Рубио назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине - 10.11.2026 Украина.ру
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Рубио назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине
Рубио назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине - 10.11.2026 Украина.ру
Рубио назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине
Только те договоренности по гарантиям безопасности, с которыми согласится Россия, позволят завершить конфликт на Украине. Об этом госсекретарь США Марко Рубио вечером 9 ноября заявил журналистам в Париже
2026-11-10T03:52
2026-11-10T03:57
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Госсекретарь США прибыл в столицу Франции для участия в совещании глав внешнеполитических ведомств стран G7, созванного накануне трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.По его словам, Вашингтон свои подходы к мирному процессу менять не собирается, а "для начала обсуждения вопроса гарантий безопасности для Украины и Европы необходимо преодолеть конфликт"."Ключом к окончательному завершению войны станет понимание того, что Украина будет чувствовать себя в безопасности после войны. И, очевидно, это должно быть нечто такое, с чем согласится и Россия, чтобы это сработало", — сказал Рубио."С этим должна согласиться и Россия... Именно потому эти переговоры критически важны", — повторил Рубио.Трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию, которая уже прибыла на место, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Любые претензии представителей Европы на участие в переговорах в какой-либо форме Россией категорически отвергаются.Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер перед началом трёхсторонних переговоров намерены "сверить часы" - провести серию встреч с европейцами.Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261109/ukraina-izmenitsya-i-okazhetsya-v-drugoy-forme-tramp-ozvuchil-to-o-chm-v-kieve-i-evrope-boyatsya-dumat-1084378582.html
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украина.ру, новости, сша, марко рубио, стив уиткофф, джаред кушнер, европа, франция, париж, g7, россия, владимир путин, владимир мединский, украина, переговоры по украине 2026, оаэ, война на украине, чем закончится война на украине, сво, гарантии безопасности, мир без границ
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Рубио назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине

03:52 10.11.2026 (обновлено: 03:57 10.11.2026)
 
© AP / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Только те договоренности по гарантиям безопасности, с которыми согласится Россия, позволят завершить конфликт на Украине. Об этом госсекретарь США Марко Рубио вечером 9 ноября заявил журналистам в Париже
Госсекретарь США прибыл в столицу Франции для участия в совещании глав внешнеполитических ведомств стран G7, созванного накануне трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.
По его словам, Вашингтон свои подходы к мирному процессу менять не собирается, а "для начала обсуждения вопроса гарантий безопасности для Украины и Европы необходимо преодолеть конфликт".
"Ключом к окончательному завершению войны станет понимание того, что Украина будет чувствовать себя в безопасности после войны. И, очевидно, это должно быть нечто такое, с чем согласится и Россия, чтобы это сработало", — сказал Рубио.
"С этим должна согласиться и Россия... Именно потому эти переговоры критически важны", — повторил Рубио.
Трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию, которая уже прибыла на место, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Любые претензии представителей Европы на участие в переговорах в какой-либо форме Россией категорически отвергаются.
Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер перед началом трёхсторонних переговоров намерены "сверить часы" - провести серию встреч с европейцами.
Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
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