Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с Украиной и США - 10.11.2026 Украина.ру
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Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с Украиной и США
Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с Украиной и США - 10.11.2026 Украина.ру
Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с Украиной и США
Российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прибыла в Абу-Даби для участия в трёхсторонних переговорах по украинскому урегулированию. Об этом со ссылкой на источник вечером 9 ноября сообщает РИА Новости
2026-11-10T02:37
2026-11-10T02:37
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владимир мединский
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
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мир без границ
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Трёхсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября."Прибыли", — сказал источник агентства, комментируя перелёт представителей РФ в ОАЭ.Напомним, любые претензии представителей Европы на участие в переговорах в какой-либо форме Россией категорически отвергаются.Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер перед началом трёхсторонних переговоров намерены "сверить часы" - провести серию встреч с европейцами.Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Мединский, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Украина, Переговоры по Украине 2026, Мир без границ, война на Украине, Европа, Запад, ОАЭ

Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с Украиной и США

02:37 10.11.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкАбу-Даби накануне трехсторонних переговорах России, США и Украины
Абу-Даби накануне трехсторонних переговорах России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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Российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прибыла в Абу-Даби для участия в трёхсторонних переговорах по украинскому урегулированию. Об этом со ссылкой на источник вечером 9 ноября сообщает РИА Новости
Трёхсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября.
"Прибыли", — сказал источник агентства, комментируя перелёт представителей РФ в ОАЭ.
Напомним, любые претензии представителей Европы на участие в переговорах в какой-либо форме Россией категорически отвергаются.
Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер перед началом трёхсторонних переговоров намерены "сверить часы" - провести серию встреч с европейцами.
Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".
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