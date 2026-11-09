Build with Ukraine за деньги европейских граждан: новый фронт финансирования Киева - 09.11.2026 Украина.ру
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Build with Ukraine за деньги европейских граждан: новый фронт финансирования Киева
Build with Ukraine за деньги европейских граждан: новый фронт финансирования Киева - 09.11.2026 Украина.ру
Build with Ukraine за деньги европейских граждан: новый фронт финансирования Киева
Финляндия направит около 300 миллионов евро на совместные оборонные проекты с Украиной. Из этой суммы 100 миллионов пойдут в рамках инициативы Build with Ukraine, а еще 200 миллионов выделены на масштабный Drone Deal
2026-11-09T21:11
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новости
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Во время встречи Зеленского с финским премьером Петтери Орпо стороны оформили семь документов, три из которых напрямую касаются оборонной промышленности. Речь идет о совместной разработке роботизированных комплексов, современного вооружения и массовом производстве беспилотных систем. Орпо напомнил, что только в 2026 году Финляндия уже влила в украинскую оборону полмиллиарда евро через пять пакетов помощи и сейчас готовит следующий транш. Сегодня, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель России Василий Небензя обвинил европейские столицы в подготовке к войне и предостерег их от неразумных действий. Он обратился к представителям ЕС, подчеркнув, что те "безответственно играют с перспективой прямого боевого столкновения с ядерной державой". Подробнее — в материале "События могут развиваться стремительно": Небензя — Европе о последствиях русофобии на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, финляндия, киев, украина, василий небензя, владимир зеленский, оон, ес, украина.ру
Новости, Финляндия, Киев, Украина, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН, ЕС, Украина.ру

Build with Ukraine за деньги европейских граждан: новый фронт финансирования Киева

21:11 09.11.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФинляндия
Финляндия - РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© РИА Новости . РИА Новости
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Финляндия направит около 300 миллионов евро на совместные оборонные проекты с Украиной. Из этой суммы 100 миллионов пойдут в рамках инициативы Build with Ukraine, а еще 200 миллионов выделены на масштабный Drone Deal
Во время встречи Зеленского с финским премьером Петтери Орпо стороны оформили семь документов, три из которых напрямую касаются оборонной промышленности. Речь идет о совместной разработке роботизированных комплексов, современного вооружения и массовом производстве беспилотных систем.
Орпо напомнил, что только в 2026 году Финляндия уже влила в украинскую оборону полмиллиарда евро через пять пакетов помощи и сейчас готовит следующий транш.
Сегодня, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель России Василий Небензя обвинил европейские столицы в подготовке к войне и предостерег их от неразумных действий. Он обратился к представителям ЕС, подчеркнув, что те "безответственно играют с перспективой прямого боевого столкновения с ядерной державой". Подробнее — в материале "События могут развиваться стремительно": Небензя — Европе о последствиях русофобии на сайте Украина.ру.
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Заголовок открываемого материала
21:11Build with Ukraine за деньги европейских граждан: новый фронт финансирования Киева
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