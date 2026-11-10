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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 10.11.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 10 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов

2026-11-10T03:01

2026-11-10T03:01

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 9 ноября и в ночь на 10 ноября объявлялась в Курской, Ростовской, Волгоградской, Запорожской областях*, в ЛНР и ДНР, в Адыгее.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Запорожской, Смоленской, Херсонской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Ростовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Новгородской, Тверской, Псковской, Липецкой областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.В настоящее время все аэропорты России работают в штатном режиме.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 464.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений

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