https://ukraina.ru/20261110/uitkoff-i-kushner-posle-peregovorov-v-abu-dabi-mogut-priletet-v-moskvu--reuters-1084382261.html

Уиткофф и Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут прилететь в Москву — Reuters

Уиткофф и Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут прилететь в Москву — Reuters - 10.11.2026 Украина.ру

Уиткофф и Кушнер после переговоров в Абу-Даби могут прилететь в Москву — Reuters

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после трёхсторонних переговоров по Украине могут прилететь в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом вечером 9 ноября пишет Reuters

2026-11-10T02:13

2026-11-10T02:13

2026-11-10T02:21

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переговоры по украине 2026

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В своей публикации агентство ссылается на неназванного американского чиновника."Возможно, через какое-то время после переговоров посланники отправятся в Россию для встречи с Путиным", — говорится в материале.Трёхсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Встреча, посвящённая гарантиям безопасности, пройдет за закрытыми дверями. Любые претензии европейцев на своё участие в них в какой-либо форме Россией категорически отвергаются.В конце октября Уиткофф провёл в Норвегии переговоры с Владимиром Зеленским при участии премьер-министра страны Йонаса Гара Стере и президента Финляндии Александра Стубба.На следующий день Уиткофф отправился в Санкт-Петербург, где представил Путину варианты урегулирования украинского конфликта. Президент России, со своей стороны, проинформировал посланца президента США о готовности Москвы возобновить консультации в трёхстороннем формате.Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер перед началом трёхсторонних переговоров намерены "сверить часы" - провести серию встреч с европейцами.Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261109/ukraina-izmenitsya-i-okazhetsya-v-drugoy-forme-tramp-ozvuchil-to-o-chm-v-kieve-i-evrope-boyatsya-dumat-1084378582.html

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