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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 10.11.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 10 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-11-10T03:01
2026-11-10T03:01
2026-11-10T03:04
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 9 ноября и в ночь на 10 ноября объявлялась в Курской, Ростовской, Волгоградской, Запорожской областях*, в ЛНР и ДНР, в Адыгее.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Запорожской, Смоленской, Херсонской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской, Ростовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Новгородской, Тверской, Псковской, Липецкой областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.В настоящее время все аэропорты России работают в штатном режиме.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 464.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
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украина.ру, новости, россия, крым, краснодарский край, запорожская область, смоленск, херсонская область, калужская область, брянская область, орловская область, ростовская область, воронежская область, курская область, белгородская область, лнр, днр, пво, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, опасность, угроза, ракеты, всу, вооруженные силы украины
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
03:01 10.11.2026 (обновлено: 03:04 10.11.2026)
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 3:00 мск 10 ноября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов