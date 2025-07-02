https://ukraina.ru/20250702/yuriy-knutov-rossiya-navodit-uzhas-na-ukrainu-molniyami-i-geranyami-poka-ssha-schitayut-ostatki-svoi-raket-1064579774.html

Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет

Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет - 02.07.2025 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия наводит ужас на Украину "Молниями" и "Геранями", пока США считают остатки свои ракет

Новые "Герани" преодолевают украинскую ПВО без серьезных потерь. Тем более, что ПВО Украины находится в катастрофическом состоянии. США поставлять ракеты Patriot отказываются, они нужны самим американцам. Из-за конфликта с Ираном завис и проект поставки нескольких комплексов Patriot из Израиля, которые должны были быть модернизированы в США.

2025-07-02T19:30

2025-07-02T19:30

2025-07-02T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.- Юрий Альбертович, удары по заводу "Купол" в Ижевске, в результате которых погибли три человека и более сорока получили ранения, наносили БПЛА "Лютый". Что позволяет украинским дронам этого типа атаковать цели в глубине территории России?- Эти БПЛА – уменьшенная копия "Байрактара". Но они сделаны по аналогичной аэродинамичной схеме, двигатель 50 л/с, сзади расположен толкающий винт. Благодаря рамной конструкции, когда фюзеляж состоит из двух частей, как немецкий самолет "Рама" в годы Великой Отечественной войны, усложняется поражение.Несущей основой является фанера, она покрывается композитным материалом и обклеивается пленкой. За счет этого приобретается низкая радиолокационная заметность, виден только двигатель и болты, которыми скручены фанерные элементы корпуса. Дальность полета более тысячи километров. До Ижевска примерно 1300 по прямой с территории Украины. На кадрах, опубликованных в сети, заметно отсутствие шасси. Его запустили или с катапульты, или он сбросил шасси в полете, чтобы уменьшить сопротивление воздуха.Боевую часть могли сократить на 10-15 килограммов, увеличив количество топлива, чтобы добиться большей дальности. Что касается полета, то он программируемый. В некоторых точках этот маршрут сверяется с заложенной в память беспилотника системой GPS. В основном полет проходит в режиме радиомолчания, пока беспилотник не подойдет к цели.Высота тоже не очень большая, где-то метров 100. Это затрудняет обнаружение РЛС, потому что на таких высотах радиолокационное поле ограничено. Здесь можно только использовать аэростаты с радиолокационной станцией.Заранее ведется разведка нашей системы ПВО. Такую информацию Украине предоставляют США, Израиль, Япония и другие страны, чтобы БПЛА могли облетать опасные для них районы.- Почему недостаточно используются аэростатные комплексы для защиты объектов, такие, как например "Бредень"?- У нас практически и нет этих аэростатных комплексов. США, например, границы с Мексикой охраняют с помощью аэростатов, на которых расположены радиолокационные станции. Польша сейчас пять аэростатов покупает, три будет на границе с Россией, два на границе с Белоруссией. В Израиле есть аэростаты противоракетной обороны. Почему мы не делаем это? Это вопрос. Я об этом говорю уже года два.- Недавно сообщалось об ударе по целям в Харькове беспилотником "Черника", Украинская сторона утверждает, что по мощи боевой части он похож на беспилотник "Молния". Эти БПЛА одного типа?- "Молния" — это беспилотник, который наводит ужас на Украину. Если с "Геранями" они еще как-то научились бороться, то результаты поражения "Молнии" минимальны. Так же, как и у "Ланцетов", кстати.Поэтому разработка БПЛА такого типа, как "Молния" перспективна.- На украинских ресурсах царит паника в связи с прогнозами о кратном увеличении производства дронов в России, которое позволит нашей армии нарастить удары по Украине, и приостановкой поставок ракет для систем ПВО. Каков ваш прогноз?- Украина заявляла о том, что она может производить 4 миллиона беспилотников самолетного типа в том числе. Это Умеров на днях сказал. Но это все возможно только при наличии денежных средств и поставок самих этих беспилотников, либо их элементов для сборки на территории Украины.Пока Германия заявила, что выделяет деньги на 500 БПЛА, Финляндия разработала беспилотник и собирается производить его вместе с Украиной. Франция будет производить нечто подобное "Ланцетам" на предприятиях концерна "Рено". Вероятно, производство будет идти на территории Польши.