https://ukraina.ru/20250704/afery-s-eksportom-oruzhiya-pod-prikrytiem-zhenskogo-obayaniya-o-rukovoditele-tekhnologicheskikh-sil-ukrainy-1064655948.html

Аферы с экспортом оружия под прикрытием женского обаяния. О руководителе "Технологических сил Украины"

Аферы с экспортом оружия под прикрытием женского обаяния. О руководителе "Технологических сил Украины" - 04.07.2025 Украина.ру

Аферы с экспортом оружия под прикрытием женского обаяния. О руководителе "Технологических сил Украины"

С начала июля среди украинских чиновников стоит плач по американским поставкам вооружений. Зеленский в конце мая жаловался, что Китай резко сократил продажу дронов, в том числе и западным партнерам. Украинские военные в недавнем интервью британской ВВС жаловались на катастрофическую нехватку дронов на фоне совершенствования российских БПЛА.

2025-07-04T10:07

2025-07-04T10:07

2025-07-04T10:07

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китай

польша

марьяна безуглая

александр дубинский

валерий залужный

впк

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Волонтеры-националисты ежедневно объявляют сборы на дроны (присваивая значительную часть донатов). Тем не менее, украинские лоббисты и производители дронов уже второй год на всех западных площадках пытаются добиться экспорта украинских дронов.Занимается этим контора под названием "Технологические силы Украины" (ТСУ). Создана она была еще в 2014 году, но именно с 2023 года требует разрешить экспорт, то есть, продажу дронов.Монетизация войныСоздавали ТСУ, как объединение украинских частных предприятий, которые занимаются разработкой и производством военных технологий, ради обеспечения ВСУ новой техникой. В первую очередь речь идет о БПЛА, но занимаются они также производством минометов, систем РЭБ, самоходной артиллерии и систем связи. Среди участников консорциума ВПК числятся компании Ukrspecsystems, Roboneers, FRDM, AeroDrone, Атлон Авиа. По официальным данным, на сегодняшний день на Украине работают не менее 500 предприятий ВПК, которые сотрудничают с мировым рынком вооружений.Как отмечает украинский Telegram-канал "Наблюдатель", "Технологические силы Украины" — не просто витрина "нового ВПК", но и узловая точка в перераспределении экспортных лицензий, координации поставок и формировании каналов доступа к западным и внутренним контрактам. Иными словами, это штаб-квартира по упаковке и монетизации войны.В конце мая ТСУ обратились с открытым письмом к Зеленскому с призывом снять запрет на экспорт украинского вооружения. По мнению авторов письма, это нужно для того, чтобы "при формировании глобальной архитектуры безопасности, Украина являлась не объектом, а полноправным субъектом".По словам представителей ТСУ, они могли бы произвести техники на миллиарды гривен, на это якобы имеются производственные мощности, но украинское государство не дает им развернуться и не заказывает достаточное количество вооружений.Представители ТСУ также утверждают, что могли бы перенести производство или – уже перенесли за пределы Украины, называя Польшу и страны Прибалтики. Таковых предприятий-релокантов, по оценкам представителей ТСУ, 85%. На Украине же, по их оценкам, простаивают две трети мощностей по производству дронов.Торговля оружием всегда была сверхприбыльным бизнесом, но также – достаточно опасным. Мировой рынок вооружений в 2024 году достиг рекордных 112 млрд. дол. В ближайшие годы рост прогнозируется в среднем еще на уровне 3,5-5%. Украинские предприятия пытаются встроиться в этот рынок, обещая предоставить "бесценный опыт" борьбы с российской армией.Главная "экспортница" вооруженийДоступ к вооружениям всегда желали получить и различные криминальные и террористические группировки. "Оружейные бароны" - это, как правило, матёрые отставные офицеры или лидеры банд. Однако на Украине вопросами экспорта оружия поставили заниматься девушку, не имевшую никакой связи с оружием, в связи с чем в конце июня и разразился скандал.Главной "экспортницей" вооружения оказалась 24-летняя Екатерина Михалко, которая является исполнительным директором ТСУ уже два года, то есть, с 22 лет. Назначение произошло без публичного обсуждения, без конкурсных процедур и без объяснений. Сейчас же скандал подняли и раздули депутаты Марьяна Безуглая и Алексей Гончаренко*, но за Михалко сразу же вступились СМИ Офиса президента и так называемые "соросята", обвинив Безуглую и Гончаренко* в "дискредитации по возрастному принципу".