Первый танкер с российским дизелем идёт в Нью-Йорк: 40 тысяч тонн по сделке Путина и Трампа - 23.10.2026 Украина.ру
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Первый танкер с российским дизелем идёт в Нью-Йорк: 40 тысяч тонн по сделке Путина и Трампа
Первый танкер с российским дизелем идёт в Нью-Йорк: 40 тысяч тонн по сделке Путина и Трампа - 23.10.2026 Украина.ру
Первый танкер с российским дизелем идёт в Нью-Йорк: 40 тысяч тонн по сделке Путина и Трампа
Танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива направляется в Нью-Йорк после договорённостей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 23 октября сообщает Reuters со ссылкой на данные финансово-аналитической компании LSEG
2026-10-23T11:39
2026-10-23T11:39
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Судно следует под флагом Мальты.Отправка груза стала первым практическим шагом в реализации топливного соглашения между Москвой и Вашингтоном. Россия согласилась снять собственные ограничения на экспорт дизеля и увеличить его предложение на мировом рынке, в том числе за счёт поставок в США.Договорённости были достигнуты 9 октября. Их главная цель — снизить стоимость топлива, которая остаётся серьёзной проблемой для американского рынка. После переговоров Россия возобновила экспорт дизеля, ранее ограниченный из-за дефицита горючего внутри страны.Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о подготовке первого танкера вместимостью 40 тысяч тонн. По его словам, за ним последуют другие суда. Москва намерена обеспечивать американских покупателей топливом с учётом возможностей российских нефтеперерабатывающих заводов.О дизельной сделке – в материале "Белый дом добивается капитуляции": на Западе раскрыли, куда ведет дизельная сделка Трампа
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новости, нью-йорк, москва, россия, владимир путин, дональд трамп, александр новак, reuters, белый дом
Новости, Нью-Йорк, Москва, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Новак, Reuters, Белый дом

Первый танкер с российским дизелем идёт в Нью-Йорк: 40 тысяч тонн по сделке Путина и Трампа

11:39 23.10.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© Фото
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Танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива направляется в Нью-Йорк после договорённостей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 23 октября сообщает Reuters со ссылкой на данные финансово-аналитической компании LSEG
Судно следует под флагом Мальты.
Отправка груза стала первым практическим шагом в реализации топливного соглашения между Москвой и Вашингтоном. Россия согласилась снять собственные ограничения на экспорт дизеля и увеличить его предложение на мировом рынке, в том числе за счёт поставок в США.
Договорённости были достигнуты 9 октября. Их главная цель — снизить стоимость топлива, которая остаётся серьёзной проблемой для американского рынка. После переговоров Россия возобновила экспорт дизеля, ранее ограниченный из-за дефицита горючего внутри страны.
Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о подготовке первого танкера вместимостью 40 тысяч тонн. По его словам, за ним последуют другие суда. Москва намерена обеспечивать американских покупателей топливом с учётом возможностей российских нефтеперерабатывающих заводов.
О дизельной сделке – в материале "Белый дом добивается капитуляции": на Западе раскрыли, куда ведет дизельная сделка Трампа
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