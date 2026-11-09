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"События могут развиваться стремительно": Небензя — Европе о последствиях русофобии

"События могут развиваться стремительно": Небензя — Европе о последствиях русофобии - 09.11.2026 Украина.ру

"События могут развиваться стремительно": Небензя — Европе о последствиях русофобии

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, постоянный представитель России Василий Небензя обвинил европейские столицы в подготовке к войне и предостерег их от безответственных действий

2026-11-09T20:42

2026-11-09T20:42

2026-11-09T20:31

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По словам Небензи, бесконечные заседания по украинской инициативе лишь имитируют дипломатию, а Брюссель окончательно принес здравый смысл в жертву русофобии. "Европейские власти продолжают накачивать Киев оружием и деньгами и с остервенением раскручивают "маховик милитаризации", раздувают истерию вокруг мифической российской угрозы и методично приучают собственное население к мысли о неизбежности войны с нашей страной", — сказал постпред. При этом Москва не согласится на замораживание ситуации, которое сохранит угрозы безопасности. "Россия не стремится к вооруженному столкновению с Европой, однако если та развяжет войну, события могут развиваться стремительно", — сказал дипломат. Он обратился к представителям ЕС, подчеркнув, что те "безответственно играют с перспективой прямого боевого столкновения с ядерной державой": "Наконец, европейским политикам, рассуждающим о подготовке к войне с Россией в 2029–2030 годах, следует отдавать себе отчет о последствиях столь опасного курса". Сегодня Financial Times сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза, если все члены блока не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины в 2027-м и последующих годах. Подробнее — в материале Мерц шантажирует ЕС: либо все скидываются на Украину, либо бюджет будет заблокирован на сайте Украина.ру.

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новости, европа, россия, украина, василий небензя, фридрих мерц, ес, оон, financial times