Уиткофф и Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут прилететь в Москву — Reuters - 10.11.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20261110/uitkoff-i-kushner-posle-peregovorov-v-abu-dabi-mogut-priletet-v-moskvu--reuters-1084382261.html
Уиткофф и Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут прилететь в Москву — Reuters
Уиткофф и Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут прилететь в Москву — Reuters - 10.11.2026 Украина.ру
Уиткофф и Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут прилететь в Москву — Reuters
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после трёхсторонних переговоров по Украине могут прилететь в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом вечером 9 ноября пишет Reuters
2026-11-10T02:13
2026-11-10T02:21
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В своей публикации агентство ссылается на неназванного американского чиновника."Возможно, через какое-то время после переговоров посланники отправятся в Россию для встречи с Путиным", — говорится в материале.Трёхсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Встреча, посвящённая гарантиям безопасности, пройдет за закрытыми дверями. Любые претензии европейцев на своё участие в них в какой-либо форме Россией категорически отвергаются.В конце октября Уиткофф провёл в Норвегии переговоры с Владимиром Зеленским при участии премьер-министра страны Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба.На следующий день Уиткофф отправился в Санкт-Петербург, где представил Путину варианты урегулирования украинского конфликта. Президент России, со своей стороны, проинформировал посланца президента США о готовности Москвы возобновить консультации в трёхстороннем формате.Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер перед началом трёхсторонних переговоров намерены "сверить часы" - провести серию встреч с европейцами.Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Уиткофф и Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут прилететь в Москву — Reuters

02:13 10.11.2026 (обновлено: 02:21 10.11.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником Стивеном Уиткоффом - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после трёхсторонних переговоров по Украине могут прилететь в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом вечером 9 ноября пишет Reuters
В своей публикации агентство ссылается на неназванного американского чиновника.
"Возможно, через какое-то время после переговоров посланники отправятся в Россию для встречи с Путиным", — говорится в материале.
Трёхсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Встреча, посвящённая гарантиям безопасности, пройдет за закрытыми дверями. Любые претензии европейцев на своё участие в них в какой-либо форме Россией категорически отвергаются.
В конце октября Уиткофф провёл в Норвегии переговоры с Владимиром Зеленским при участии премьер-министра страны Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба.
На следующий день Уиткофф отправился в Санкт-Петербург, где представил Путину варианты урегулирования украинского конфликта. Президент России, со своей стороны, проинформировал посланца президента США о готовности Москвы возобновить консультации в трёхстороннем формате.
Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер перед началом трёхсторонних переговоров намерены "сверить часы" - провести серию встреч с европейцами.
Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
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