Натовцы сейчас не могут поставлять на Украину достаточное количество самоходок, танков, артиллерийских снарядов, хотя количество артиллерийских снарядов в Польше выросло в три раза. Но пытаются эти минусы закрыть с помощью роста числа беспилотников.- Дроны на оптоволокне не исчерпали свой ресурс?- Дроны на оптоволокне будут применяться до тех пор, пока не появится большое количество недорогих боевых лазеров, либо электромагнитных пушек. Тогда можно будет выжигать с помощью пушек полностью электронику внутри дронов, а лазерами поражать их в воздухе буквально за секунду, за две. Это достаточно серьезный урон можно причинить. Сейчас лазеры в основном работают по оптике, вводят из строя камеры дронов, выжигают матрицу, дрон становится слепым, и фактически перестает представлять какую-либо ценность для оператора. Его либо бросают, либо более дорогой дрон сам возвращается к месту старта.- На днях украинские источники сообщили, что якобы над Днепропетровском была сбита бомборакета "Гром-1". Почему возникла надобность в создании такого комбинированного боеприпаса?- У нас достаточно большое количество авиабомб на складах. Это обычные фугасные авиабомбы. Вот к ним разработали управляемые модули планирования коррекции. Кроме того, последняя доработка позволила установить даже реактивный двигатель, который позволяет такого рода бомбе преодолевать 100-115 километров. И вот недавно был нанесен удар по пригородам Днепропетровска.Есть еще корректируемые авиабомбы. Но там крылья и системы навигации, и все остальное сразу устанавливается в конструкцию бомбы непосредственно на заводе. Они дороже, чем ФАБ с УМПК, но и точность их в разы выше, чем у модульных систем. Поэтому сегодня производим и то, и другое. Для ударов по крупным объектам используем ФАБ с УМПК, а для точечного поражения – КАБ.- Ракеты для ОТРК "Искандер" тоже модернизируются?- Их точность и дальность повышены. РЭБ тоже улучшен. Кстати, на "Герани" установлен новый двигатель, повышение скорости привело к тому, что зенитная артиллерия Украины по ним работает плохо. Кроме того, там стоит термобарическая боевая часть. Устанавливается и система РЭБ, но не на все дроны, а на те, которые подавляют станции ПВО противника.Новые "Герани" преодолевают украинскую ПВО без серьезных потерь. Тем более, что ПВО Украины находится в катастрофическом состоянии. США поставлять ракеты Patriot отказываются, они нужны самим американцам. Из-за конфликта с Ираном завис и проект поставки нескольких комплексов Patriot из Израиля, которые должны были быть модернизированы в США.Трамп не заинтересован в поставках ракет на Украину, потому что в ходе 12-дневного конфликта на Ближнем востоке комплекс ПРО THAAD израсходовал 20% ракет всего боезапаса. Это катастрофическая цифра.Ракеты к франко-итальянскому комплексу SAMP/T, имеющему возможности противоракетной обороны, не поставляются уже несколько месяцев. Максимум, на что способен Запад, чтобы помочь Украине, это создать дрон ПВО. Он чем-то напоминает "Ланцет". Производство и склад находились в Киевском авиационном университете, но наши ракеты "Искандер" недавно уничтожили его.У нас есть подобный дрон "Ёлка". Он запускается с пистолетного держателя, сам ищет цель и поражает ее без подрыва боевой части путем кинетического столкновения.- Напоследок о ситуации на фронте. ВСУ контратакуют в Сумской области, стремясь остановить продвижение российской армии, но на южно-донецком направлении они потеряли несколько населенных пунктов за последнее время. Командование противника предпочитает оборонять Сумы, так как от них до Киева порядка 300 километров?- Утрата поселков в Сумской области вызвала серьезный резонанс на Украине. Нардеп Безуглая требовала отставки военного руководства в связи с тем, что российская армия окажется скоро на подступах к городу. Хотя уже сейчас наша дальнобойная артиллерия может обстреливать Сумы. Что касается Донбасса, то там происходит продвижение в районе Покровска и Константиновки, и результаты неплохие.Наше командование использует так называемую тактику цветка. Мы бьем по разным направлениям, где пробиваем, там и наступаем. Что касается Сумской области, то президент поставил задачу создания там буферной зоны. И она будет выполняться.Также о ситуации в зоне СВО Алексей Анпилогов: Россия рвет фронт от Орехова до Северска, а ВСУ затыкают дыры ротами и батальонами

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, сша, юрий кнутов, рустем умеров, дональд трамп, вооруженные силы украины, бпла, герань, "искандер", дроны, пво, наступление на сумы, сумы