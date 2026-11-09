"Они сметут нас. Если выживут": народный избранник запричитал об угрозе госпереворота - 09.11.2026 Украина.ру
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"Они сметут нас. Если выживут": народный избранник запричитал об угрозе госпереворота
"Они сметут нас. Если выживут": народный избранник запричитал об угрозе госпереворота - 09.11.2026 Украина.ру
"Они сметут нас. Если выживут": народный избранник запричитал об угрозе госпереворота
Жители Киева могут пойти на радикальные действия, если власти не обеспечат стабильное теплоснабжение, электроснабжение и водоснабжение, заявил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк
2026-11-09T20:08
2026-11-09T19:56
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слуга народа
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Причиной мятежа может стать не только отсутствие базовых коммунальных услуг, но и открытые разногласия внутри самой власти. "Они не будут разбираться, кто же в конце концов виновен. Если выживут киевляне, они просто сметут всех нас вместе взятых. И центральную власть, и парламент, и исполнительную власть, и без исключения абсолютно всех. Потому что киевляне заслуживают уважения, и им эти перепалки совершенно не нужны", — убежден депутат.По его мнению, жители столицы "хотят быть с теми услугами, которых они заслуживают, за которые они платят свои деньги". Нагорняк обеспокоен коммунальными проблемами киевлян, но, судя по всему, плевать хотел на регионы, где люди также живут в темноте и без отопления. Сегодня руководитель энергетических программ "Украинского института будущего" Андриан Прокип сообщил, что в Киеве, Одессе и Днепропетровске высока вероятность блэкаута до двух недель из-за российских ударов. В зоне риска также находятся Чернигов, Сумы и Харьков, а Приднепровская ТЭС, обеспечивавшая Днепропретровск и область, фактически выведена из строя. Подробнее — в материале Две недели в темноте: Киев, Одесса и Днепропетровск без связи с энергосистемой на сайте Украина.ру.
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новости, киев, одесса, днепропетровск, слуга народа, приднепровская тэс, украина.ру
Новости, Киев, Одесса, Днепропетровск, Слуга народа, Приднепровская ТЭС, Украина.ру

"Они сметут нас. Если выживут": народный избранник запричитал об угрозе госпереворота

20:08 09.11.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 09.11.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Жители Киева могут пойти на радикальные действия, если власти не обеспечат стабильное теплоснабжение, электроснабжение и водоснабжение, заявил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк
Причиной мятежа может стать не только отсутствие базовых коммунальных услуг, но и открытые разногласия внутри самой власти.
"Они не будут разбираться, кто же в конце концов виновен. Если выживут киевляне, они просто сметут всех нас вместе взятых. И центральную власть, и парламент, и исполнительную власть, и без исключения абсолютно всех. Потому что киевляне заслуживают уважения, и им эти перепалки совершенно не нужны", — убежден депутат.
По его мнению, жители столицы "хотят быть с теми услугами, которых они заслуживают, за которые они платят свои деньги".
Нагорняк обеспокоен коммунальными проблемами киевлян, но, судя по всему, плевать хотел на регионы, где люди также живут в темноте и без отопления.
Сегодня руководитель энергетических программ "Украинского института будущего" Андриан Прокип сообщил, что в Киеве, Одессе и Днепропетровске высока вероятность блэкаута до двух недель из-за российских ударов. В зоне риска также находятся Чернигов, Сумы и Харьков, а Приднепровская ТЭС, обеспечивавшая Днепропретровск и область, фактически выведена из строя. Подробнее — в материале Две недели в темноте: Киев, Одесса и Днепропетровск без связи с энергосистемой на сайте Украина.ру.
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