Киев находит любые юридические предлоги, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших.Подробнее - в материале Иностранных наёмников не так много попадает в плен — их убивают "свои" на сайте Украина.ру.

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купянск, латинская америка, киев, вооруженные силы украины, украина.ру, новости, иностранные наемники