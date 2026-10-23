https://ukraina.ru/20261023/pervyy-tanker-s-rossiyskim-dizelem-idt-v-nyu-york-40-tysyach-tonn-po-sdelke-putina-i-trampa-1084014365.html

Первый танкер с российским дизелем идёт в Нью-Йорк: 40 тысяч тонн по сделке Путина и Трампа

Первый танкер с российским дизелем идёт в Нью-Йорк: 40 тысяч тонн по сделке Путина и Трампа - 23.10.2026 Украина.ру

Первый танкер с российским дизелем идёт в Нью-Йорк: 40 тысяч тонн по сделке Путина и Трампа

Танкер с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива направляется в Нью-Йорк после договорённостей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом 23 октября сообщает Reuters со ссылкой на данные финансово-аналитической компании LSEG

2026-10-23T11:39

2026-10-23T11:39

2026-10-23T11:39

новости

нью-йорк

москва

россия

владимир путин

дональд трамп

александр новак

reuters

белый дом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/17/1084014246_18:0:1582:880_1920x0_80_0_0_bbd4b99d5ebda8e63c6af87137e78d73.png

Судно следует под флагом Мальты.Отправка груза стала первым практическим шагом в реализации топливного соглашения между Москвой и Вашингтоном. Россия согласилась снять собственные ограничения на экспорт дизеля и увеличить его предложение на мировом рынке, в том числе за счёт поставок в США.Договорённости были достигнуты 9 октября. Их главная цель — снизить стоимость топлива, которая остаётся серьёзной проблемой для американского рынка. После переговоров Россия возобновила экспорт дизеля, ранее ограниченный из-за дефицита горючего внутри страны.Накануне вице-премьер Александр Новак сообщил о подготовке первого танкера вместимостью 40 тысяч тонн. По его словам, за ним последуют другие суда. Москва намерена обеспечивать американских покупателей топливом с учётом возможностей российских нефтеперерабатывающих заводов.О дизельной сделке – в материале "Белый дом добивается капитуляции": на Западе раскрыли, куда ведет дизельная сделка Трампа

нью-йорк

москва

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нью-йорк, москва, россия, владимир путин, дональд трамп, александр новак, reuters, белый дом