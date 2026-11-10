Над Россией за сутки сбили 464 БПЛА. Главы регионов сообщили о погибших - 10.11.2026 Украина.ру
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Над Россией за сутки сбили 464 БПЛА. Главы регионов сообщили о погибших
Над Россией за сутки сбили 464 БПЛА. Главы регионов сообщили о погибших - 10.11.2026 Украина.ру
Над Россией за сутки сбили 464 БПЛА. Главы регионов сообщили о погибших
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 464. Об этом Минобороны РФ вечером 9 ноября сообщило в своём телеграм-канале
2026-11-10T01:24
2026-11-10T01:30
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской, Ростовской областей и над акваторией Азовского моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 8 ноября до 8:00 мск 9 ноября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона были сбиты 430 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 464 украинских ударных БПЛА дальнего действия.По информации оперштаба Белгородской области на вечер 9 ноября, два человека погибли, ещё двое получили ранения в результате атак ВСУ."В Борисовском округе в районе села Зозули дрон нанёс удар по машине. В результате полученных ранений двое мужчин скончались на месте... В селе Кошлаково Шебекинского округа мужчина поднял взрывное устройство, которое сдетонировало. С осколочными ранениями головы, руки и ног бригада скорой доставила его в областную клиническую больницу. В городе Шебекино от атаки дрона на автомобиль мужчина получил акубаротравму. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".В течение дня также сообщалось о погибших в результате атак ВСУ в ЛНР, Запорожской и Ленинградской областях."В городе Всеволожске, в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома, погибла женщина, находившаяся в квартире на верхнем этаже дома", — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко о последствиях ночной атаки БПЛА на регион."В Васильевском муниципальном округе при атаке БПЛА на легковой автомобиль погиб мужчина 1969 года рождения. Женщина 1966 года рождения получила ранения, ей оказывается медицинская помощь. В Приморском муниципальном округе при обстреле повреждён гражданский грузовой автомобиль, водитель погиб... В городе Энергодаре в результате атаки БПЛА противника по гражданскому автомобилю погиб мужчина 1967 года рождения", — сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."За сутки от террористических атак погибли два человека. В Лисичанске неонацисты атаковали частный дом, под завалами обнаружена погибшая женщина. На автодороге в Алчевске противник нанес удар по легковому автомобилю, погиб водитель", — сообщил глава региона Леонид Пасечник.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Над Россией за сутки сбили 464 БПЛА. Главы регионов сообщили о погибших

01:24 10.11.2026 (обновлено: 01:30 10.11.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 464. Об этом Минобороны РФ вечером 9 ноября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской, Ростовской областей и над акваторией Азовского моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 8 ноября до 8:00 мск 9 ноября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона были сбиты 430 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 464 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
По информации оперштаба Белгородской области на вечер 9 ноября, два человека погибли, ещё двое получили ранения в результате атак ВСУ.
"В Борисовском округе в районе села Зозули дрон нанёс удар по машине. В результате полученных ранений двое мужчин скончались на месте... В селе Кошлаково Шебекинского округа мужчина поднял взрывное устройство, которое сдетонировало. С осколочными ранениями головы, руки и ног бригада скорой доставила его в областную клиническую больницу. В городе Шебекино от атаки дрона на автомобиль мужчина получил акубаротравму. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
В течение дня также сообщалось о погибших в результате атак ВСУ в ЛНР, Запорожской и Ленинградской областях.
"В городе Всеволожске, в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома, погибла женщина, находившаяся в квартире на верхнем этаже дома", — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко о последствиях ночной атаки БПЛА на регион.
"В Васильевском муниципальном округе при атаке БПЛА на легковой автомобиль погиб мужчина 1969 года рождения. Женщина 1966 года рождения получила ранения, ей оказывается медицинская помощь. В Приморском муниципальном округе при обстреле повреждён гражданский грузовой автомобиль, водитель погиб... В городе Энергодаре в результате атаки БПЛА противника по гражданскому автомобилю погиб мужчина 1967 года рождения", — сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"За сутки от террористических атак погибли два человека. В Лисичанске неонацисты атаковали частный дом, под завалами обнаружена погибшая женщина. На автодороге в Алчевске противник нанес удар по легковому автомобилю, погиб водитель", — сообщил глава региона Леонид Пасечник.
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