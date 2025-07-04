https://ukraina.ru/20250704/1064626527.html

Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет

Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет - 04.07.2025 Украина.ру

Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет

Перспективы на летне-осеннюю кампанию у нас хорошие. Средний темп наступления в пять населенных пунктов за неделю точно не будет падать, полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-07-04T07:00

2025-07-04T07:00

2025-07-04T07:00

интервью

сво

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россия

сша

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вооруженные силы украины

вкс

военкомат

ракетный удар

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСудя по всему, радость о приостановке определенной военно-технической помощи Украине со стороны США была преждевременной. Во-первых, речь шла о высокоточных ракетах и 155-мм снарядах, которых у Запада всегда было ограниченное количество. Во-вторых, никакой речи об отключении ВСУ от "Старлинка" и отказе от предоставления разведданных не было. В-третьих, у европейских стран все еще остается возможность закупать для Киева дроны и американскую бронетехнику, находящуюся на хранении.- Роман Олегович, учитывая все это, давайте без шапкозакидательства попробуем разобраться, как противник будет адаптироваться к этим новым условиям?- Вы правильно отметили, что нашим военным не стоит доверять данным, полученным из официальных источников. Мы неоднократно убеждались, что информация о каких-то ограничениях и недопоставках для Украины не всегда была правдой. Приведу простой пример – противник не так давно нанес ракетные удары по нашим гражданским объектам. Вряд ли он бы стал это делать, если бы у него на складах ничего не осталось.Да, были сообщения, что какая-то партия оборудования и боеприпасов застряла на складах в Жешуве. Но объем этой партии – максимум дивизионный комплект. В масштабах всего фронта – это ни о чем.Трамп сейчас пытается показать, какой он добрый. Это не так. Даже если он что-то не передал Украине, то это ему нужно для решения более приоритетных для него задач. В частности, поддержки Израиля, который серьезно потратился в части ПВО. Это не означает, что США отказываются от оказания помощи киевскому режиму. Поэтому нам придется воевать дальше.- Верховный ранее заявил, что несмотря на СВО, нам нужно будет подумать о сокращении расходов на оборону. Каким образом это можно обеспечить помимо того, чтобы делать ставку на развитие беспилотных технологий?- Для этого надо работать сразу по нескольким направлениям.Первое. Космическая группировка. За три года СВО мы ее нарастили. Это позволило нам видоизменить наши возможности по закрытым каналам связи и закрытому интернету. Закрытые каналы связи – это дорогостоящее оборудование. И спутниковая группировка – это способ ее удешевить. А космическая разведка – это вообще мечта любого общевойскового командира, которая позволяет ему в онлайн-режиме принимать правильные решения. Ее точно не обмануть. В этом направлении мы работаем.Второе. Изменение организационно-штатной структуры. Это позволяет нам провести определенный маневр в численности подразделений, чтобы повысить их эффективность. Да, из-за странного поведения наших соседей нам пришлось создать новый военный округ, но в этом направлении мы тоже работаем.Третье. Великолепная работа наших конструкторов. У нас на складах было чуть больше 900 единиц 155-мм артиллерийских установок "Мста". Это орудие крайне востребовано на фронте. Но оно было без тяги. Поэтому мы придумали "Мсту-К", поставив ее на колесную тягу. Колесная тяга – это около 9% от общей стоимости данного изделия. То есть мы можем прикрыть фронт с помощью 900 таких орудий по относительно низкой цене.Четвертое. Мы провели аудит в части боеприпасов, направив на ключевые направления те их разновидности, которых у нас было в изобилии.Пятое. Изучение театра военных действий. Теперь мы понимаем, сколько нам нужно бригад, которые обеспечивают понтонные переправы. Лишние мы можем сократить, а освободившийся личный состав направить в те же войска беспилотных систем.Шестое. Среди узких специалистов по линии ВКС мы стали проводить видеоконференции по закрытым каналам связи, чтобы не собирать их в одном месте и не подставлять под удар. Не говоря уже о том, что мы экономим деньги на их перевозку.Седьмое. Удары по вражеским тылам. Вычислили два конкретных НПЗ (Кременчугский и Дрогобычский), которые активно работали в интересах ВСУ, используя определенный сорт нефти. Другие заводы ее перерабатывать не могут. Также мы отслеживаем движение эшелонов с различной натовской продукцией. И когда мы уничтожили несколько вагонов с маслами, некоторые технологические вещи для противника серьезно усложнились. Скажем, вы можете заправить танк, но без масла его двигатель работать не будет. А натовская техника в этом плане весьма капризная. Это как гоночная машина, вокруг которой носятся куча персонала.Восьмое. В каждом нашем соединении во втором эшелоне появляются передвижные макеты того или иного укрепрайона ВСУ. Мы фактически повторяем методы Суворова, который перед осадой Измаила построил ее подобии, где войска тренировались ее штурмовать.Наши военнослужащие – не транжиры. Они прекрасно понимают, с каким трудом нашему тылу достается каждая копейка. И они делают все, чтобы задача президента была выполнена.- Вы сказали о расширении нашей спутниковой группировки. Поможет ли это нам создать свой военный интернет? Все-таки бойцы сейчас тоже пользуются "Старлинком", а это весьма опасно.- Мы для этого как раз наращиваем спутниковую группировку. Да, пока она не отвечает качеству "Старлинка", но прошла этап апробирования и показала себя надежной. Ее применяют ряд соединений.- Насчет "Мсты-К". Думают ли у нас создавать самоходные установки с менее мощными боеприпасами и большей скорострельностью, чтобы они могли быстро отстреляться и покинуть позицию?- Это вопрос актуальный, но я бы обратил внимание на другой аспект.У нашей артиллерии изменились нормативы по развертыванию и переходу из предбоевого в боевое положение. Уже пороховые мешочки никто не считает. Это делается гораздо быстрее с использованием всех новаций. С гордостью скажу, что "Орлан", который корректирует огонь артиллерии, не просто возвращает картинку, а сразу выдает на планшет старшего офицера дивизиона корректировку.Людям не надо считать. За них это уже сделал искусственный интеллект. Им достаточно просто поправить две-три позиции и выстрелить. Это уже приносит результаты, о которых вы спрашиваете.- Помимо "Орлана" наши войска стали применять дроны с термобарическими боеприпасами. Насколько они показали свою эффективность?- Опыт их применения пока анализируется. Но сами украинцы пишут, что мы все делаем правильно.Сразу поясню, что термобарические боеприпасы, которые могут сжечь тот или иной участок местности, надо применять не на северном полюсе. Их надо применять там, где много древо-земляных огневых точек, в которых прячется личный состав противника. Наши операторы этим сейчас и занимаются.Отмечу также, что все наши новинки в части беспилотных систем были произведены с учетом мнения более опытных пилотов. Взаимодействие бойцов и ВПК у нас налажено.- Помимо ударов Кременчугскому НПЗ в результате нашего попадания в районе Гуляйполе был ликвидирован командир 110-й бригады ВСУ. Реально ли добиться ситуации, когда мы будем выбивать офицерский состав противника, из-за чего каждый их штурм станет более мясным, приведет к еще большим потерям и фронт рухнет?- Сразу скажу, что в этом эпизоде хорошо сработала наша оперативная разведка. Мы вскрыли точку, где они собирались. Кстати, это было не в пункте временной дислокации. Не надо думать, что украинцы наивные и вислоухие. Они находились в защищенном командном пункте. Тем не менее, мы определили оптимальное время для поражения и ударили.Вы правильно сказали, что мы выбили командование боевого соединения противника. Теперь как минимум им будет труднее собираться. Кстати, у них сейчас нет возможности проводить закрытые видеоконференции на масштабном уровне – только на уровне соединений.Повторюсь, наша разведка молодцы. Пусть боятся.- Также сейчас активно обсуждается прилет по зданию ТЦК в Полтаве. Это просто приятный бонус? Или нам действительно стоило бы наносить удары по военкоматам, чтобы помешать киевскому режиму проводить мобилизацию?- Большинство украинцев под этой новостью поставили лайки. Они понимают, что киевский режим творит беззаконие. Для самих ТЦК – это тоже проблема, поскольку огромное количество документов явно уничтожено. Военкомы боятся ездить в бусиках и ходить на работу.Вообще Украина все же пытается бороться с откровенным беспределом этих людей. Они арестовали руководителя ТЦК, который стал миллионером, нажившись на взятках: тут купил квартиру себе, там – теще. И наличку у него нашли в больших количествах. То есть Украина коррумпирована так, как не одна другая страна мира.И чем дальше фронт будет двигаться на запад, тем больше таких скандалов будет возникать.Кстати, наша агентурная разведка докладывает, что у украинцев, несмотря на боевые действия, постепенно восстанавливается нормальное отношение к России. Это лишний раз подтверждает, что мы бьем по военным объектам, а не по рынкам.- Какой у вас будет прогноз на ближайшее время по поводу нашего продвижения на запад, учитывая, что ВСУ удалось задержать нас под Сумами, Купянском и Константиновкой, но не удается сдержать на Южно-Донецком направлении?- Эти дыры ВСУ удалось заткнуть ценой ликвидации общевойскового резерва. У них остались только тактические резервы. У них сокращается срок пополнения личного состава "от людолова до рядового", из-за чего просаживается качество. И в плане одиночной подготовки, и в плане слаженности в составе подразделений.Мы смотрим на это и ряд других условий, чтобы вводить боеготовые бригады и дивизии в первый эшелон для выполнения задач. Перспективы на летне-осеннюю кампанию у нас хорошие. Средний темп наступления в пять населенных пунктов за неделю точно не будет падать.Мы будем щупать позиции ВСУ слева, справа и по центру, чтобы заставить их маневрировать по рокадам, фиксировать все перемещения противника и наносить удар там, где он слаб.Кстати, украинцы сейчас перебрасывают часть подразделений не на бронетехнике, а на гражданском транспорте. Бронетехнику они берегут для контратак из засад. Это еще раз подтверждает проблемы с оснащением киевского режима.- Вы сказали, что Трамп пока будет решать первоочередные задачи, связанные с Израилем. А возможно ли, что в какой-то другой точке мира начнется такой масштабный конфликт, который потребует от России больше внимания и ресурсов, чем Украина?- Да, возможно. Россия – огромная страна, у которой есть интересы на многих направлениях. Да, нам приходится отвлекаться на другие регионы. Тем не менее, мы создали Африканский корпус, который результативно решает свои задачи. Создали неплохую группировку ПВО/ПРО для охраны Севморпути. Мы читаем политические новости о том, как Запад, тратит миллиарды на раскачку ситуации в соседних государствах. Тем не менее, у нас есть возможность работать на двух-трех театрах военных действий. ВС РФ – самая сильная армия мира.Также по теме - в интервью Станислава Крапивника: У России есть два-три года, чтобы разбить Украину и подготовиться к войне с Европой

https://ukraina.ru/20230418/1045433763.html

https://ukraina.ru/20250703/pavel-danilin-posle-opleukhi-ot-irana-ssha-reshili-otygratsya-na-ukraine-prekrativ-postavki-pvo-1064610718.html

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Кирилл Курбатов

интервью, сво, украина, россия, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, вкс, военкомат, ракетный удар, дроны, артиллерия