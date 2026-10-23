https://ukraina.ru/20261023/postpred-ssha-pri-nato-rossiya-i-ukraina-blizki-k-soglasheniyu-1084011710.html
Постпред США при НАТО: Россия и Украина близки к соглашению
Постпред США при НАТО: Россия и Украина близки к соглашению - 23.10.2026 Украина.ру
Постпред США при НАТО: Россия и Украина близки к соглашению
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер допустил скорое достижение договорённостей между Россией и Украиной. Об этом 23 октября он заявил в комментарии агентству AFP
2026-10-23T09:58
2026-10-23T09:58
2026-10-23T09:58
новости
украина
сша
россия
стив уиткофф
нато
джаред кушнер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073556718_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_995dad93bcdbbddcabbcfaaaaa6252d4.jpg
По его словам, переговоры Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера проходят очень продуктивно, хотя конкретных объявлений в ближайшее время он не ожидает."Мы вступили в пятый год, и я думаю, что сейчас есть реальный шанс на то, что обе стороны готовы заключить соглашение — будь то то, которое уже лежит на столе, или то, которое можно согласовать на основе предложенного плана. Думаю, нам просто придётся подождать и посмотреть, что произойдёт. Но мне известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проводят очень продуктивные переговоры. И хотя я не думаю, что в ближайшее время последуют какие-либо объявления, я считаю, что эту войну необходимо закончить. И президент продолжает активно заниматься этим вопросом, понимая, что убийства и разрушения должны прекратиться", — сказал Уитакер.Он также заявил, что с военными поставками для Украины есть задержки, но их никто не прекращал."Насколько мне известно, на сегодняшний день Соединённые Штаты продолжают продавать наше оборудование и боеприпасы нашим европейским и канадским союзникам, которые затем передают их Украине. Мне ничего не известно о каких-либо изменениях в программе PURL", — сказал Уитакер.По его словам, в настоящее время наблюдаются задержки в поставках определённого вооружения в рамках этого механизма, особенно средств ПВО.О переговорном процессе – в материале Уиткофф вернулся с "оптимизмом": что стоит за переговорами с Москвой и Киевом
украина
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0c/18/1073556718_17:0:1217:900_1920x0_80_0_0_29eb5d876766462555d4b6f7660d87f5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, россия, стив уиткофф, нато, джаред кушнер
Постпред США при НАТО: Россия и Украина близки к соглашению
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер допустил скорое достижение договорённостей между Россией и Украиной. Об этом 23 октября он заявил в комментарии агентству AFP
По его словам, переговоры Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера проходят очень продуктивно, хотя конкретных объявлений в ближайшее время он не ожидает.
"Мы вступили в пятый год, и я думаю, что сейчас есть реальный шанс на то, что обе стороны готовы заключить соглашение — будь то то, которое уже лежит на столе, или то, которое можно согласовать на основе предложенного плана. Думаю, нам просто придётся подождать и посмотреть, что произойдёт. Но мне известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проводят очень продуктивные переговоры. И хотя я не думаю, что в ближайшее время последуют какие-либо объявления, я считаю, что эту войну необходимо закончить. И президент продолжает активно заниматься этим вопросом, понимая, что убийства и разрушения должны прекратиться", — сказал Уитакер.
Он также заявил, что с военными поставками для Украины есть задержки, но их никто не прекращал.
"Насколько мне известно, на сегодняшний день Соединённые Штаты продолжают продавать наше оборудование и боеприпасы нашим европейским и канадским союзникам, которые затем передают их Украине. Мне ничего не известно о каких-либо изменениях в программе PURL", — сказал Уитакер.
По его словам, в настоящее время наблюдаются задержки в поставках определённого вооружения в рамках этого механизма, особенно средств ПВО.