https://ukraina.ru/20261110/brat-sovetnika-zelenskogo-voeval-i-pogib-v-zaporozhskoy-oblasti-za-rossiyu-1084381862.html

Брат советника Зеленского воевал и погиб в Запорожской области за Россию

Брат советника Зеленского воевал и погиб в Запорожской области за Россию - 10.11.2026 Украина.ру

Брат советника Зеленского воевал и погиб в Запорожской области за Россию

Брат советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка погиб в посёлке Кирилловка Запорожской области в мае 2024 года, воюя против ВСУ. Об этом украинское издание "Страна.ua" вечером 9 ноября сообщает в своём телеграм-канале

2026-11-10T00:44

2026-11-10T00:44

2026-11-10T00:46

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спецоперация

всу

вооруженные силы украины

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Издание в публикации ссылается на утечку Росстата, из которой следует, что полковник ВС РФ Владимир Михайлович Подоляк, награждённый медалью "Участнику специальной военной операции", погиб 19 мая 2024 года в Кирилловке Запорожской области в возрасте 59 лет в ходе военных действий."Брат советника ОП [офиса президента] Подоляка погиб, воюя… на стороне РФ", — говорится в сообщении.Михаил Подоляк в феврале 2024 года признал, что у него есть в России старший брат, отметив, что у многих украинцев в России есть родственники. Он также отрицал причастность брата к службе в КГБ или ФСБ."Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди, которые в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?" — прокомментировал Михаил Подоляк зимой 2024 года заявление о брате бывшего вице-премьера правительства России Альфреда Коха.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, запорожская область, вс рф, украина, михаил подоляк, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины