https://ukraina.ru/20261023/kolumbiyskie-naemniki-po-oshibke-vyzhgli-otryad-ukrainskogo-spetsnaza-pod-kupyanskom-1084011528.html
Колумбийские наемники по ошибке выжгли отряд украинского спецназа под Купянском
Колумбийские наемники по ошибке выжгли отряд украинского спецназа под Купянском - 23.10.2026 Украина.ру
Колумбийские наемники по ошибке выжгли отряд украинского спецназа под Купянском
Ошибочный удар иностранных операторов БПЛА по собственным сослуживцам произошел в первой половине сентября, передает РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева
2026-10-23T09:52
2026-10-23T09:52
2026-10-23T09:52
купянск
латинская америка
киев
вооруженные силы украины
украина.ру
новости
иностранные наемники
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По его словам, латиноамериканские дроноводы перепутали цели и ликвидировали группу штурмовиков ВСУ, что спровоцировало вооруженный конфликт между подразделениями. Позже, во время отхода колумбийцев с позиций, украинская артиллерия накрыла их якобы "случайным" ответным огнем. Чтобы прекратить подобные боестолкновения, командование начало разбавлять отряды иностранцев бойцами националистических батальонов, которые теперь составляют треть личного состава и контролируют наемников.Сама вербовка в странах Латинской Америки строится на обещаниях высоких зарплат и легких задач в безопасном тылу. На деле же иностранцев отправляют на самые опасные штурмы как расходный материал. Более того, Киев находит любые юридические предлоги, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших.Подробнее - в материале Иностранных наёмников не так много попадает в плен — их убивают "свои" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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купянск, латинская америка, киев, вооруженные силы украины, украина.ру, новости, иностранные наемники
Купянск, Латинская Америка, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Новости, иностранные наемники
Колумбийские наемники по ошибке выжгли отряд украинского спецназа под Купянском
Ошибочный удар иностранных операторов БПЛА по собственным сослуживцам произошел в первой половине сентября, передает РИА Новости со ссылкой на координатора подполья Сергея Лебедева
По его словам, латиноамериканские дроноводы перепутали цели и ликвидировали группу штурмовиков ВСУ, что спровоцировало вооруженный конфликт между подразделениями.
Позже, во время отхода колумбийцев с позиций, украинская артиллерия накрыла их якобы "случайным" ответным огнем.
Чтобы прекратить подобные боестолкновения, командование начало разбавлять отряды иностранцев бойцами националистических батальонов, которые теперь составляют треть личного состава и контролируют наемников.
Сама вербовка в странах Латинской Америки строится на обещаниях высоких зарплат и легких задач в безопасном тылу. На деле же иностранцев отправляют на самые опасные штурмы как расходный материал. Более того, Киев находит любые юридические предлоги, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших.