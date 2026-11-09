https://ukraina.ru/20261109/my-dozhmem-kolpashnikov-nazval-god-kogda-mozhet-zavershitsya-svo-1084354690.html

"Мы дожмем": Колпашников назвал год, когда может завершиться СВО

"Мы дожмем": Колпашников назвал год, когда может завершиться СВО - 09.11.2026 Украина.ру

"Мы дожмем": Колпашников назвал год, когда может завершиться СВО

Специальная военная операция не завершится раньше конца 2028 года, прогнозирует в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников. Россия продолжит двигаться на запад, не перегружая собственную экономику и не проводя новую мобилизацию

2026-11-09T20:30

2026-11-09T20:30

2026-11-09T20:30

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По его оценке, западные страны покинут Украину лишь после ее полного разгрома."Запад уйдет с Украины только после того, как ее раздолбают в пух и прах. Он вцепился в нее мертвой хваткой и не даст ей соскочить… Где европейцы еще найдут такую страну, которая угробит собственное репродуктивное мужское население ради чужих интересов?" — задается вопросом эксперт.Тактика Москвы строится на планомерном разрушении инфраструктуры противника при сохранении собственной стратегической глубины. "По демографии Украина и так не выдерживала, а теперь не выдерживает по инфраструктуре. Попытка киевского режима поиграть с нами в войну городов привела к тому, что теперь в Киеве нет света по 20 часов в сутки. А ведь еще не зима", — отмечает Колпашников. Эксперт подчеркивает, что Россия будет продолжать "держать удар" и методично бить по энергетике, дожидаясь, когда морозы окончательно добьют систему жизнеобеспечения украинских городов. В отличие от Украины, Россия воюет, не надрывая экономику:"Продолжаем потихоньку двигаться на запад, не перегружая экономику и не проводя мобилизацию. Поверьте, Украине сейчас очень плохо. И мы ее дожмем".Полный текст материала Кирилла Курбатова Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года на сайте Украина.ру.

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