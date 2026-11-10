Брат советника Зеленского воевал и погиб в Запорожской области за Россию - 10.11.2026 Украина.ру
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Брат советника Зеленского воевал и погиб в Запорожской области за Россию
Брат советника Зеленского воевал и погиб в Запорожской области за Россию - 10.11.2026 Украина.ру
Брат советника Зеленского воевал и погиб в Запорожской области за Россию
Брат советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка погиб в посёлке Кирилловка Запорожской области в мае 2024 года, воюя против ВСУ. Об этом украинское издание "Страна.ua" вечером 9 ноября сообщает в своём телеграм-канале
2026-11-10T00:44
2026-11-10T00:46
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михаил подоляк
сво
спецоперация
всу
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Издание в публикации ссылается на утечку Росстата, из которой следует, что полковник ВС РФ Владимир Михайлович Подоляк, награждённый медалью "Участнику специальной военной операции", погиб 19 мая 2024 года в Кирилловке Запорожской области в возрасте 59 лет в ходе военных действий."Брат советника ОП [офиса президента] Подоляка погиб, воюя… на стороне РФ", — говорится в сообщении.Михаил Подоляк в феврале 2024 года признал, что у него есть в России старший брат, отметив, что у многих украинцев в России есть родственники. Он также отрицал причастность брата к службе в КГБ или ФСБ."Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди, которые в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?" — прокомментировал Михаил Подоляк зимой 2024 года заявление о брате бывшего вице-премьера правительства России Альфреда Коха.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, запорожская область, вс рф, украина, михаил подоляк, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Запорожская область, ВС РФ, Украина, Михаил Подоляк, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Брат советника Зеленского воевал и погиб в Запорожской области за Россию

00:44 10.11.2026 (обновлено: 00:46 10.11.2026)
 
© AP / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 10.11.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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Брат советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка погиб в посёлке Кирилловка Запорожской области в мае 2024 года, воюя против ВСУ. Об этом украинское издание "Страна.ua" вечером 9 ноября сообщает в своём телеграм-канале
Издание в публикации ссылается на утечку Росстата, из которой следует, что полковник ВС РФ Владимир Михайлович Подоляк, награждённый медалью "Участнику специальной военной операции", погиб 19 мая 2024 года в Кирилловке Запорожской области в возрасте 59 лет в ходе военных действий.
"Брат советника ОП [офиса президента] Подоляка погиб, воюя… на стороне РФ", — говорится в сообщении.
Михаил Подоляк в феврале 2024 года признал, что у него есть в России старший брат, отметив, что у многих украинцев в России есть родственники. Он также отрицал причастность брата к службе в КГБ или ФСБ.
"Не знаю насчет КГБ, ФСБ и так далее, конечно же, нет. Если человеку 60 лет, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Люди, которые в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?" — прокомментировал Михаил Подоляк зимой 2024 года заявление о брате бывшего вице-премьера правительства России Альфреда Коха.
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