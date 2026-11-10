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Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с Украиной и США

Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с Украиной и США - 10.11.2026 Украина.ру

Российская делегация прибыла в Абу-Даби на переговоры с Украиной и США

Российская делегация, возглавляемая помощником президента Владимиром Мединским, прибыла в Абу-Даби для участия в трёхсторонних переговорах по украинскому урегулированию. Об этом со ссылкой на источник вечером 9 ноября сообщает РИА Новости

2026-11-10T02:37

2026-11-10T02:37

2026-11-10T02:37

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стив уиткофф

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переговоры по украине 2026

мир без границ

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Трёхсторонние переговоры с участием делегаций России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября."Прибыли", — сказал источник агентства, комментируя перелёт представителей РФ в ОАЭ.Напомним, любые претензии представителей Европы на участие в переговорах в какой-либо форме Россией категорически отвергаются.Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер перед началом трёхсторонних переговоров намерены "сверить часы" - провести серию встреч с европейцами.Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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