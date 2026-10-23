https://ukraina.ru/20261023/postpred-ssha-pri-nato-rossiya-i-ukraina-blizki-k-soglasheniyu-1084011710.html

Постпред США при НАТО: Россия и Украина близки к соглашению

Постпред США при НАТО: Россия и Украина близки к соглашению - 23.10.2026 Украина.ру

Постпред США при НАТО: Россия и Украина близки к соглашению

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер допустил скорое достижение договорённостей между Россией и Украиной. Об этом 23 октября он заявил в комментарии агентству AFP

2026-10-23T09:58

2026-10-23T09:58

2026-10-23T09:58

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По его словам, переговоры Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера проходят очень продуктивно, хотя конкретных объявлений в ближайшее время он не ожидает."Мы вступили в пятый год, и я думаю, что сейчас есть реальный шанс на то, что обе стороны готовы заключить соглашение — будь то то, которое уже лежит на столе, или то, которое можно согласовать на основе предложенного плана. Думаю, нам просто придётся подождать и посмотреть, что произойдёт. Но мне известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проводят очень продуктивные переговоры. И хотя я не думаю, что в ближайшее время последуют какие-либо объявления, я считаю, что эту войну необходимо закончить. И президент продолжает активно заниматься этим вопросом, понимая, что убийства и разрушения должны прекратиться", — сказал Уитакер.Он также заявил, что с военными поставками для Украины есть задержки, но их никто не прекращал."Насколько мне известно, на сегодняшний день Соединённые Штаты продолжают продавать наше оборудование и боеприпасы нашим европейским и канадским союзникам, которые затем передают их Украине. Мне ничего не известно о каких-либо изменениях в программе PURL", — сказал Уитакер.По его словам, в настоящее время наблюдаются задержки в поставках определённого вооружения в рамках этого механизма, особенно средств ПВО.О переговорном процессе – в материале Уиткофф вернулся с "оптимизмом": что стоит за переговорами с Москвой и Киевом

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новости, украина, сша, россия, стив уиткофф, нато, джаред кушнер