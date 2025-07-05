https://ukraina.ru/20250705/meloni-i-ryutte-prosyat-za-ukrainu-glavnoe-na-utro-5-iyulya-1064718305.html

Мелони и Рютте просят за Украину. Главное на утро 5 июля

Мелони и Рютте просят за Украину. Главное на утро 5 июля - 05.07.2025 Украина.ру

Мелони и Рютте просят за Украину. Главное на утро 5 июля

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила президента США Дональда Трампа помочь Украине с ПВО. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду, что США проявят "гибкость" в вопросе поставок оружия Украине

2025-07-05T09:49

2025-07-05T09:49

2025-07-05T09:49

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что обсуждала с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставок американского оружия Украине. Об этом она заявила на экономическом мероприятии Forum in Masseria.По словам Мелони, США "не прекратили поставки оружия и поддержку Украины", а лишь "пересмотрели свое решение о поставках отдельных компонентов, в частности противовоздушной обороны"."И это, бесспорно, важный факт, который значительно отличается от полного ухода США", – подчеркнула премьер-министр Италии.Она заявила, что знает о разговоре Трампа и Владимира Зеленского."Я сама сегодня (в пятницу. – Ред.) также разговаривала с президентом Дональдом Трампом, с которым обсудила этот вопрос, вопрос, который мы только что обсуждали, и надеюсь на позитивные сдвиги, скажем так, в этом вопросе", – отметила Мелони.В тот же день генсек НАТО Марк Рютте выразил надежду, что США проявят "гибкость" в вопросе поставок оружия Украине."США должны убедиться, что их запасы находятся на должном уровне, ведь это критически важно для нашей коллективной обороны. В то же время, конечно, мы надеемся на гибкость и должны позаботиться о том, чтобы Украина могла продвигаться вперёд", — указал Рютте.По словам Рютте, что понимает стремление администрации в США заботиться прежде всего о собственных интересах, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины.Он также заявил, что союзники должны быть уверены, что Украина "имеет всё необходимое, чтобы продолжать борьбу".Ранее издание Axios со ссылкой на источник сообщило, что Трамп во время разговора с Зеленским заявил, что хочет помочь Украине с ПВО."Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что именно было приостановлено, если такое было", – рассказал украинский источник Axios.По словам украинского источника, Трамп и Зеленский договорились о том, что представители США и Украины вскоре встретятся для обсуждения вопросов поставки средств ПВО и другого оружия.Сам Зеленский заявил, что у него с Трампом был очень важный разговор."Очень важный и полезный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Поздравил президента Трампа и американский народ с Днём независимости. Мы на Украине благодарны за всю оказанную поддержку", — написал Зеленский в своём телеграм-канале 4 июля.Он указал, что Киев поддерживает предложения Вашингтона по мирному соглашению."Нужно достойное соглашение для мира и Украина поддерживает американские предложения", — указал Зеленский.По его словам, во время разговора также обсуждалась обстановка на фронте."Президент Трамп очень хорошо информирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о ответной встрече наших команд", — отметил Зеленский.Он также сообщил, что обсуждались вопросы военно-промышленного комплекса."Говорили также подробно о возможностях оборонной промышленности, о возможностях совместного производства.Готовы к прямым проектам с Америкой и считаем, что это чрезвычайно нужно для безопасности, особенно что касается дронов и соответствующих технологий. Обсудили взаимные закупки и инвестиции. Обменялись мнениями по дипломатической ситуации и совместной работе с Америкой и другими партнёрами", — подытожил Зеленский.О приостановке поставок некоторых типов ракет и снарядов ранее,, 1 июля, сообщили американские СМИ. Согласно информации Politico и NBC News, основывавшейся на данных из нескольких источников, такое решение принял руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби после пересмотра запасов боеприпасов Пентагона, что вызвало на Украине обеспокоенность по поводу сокращения общего количества артиллерийских снарядов, противовоздушных ракет и высокоточного оружия.По данным источников, решение о приостановке части помощи было принято в начале июня, однако вступило в действие только сейчас. Что примечательно: эта помощь была обещана ещё предыдущей администрацией.На запрос Politico о комментарии ни Белый дом, ни Пентагон не ответили.Как сообщало NBC News, министр обороны США Пит Хегсет приказал временно приостановить поставки Украине ряда видов вооружения и боеприпасов. Боеприпасы и другое оружие могут оставаться задержанными до завершения текущей оценки, проводимой оборонными органами США.Также были названы виды вооружения, которые приостановили к поставке. Среди них: десятки ракет Patriot для противоракетной обороны, тысячи 155-мм фугасных артиллерийских снарядов, более 100 управляемых ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки переносных зенитных ракет Stinger, ракет "воздух-воздух" и гранатомётов AIM."Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после рассмотрения министерствами национальной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру. Сила Вооружённых сил Соединенных Штатов остаётся непревзойденной – просто спросите Иран", — прокомментировала тогда это решение заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.Позднее, вечером 2 июля, на брифинге пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл заявил, что его ведомство предоставляет президенту США рекомендации по вопросу военной помощи Украине."Министерство [обороны США] тщательно анализирует и корректирует свой подход, чтобы достичь этой цели (завершения конфликта на Украине — Ред.), сохраняя при этом боеспособность армии США и приоритеты обороны", — отметил Парнелл.По его словам, проверка наличия оружия у американских Вооружённых сил проводится, чтобы гарантировать, что военная помощь США согласуется с оборонными приоритетами США."Мы не будем сообщать, сколько именно оружия или каких видов мы передаем Украине, и когда именно это происходит. Но министр обороны продолжит предоставлять президенту рекомендации для принятия решений о дальнейшей военной помощи Украине", — подчеркнул Парнелл.По его словам, такой шаг направлен на оценку того, какие именно боеприпасы и куда отправляются.В то же время он не сказал, какого именно оружия касается этот пересмотр, когда он завершится и каких ещё стран это коснётся.Позднее издание The Economist со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что все поставки американских вооружений Украине фактически прекратились."Фактически все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти, были прекращены, но чиновники США это отрицают", — указывалось в публикации.По мнению украинских официальных лиц, приостановка поставок связана с усилиями администрации Трампа по выдавливанию политических уступок со стороны Киева.The Economist также напомнило, что начиная с января американский лидер не брал на себя никаких новых обязательств по военной помощи Украине.Об украинской торговле оружием — в статье Дмитрия Ковалевича "Аферы с экспортом оружия под прикрытием женского обаяния. О руководителе "Технологических сил Украины"".

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, джорджи мелони, владимир зеленский, пентагон, нато, politico, италия, сша, украина