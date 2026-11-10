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Над Россией за сутки сбили 464 БПЛА. Главы регионов сообщили о погибших

Над Россией за сутки сбили 464 БПЛА. Главы регионов сообщили о погибших - 10.11.2026 Украина.ру

Над Россией за сутки сбили 464 БПЛА. Главы регионов сообщили о погибших

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 34 украинских беспилотника, за сутки — 464. Об этом Минобороны РФ вечером 9 ноября сообщило в своём телеграм-канале

2026-11-10T01:24

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Орловской, Ростовской областей и над акваторией Азовского моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 8 ноября до 8:00 мск 9 ноября, над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Орловской, Псковской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона были сбиты 430 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 464 украинских ударных БПЛА дальнего действия.По информации оперштаба Белгородской области на вечер 9 ноября, два человека погибли, ещё двое получили ранения в результате атак ВСУ."В Борисовском округе в районе села Зозули дрон нанёс удар по машине. В результате полученных ранений двое мужчин скончались на месте... В селе Кошлаково Шебекинского округа мужчина поднял взрывное устройство, которое сдетонировало. С осколочными ранениями головы, руки и ног бригада скорой доставила его в областную клиническую больницу. В городе Шебекино от атаки дрона на автомобиль мужчина получил акубаротравму. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода", — говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".В течение дня также сообщалось о погибших в результате атак ВСУ в ЛНР, Запорожской и Ленинградской областях."В городе Всеволожске, в результате падения обломков БПЛА на крышу многоквартирного дома, погибла женщина, находившаяся в квартире на верхнем этаже дома", — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко о последствиях ночной атаки БПЛА на регион."В Васильевском муниципальном округе при атаке БПЛА на легковой автомобиль погиб мужчина 1969 года рождения. Женщина 1966 года рождения получила ранения, ей оказывается медицинская помощь. В Приморском муниципальном округе при обстреле повреждён гражданский грузовой автомобиль, водитель погиб... В городе Энергодаре в результате атаки БПЛА противника по гражданскому автомобилю погиб мужчина 1967 года рождения", — сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."За сутки от террористических атак погибли два человека. В Лисичанске неонацисты атаковали частный дом, под завалами обнаружена погибшая женщина. На автодороге в Алчевске противник нанес удар по легковому автомобилю, погиб водитель", — сообщил глава региона Леонид Пасечник.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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