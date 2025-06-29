https://ukraina.ru/20250629/dlya-kapitulyatsii-kieva-nuzhno-vypolnit-pervuyu-tsel-svo-baranets-nazval-glavnoe-uslovie-pobedy-1064406240.html

"Для капитуляции Киева нужно выполнить первую цель СВО": Баранец назвал главное условие победы

"Для капитуляции Киева нужно выполнить первую цель СВО": Баранец назвал главное условие победы - 29.06.2025 Украина.ру

"Для капитуляции Киева нужно выполнить первую цель СВО": Баранец назвал главное условие победы

Спецоперация завершится только после полной демилитаризации Украины и уничтожения ее военного потенциала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2025-06-29T07:00

2025-06-29T07:00

2025-06-29T07:00

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Эксперт четко обозначил ключевое условие завершения специальной военной операции, подчеркнув необходимость полного выполнения ее первоначальных целей."Для капитуляции противника необходимо выполнить первую цель СВО – демилитаризация. Для этого надо уничтожить украинскую армию", — заявил эксперт.Он пояснил, что процесс денацификации займет гораздо больше времени: "Денацификация – это задача на сто лет. СВО не закончится до тех пор, пока Зеленский не выйдет из Киева навстречу нашим войскам и не скажет: 'Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной'".Баранец подчеркнул бесперспективность переговоров в текущих условиях. "Россия и Украина – это два поезда, которые несутся навстречу друг другу по одной и той же колее. Свернуть или затормозить они не могут", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250627/amerikanskie-abramsy-krasochno-goryat-pod-sumami-polkovnik-alekhin-soobschil-o-novom-razgrome-vsu-1064387200.html

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