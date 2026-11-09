https://ukraina.ru/20261109/build-with-ukraine-za-dengi-evropeyskikh-grazhdan-novyy-front-finansirovaniya-kieva--1084381324.html

Build with Ukraine за деньги европейских граждан: новый фронт финансирования Киева

Build with Ukraine за деньги европейских граждан: новый фронт финансирования Киева - 09.11.2026 Украина.ру

Build with Ukraine за деньги европейских граждан: новый фронт финансирования Киева

Финляндия направит около 300 миллионов евро на совместные оборонные проекты с Украиной. Из этой суммы 100 миллионов пойдут в рамках инициативы Build with Ukraine, а еще 200 миллионов выделены на масштабный Drone Deal

2026-11-09T21:11

2026-11-09T21:11

2026-11-09T21:01

новости

финляндия

киев

украина

василий небензя

владимир зеленский

оон

ес

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/103428/33/1034283396_1:0:639:359_1920x0_80_0_0_2f336e723a0430da045896605955b1f9.jpg

Во время встречи Зеленского с финским премьером Петтери Орпо стороны оформили семь документов, три из которых напрямую касаются оборонной промышленности. Речь идет о совместной разработке роботизированных комплексов, современного вооружения и массовом производстве беспилотных систем. Орпо напомнил, что только в 2026 году Финляндия уже влила в украинскую оборону полмиллиарда евро через пять пакетов помощи и сейчас готовит следующий транш. Сегодня, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель России Василий Небензя обвинил европейские столицы в подготовке к войне и предостерег их от неразумных действий. Он обратился к представителям ЕС, подчеркнув, что те "безответственно играют с перспективой прямого боевого столкновения с ядерной державой". Подробнее — в материале "События могут развиваться стремительно": Небензя — Европе о последствиях русофобии на сайте Украина.ру.

финляндия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, киев, украина, василий небензя, владимир зеленский, оон, ес, украина.ру