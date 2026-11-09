https://ukraina.ru/20261109/ukraina-izmenitsya-i-okazhetsya-v-drugoy-forme-tramp-ozvuchil-to-o-chm-v-kieve-i-evrope-boyatsya-dumat-1084378582.html

"Украина изменится и окажется в другой форме": Трамп озвучил то, о чём в Киеве и Европе боятся думать

"Украина изменится и окажется в другой форме": Трамп озвучил то, о чём в Киеве и Европе боятся думать - 09.11.2026 Украина.ру

"Украина изменится и окажется в другой форме": Трамп озвучил то, о чём в Киеве и Европе боятся думать

Совсем мало времени остается до начала первых с февраля переговоров делегаций РФ, США и Украины в Абу-Даби. Высказался о них и американский президент Дональд Трамп

2026-11-09T22:29

2026-11-09T22:29

2026-11-09T22:29

эксклюзив

россия

украина

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

нпз

переговоры

минские соглашения

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В интервью телеканалу CBS 8 ноября он традиционно выразил уверенность, что украинский конфликт "закончится, и закончится скоро", добавив, что стороны "очень близки" к достижению договорённостей.Вера в успех – это уже полдела, но сколько раз уже Дональд Трамп обещал, что всё завершится вот-вот, но ничего до сих пор не разрешилось. Хотя работа идёт.Один из ключевых факторов, от которых зависит продолжительность конфликта, - поставки Западом вооружений Киеву. Ведущий программы 60 Minutes Росс Дутат сказал, что сейчас оружие Украине поставляет Европа, а не Соединённые Штаты, но Трамп возразил: "Нет, мы поставляем оружие" - на что журналист отметил: "Ну, Европа покупает это оружие. В этом разница".После возвращения Трампа ко власти Вашингтон перестал оказывать Украине военную помощь напрямую, через механизм PURL вооружение американского производства закупают страны НАТО и дальше безвозмездно передают его Киеву.Президент-республиканец как обычно посетовал, что его предшественник-демократ Джо Байден отдавал всё бесплатно, хотя у Европы есть деньги, и она заплатила бы, но никто не попросил, поэтому Вашингтон просто давал оружие и в итоге не получил никакой выгоды.А дальше завязался интересный диалог.Журналист: Мы получили за это независимость Украины, верно?Трамп: Ну, вы её пока не получили. Вы пока вообще ничего не получили. Посмотрим, чем всё это закончится. Но я надеюсь…Журналист: Но Вы ожидаете, что всё закончится созданием свободной…Трамп: Я думаю, мы всё это доведём до конца, и, думаю, это произойдёт. И в итоге Украина изменится, она окажется немного в другой форме.Тем самым явно имея в виду изменение границ Украины после завершения боевых действий.На следующий день уже российские журналисты поинтересовались, означает ли это заявление, что речь идёт о территориальных изменениях или каких-то других, в том числе политической форме правления, у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова."Я рекомендовал бы вам адресовать ваши вопросы президенту Трампу. Что касается формы Украины, то с точки зрения географии это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, и вряд ли их кто-то может отрицать", - ответил он.Де-факто действительно Украина уже давно, выражаясь словами американского лидера, находится в другой форме. А для юридического оформления новой территориальной конфигурации требуется согласие официального Киева, однако глава киевского режима Владимир Зеленский категорично всегда твердил, что ни пяди земли не отдаст. В то же время он перестал говорить о намерении вернуть страну к границам 1991 года, как раньше, и сместил акцент на требования долгосрочных гарантий безопасности для Украины со стороны Запада. Однако это не означает подтверждение отказа от утраченных регионов, хотя западные союзники время от времени призывают Зеленского признать сложившиеся реалии на земле.А что касается получения независимости Украины за передачу вооружений, наоборот, она стала ещё более зависимой от своих поставщиков и спонсоров. Но всё же не настолько, чтобы беспрекословно слушаться и выполнять все их указания. Трамп говорит: садитесь за стол переговоров и подписывайте мирную сделку – Банковая активизирует атаки по городам РФ, перестаньте бомбить российские НПЗ – и не подумаем.Сейчас Трамп заподозрил украинское руководство во вранье. Когда в интервью речь зашла о недавнем ограничении доступа Украины к системе спутниковой связи Starlink, президент сказал, что до сих пор не знает, кто это сделал. Но интересно даже не это."Система очень хорошая, и, возможно, её выключили. Я даже не знаю. Мне не предоставили доказательств, что она выключена. Вокруг этой войны ходит много лжи", - заявил Трамп, подчеркнув, что не отключал Киеву доступ к Starlink, но "обладает большой властью" над этой системой в том числе.Как показала тревожная реакция украинского политикума в целом и настойчивые просьбы восстановить работу спутниковой связи Зеленского в частности, Starlink имеет критически важное значение для ВСУ. Следовательно, это действенный рычаг влияния на армию Украины, находящийся в руках Белого дома, и при желании ускорить наступление мира его можно нажать. Но нет. Трамп сам сказал в интервью: "Когда я об этом услышал, [доступ] вернулся".Впрочем, главную причину, почему до сих пор не удаётся положить конец этому конфликту, он видит не в продолжающейся подпитке военной машины Киева, а в другом."Между президентом Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть", - заявил Трамп.Вступая на президентский пост во второй раз, республиканец демонстрировал настрой разобраться в первопричинах конфликта, поскольку без этого невозможно его разрешить. Но корень украинского кризиса гораздо глубже, чем личная ненависть лидеров двух стран. К тому же президент Владимир Путин неизменно выражает открытость к диалогу и совсем недавно подтверждал актуальность предложения Зеленскому приехать на переговоры в Москву, заверив в гарантии его личной безопасности. В ответ глава киевского режима лишь огрызается, ёрничает, что полетит в российскую столицу на ракете, и матерится по-русски.На вопрос, кому он доверяет больше, Путину или Зеленскому, Трамп предпочёл не отвечать, отделавшись дежурной фразой, что "находит общий язык с обоими". При этом украинского лидера Трамп может публично отчитать (не говоря уже о подобных случаях в личных беседах, о чём становится известно от источников), то с российским заключает сделки глобального масштаба, несмотря на действующие санкции.И вот ещё наглядный пример этой большой разницы."Во время их первой встречи к России проявили большое неуважение", - заявил Трамп, не вдаваясь в подробности.Первая и единственная встреча Путина и Зеленского состоялась в 2019 году в Париже на саммите в "нормандском формате" по вопросу выполнения Минских соглашений. Позднее Песков рассказывал, что лидеры недолго общались на полях этого многостороннего мероприятия, а красочное выражение лица Зеленского "на краткой, открытой части переговоров" хорошо передавало атмосферу встречи с Путиным. Тогда ещё легитимный президент Украины спорил о содержании согласованного совместного заявления.А Минские соглашения, как всем впоследствии стало известно, ни Киев, ни Германия с Францией даже не собирались выполнять. Так что большое неуважение к России проявили не только на той встрече.В трактовке Трампа это выглядит так: если бы Украина тогда, на саммите "нормандской четвёрки" с участием нового президента страны, проявила гибкость и уважение к сильному оппоненту, сегодняшнего противостояния не было.Впрочем, делать однозначный вывод, что в нынешнем конфликте Трамп целиком и полностью занял сторону Киева, нельзя. В адрес Москвы также прозвучало несколько, скажем, нелицеприятных фраз, причём недостоверных.Так, на вопрос Росса Дутата "можно ли понять Зеленского, учитывая, что Россия вторглась в его страну, американский лидер начал ответ со слов "ну, так и есть". Следовательно, он считает или, по крайней мере, публично так представляет, что РФ не вынудили начать военную спецоперацию из-за угрозы её национальной безопасности, а просто напала на соседнее государство. Хотя Путин очень подробно рассказывал своему коллеге из Соединённых Штатов, как всё происходило, и Трамп, по словам представителей российской стороны, искренне сам этим интересовался в ходе телефонных бесед.Более того, в интервью американский лидер произнёс фразу: "Войны не было на протяжении всех четырёх лет моего президентства, и её никогда бы не было, несмотря на то что она была заветной мечтой президента Путина".Россия до последнего пыталась всё уладить мирным путём: в конце 2021 года она предлагала США и НАТО заключить соглашения о взаимных гарантиях безопасности, которые предусматривали в том числе невключение Украины в Североатлантический альянс, но те отказались, и Москве не оставалось иного варианта, кроме как начать СВО.А комментируя события сегодняшних дней, Трамп заверяет, что никаких ограничительных мер в отношении РФ не отменял."Я не снимал санкции на дизельное топливо. Я дал России возможность поставлять не нам, а миру, тысячи и тысячи баррелей нефти, дизельного топлива, которое ему нужно", - отнекивался он.Действительность же такова, что президент США заключил дизельную сделку с Путиным, чтобы хоть немного нивелировать последствия энергетического кризиса, обострившегося в Штатах осенью, в частности из-за повреждений российских НПЗ в результате атак ВСУ. Так что прежде всего он спасал собственную политическую репутацию и Республиканскую партию накануне промежуточных выборов в Конгресс, а не сделал милость, разрешив России поставить топливо на американский рынок.Возможно, сейчас Трамп говорит именно так, исходя из внутриполитической ситуации, чтобы не навлекать на себя обвинения в симпатиях к Москве и Путину на фоне укрепления позиций демократов во власти.Впрочем, откровенно говоря, очень сильный актор на мировой арене в лице России президенту США тоже не нужен. Заключать выгодные Вашингтону сделки, обеспечивать устойчивость системы международной безопасности – да, пожалуйста. Прямой конкурент в разных сферах – спасибо, нет.Трамп как человек, не страдающий неуверенностью в себе, дал громкое обещание в интервью CBS: "Единственная причина, по которой война закончится — это я". Что ж, последим, как это ему удастся.

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