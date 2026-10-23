Nokia и ICEYE обещают Украине спутники, но пока только изучают возможность - 23.10.2026 Украина.ру
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Nokia и ICEYE обещают Украине спутники, но пока только изучают возможность
Nokia и ICEYE обещают Украине спутники, но пока только изучают возможность - 23.10.2026 Украина.ру
Nokia и ICEYE обещают Украине спутники, но пока только изучают возможность
Nokia и космическая компания ICEYE подписали с Министерством обороны Украины письмо о намерениях по спутниковой связи. Об этом 23 октября сообщили СМИ
2026-10-23T10:44
2026-10-23T10:44
новости
украина
финляндия
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илон маск
вооруженные силы украины
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О договорённости объявили 22 октября во время визита премьер-министра Финляндии Петтери Орпо на Украину. Цель сотрудничества — "поддержать оборонные возможности страны", прежде всего в сфере собственной спутниковой связи. Компании изучат возможность создания системы, в которой Киев сам сможет контролировать спутники."Украине нужны защищённые, суверенные и высокопроизводительные системы спутниковой связи, которые она контролирует", — заявил гендиректор и сооснователь ICEYE Рафал Моджевский.Спутниковые сети позволяют сохранять связь при нарушении работы наземной инфраструктуры, отметил директор Nokia по геополитике и связям с госорганами, председатель Nokia Defense Микко Хаутала. "Вместе с Украиной и ICEYE мы изучим, как надёжная, суверенная спутниковая связь может укрепить устойчивость Украины и дать ей контроль над связью, от которой она зависит", — сказал он.Ранее в октябре ICEYE и Nokia объявили о совместной разработке защищённых широкополосных систем связи на низкой околоземной орбите для государственных заказчиков. Они предназначены для обороны, охраны границ, экстренных служб и реагирования на стихийные бедствия.Договорённость последовала за сообщениями об ограничениях американской спутниковой связи для украинских военных. В ночь на 14 октября бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил о потере соединения при движении терминалов быстрее 160 км/ч, а позднее — уже при 60–70 км/ч. Глава SpaceX Илон Маск заявлял, что Starshield — военная версия Starlink — принадлежит правительству США и управляется им, поэтому решения об ограничениях принимают американские власти.Об ограничениях спутниковой связи на Украине –в материале из-за ограничений Starlink ВСУ потеряли дроны на миллион
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Новости
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Украина.ру
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новости, украина, финляндия, киев, илон маск, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Финляндия, Киев, Илон Маск, Вооруженные силы Украины

Nokia и ICEYE обещают Украине спутники, но пока только изучают возможность

10:44 23.10.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФинляндия
Финляндия - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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Nokia и космическая компания ICEYE подписали с Министерством обороны Украины письмо о намерениях по спутниковой связи. Об этом 23 октября сообщили СМИ
О договорённости объявили 22 октября во время визита премьер-министра Финляндии Петтери Орпо на Украину. Цель сотрудничества — "поддержать оборонные возможности страны", прежде всего в сфере собственной спутниковой связи. Компании изучат возможность создания системы, в которой Киев сам сможет контролировать спутники.
"Украине нужны защищённые, суверенные и высокопроизводительные системы спутниковой связи, которые она контролирует", — заявил гендиректор и сооснователь ICEYE Рафал Моджевский.
Спутниковые сети позволяют сохранять связь при нарушении работы наземной инфраструктуры, отметил директор Nokia по геополитике и связям с госорганами, председатель Nokia Defense Микко Хаутала. "Вместе с Украиной и ICEYE мы изучим, как надёжная, суверенная спутниковая связь может укрепить устойчивость Украины и дать ей контроль над связью, от которой она зависит", — сказал он.
Ранее в октябре ICEYE и Nokia объявили о совместной разработке защищённых широкополосных систем связи на низкой околоземной орбите для государственных заказчиков. Они предназначены для обороны, охраны границ, экстренных служб и реагирования на стихийные бедствия.
Договорённость последовала за сообщениями об ограничениях американской спутниковой связи для украинских военных. В ночь на 14 октября бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил о потере соединения при движении терминалов быстрее 160 км/ч, а позднее — уже при 60–70 км/ч. Глава SpaceX Илон Маск заявлял, что Starshield — военная версия Starlink — принадлежит правительству США и управляется им, поэтому решения об ограничениях принимают американские власти.
Об ограничениях спутниковой связи на Украине –в материале из-за ограничений Starlink ВСУ потеряли дроны на миллион
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