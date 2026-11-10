https://ukraina.ru/20261110/rubio-nazval-klyuchevoe-uslovie-dlya-zaversheniya-konflikta-na-ukraine-1084383181.html

Рубио назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине

Рубио назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине - 10.11.2026 Украина.ру

Рубио назвал ключевое условие для завершения конфликта на Украине

Только те договоренности по гарантиям безопасности, с которыми согласится Россия, позволят завершить конфликт на Украине. Об этом госсекретарь США Марко Рубио вечером 9 ноября заявил журналистам в Париже

2026-11-10T03:52

2026-11-10T03:52

2026-11-10T03:57

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Госсекретарь США прибыл в столицу Франции для участия в совещании глав внешнеполитических ведомств стран G7, созванного накануне трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.По его словам, Вашингтон свои подходы к мирному процессу менять не собирается, а "для начала обсуждения вопроса гарантий безопасности для Украины и Европы необходимо преодолеть конфликт"."Ключом к окончательному завершению войны станет понимание того, что Украина будет чувствовать себя в безопасности после войны. И, очевидно, это должно быть нечто такое, с чем согласится и Россия, чтобы это сработало", — сказал Рубио."С этим должна согласиться и Россия... Именно потому эти переговоры критически важны", — повторил Рубио.Трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной пройдут в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию, которая уже прибыла на место, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Любые претензии представителей Европы на участие в переговорах в какой-либо форме Россией категорически отвергаются.Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер перед началом трёхсторонних переговоров намерены "сверить часы" - провести серию встреч с европейцами.Подробнее о главной интриге последних часов - в материале Захара Виноградова Понятые на переговорах в Абу-Даби: "руками ничего не трогать".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261109/ukraina-izmenitsya-i-okazhetsya-v-drugoy-forme-tramp-ozvuchil-to-o-chm-v-kieve-i-evrope-boyatsya-dumat-1084378582.html

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