Тем не менее, Безуглая сомневается в профессиональных способностях "главной по экспорту оружия". "Какая-то проходная тусовщица, селфи – туда, форум – сюда. На профиле гордо закреплено фото с Макроном. Погуглила одежду – ну, люкс, ожидаемо. Фоточки с [экс-главкомом ВСУ] Залужным, снова фоточки с Залужным. Помню, он любит девочек – целый эскорт на любой вкус у главкома был", - пишет Безуглая.В апреле этого года Михалко публиковала новые фото с Залужным, к которому приехала в Лондон, чтобы "поговорить о месте украинского вооружения в обеспечении безопасности западного мира". В мае Михалко сообщила, что имела "закрытую аудиенцию" с президентом Франции Макроном, обсуждая производство вооружений.Однако та же Безуглая отмечает, что все публичные выступления Михалко на международных форумах – сплошное пустословие, без какой-либо конкретики и понимания вопроса, хотя и с милыми улыбочками. Впрочем, оппоненты обвиняют Безуглую в том же.Как отмечает украинский журналист Ростислав Шапошников, карьера "главной экспортницы" вооружений началась не с ТСУ, а еще в ее 17 лет, когда она официально числилась соучредительницей стартапа NUKA (разработка "вечного карандаша", который не надо затачивать). Стартап собрал с инвесторов сотни тысяч долларов и не выполнил своих обязательств.На этот же момент в ее биографии обращает внимание и опальный депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. "Ещё в 17 лет Михалко участвовала в афере, в которой обманули сотни инвесторов более чем на полмиллиона долларов. Факты подтверждены документально. И да - по её манере говорить и вести себя не скажешь, что перед нами криминальный талант. Вероятно, именно поэтому она и удобна - как прикрытие мутных схем", - пишет Дубинский."Оружейная отмывочная"Очевидно, что Михалко – подставная фигура, за которой стоят крупные и настоящие "оружейные бароны". Но карьерному взлёту главной по экспорту вооружений поспособствовал её отец Владимир Михалко, бизнесмен, который сам предпочитает оставаться в тени, но его связывают давние неформальные отношения с Сергеем Лещенко — советником главы Офиса Президента Андрея Ермака и одним из медиа-зачинщиков Евромайдана.На прошлогодней конференции НАТО в США Екатерина Михалко рассказывала, что весь мир якобы заинтересован в покупке украинских FPV-дронов. В феврале этого года она повторяла это же в Брюсселе. Примечательно в этом плане то, что производители украинских дронов паникуют по поводу ограничительных мер Китая и рассказывают, что на Украине они занимаются только "гаражной сборкой" из китайских комплектующих.На днях "Слуги народа" в количестве 126 депутатов подали в Раду законопроект №13423, который предлагает ввести амнистию за преступления, совершенные во время выполнения оборонных контрактов. От ответственности вообще освобождаются должностные лица предприятий, включенных в специальный перечень оборонного промышленного комплекса, к которым относятся и все предприятия концерна ТСУ. Такая амнистия должна действовать во время военного положения и еще три года после его отмены.По мнению депутата Александра Дубинского, этот законопроект освобождает сверхприбыльный оружейный бизнес от налогов и ответственности за брак и ценовые махинации. "Это, по сути, создание в Украине мировой оружейной отмывочной. Оффшор для оружейных баронов и коррумпированных европейских чиновников, которым через него предлагают взятку за поддержку нелегитимного режима клоуна-клептократа", - пишет Дубинский.И речь идет не только о производстве, но и реэкспорте оружия. На всех международных форумах и конференциях Михалко и прочие представители консорциума ТСУ в первую очередь начинают рассказывать, что аргументы о перепродаже западных поставок в третьи страны, дескать, не актуальны, поскольку на Украине действует "жесткий контроль".Однако специфика боевых действий в том, что контролировать реальный расход боеприпасов, дронов и прочей техники достаточно сложно из киевских офисов. Всегда есть возможность списать и перепродать, заявив целую партию, как "уничтоженную" или "использованную". В конечном итоге большую роль здесь играет степень доверия и симпатии, а это и должна вызвать у западных инспекторов "главная экспортница страны", прикрывая торговлю оружием.*Признан в РФ экстремистом и террористом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, китай, польша, марьяна безуглая, александр дубинский, валерий залужный, впк, вооруженные силы украины, офис президента