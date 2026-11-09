"Мы дожмем": Колпашников назвал год, когда может завершиться СВО
© Фото : Политика Страны / Telegram
© Фото : Политика Страны / Telegram
Специальная военная операция не завершится раньше конца 2028 года, прогнозирует в интервью изданию Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, ветеран боевых действий, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников. Россия продолжит двигаться на запад, не перегружая собственную экономику и не проводя новую мобилизацию
По его оценке, западные страны покинут Украину лишь после ее полного разгрома.
"Запад уйдет с Украины только после того, как ее раздолбают в пух и прах. Он вцепился в нее мертвой хваткой и не даст ей соскочить… Где европейцы еще найдут такую страну, которая угробит собственное репродуктивное мужское население ради чужих интересов?" — задается вопросом эксперт.
Тактика Москвы строится на планомерном разрушении инфраструктуры противника при сохранении собственной стратегической глубины.
"По демографии Украина и так не выдерживала, а теперь не выдерживает по инфраструктуре. Попытка киевского режима поиграть с нами в войну городов привела к тому, что теперь в Киеве нет света по 20 часов в сутки. А ведь еще не зима", — отмечает Колпашников.
Эксперт подчеркивает, что Россия будет продолжать "держать удар" и методично бить по энергетике, дожидаясь, когда морозы окончательно добьют систему жизнеобеспечения украинских городов. В отличие от Украины, Россия воюет, не надрывая экономику:
"Продолжаем потихоньку двигаться на запад, не перегружая экономику и не проводя мобилизацию. Поверьте, Украине сейчас очень плохо. И мы ее дожмем".
"По демографии Украина и так не выдерживала, а теперь не выдерживает по инфраструктуре. Попытка киевского режима поиграть с нами в войну городов привела к тому, что теперь в Киеве нет света по 20 часов в сутки. А ведь еще не зима", — отмечает Колпашников.
Эксперт подчеркивает, что Россия будет продолжать "держать удар" и методично бить по энергетике, дожидаясь, когда морозы окончательно добьют систему жизнеобеспечения украинских городов. В отличие от Украины, Россия воюет, не надрывая экономику:
"Продолжаем потихоньку двигаться на запад, не перегружая экономику и не проводя мобилизацию. Поверьте, Украине сейчас очень плохо. И мы ее дожмем".
Полный текст материала Кирилла Курбатова Виталий Колпашников: России надо готовиться к тому, что война на Украине не закончится до конца 2028 года на сайте Украина.ру.
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