"Для капитуляции Киева нужно выполнить первую цель СВО": Баранец назвал главное условие победы
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр"
Спецоперация завершится только после полной демилитаризации Украины и уничтожения ее военного потенциала. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Эксперт четко обозначил ключевое условие завершения специальной военной операции, подчеркнув необходимость полного выполнения ее первоначальных целей.
"Для капитуляции противника необходимо выполнить первую цель СВО – демилитаризация. Для этого надо уничтожить украинскую армию", — заявил эксперт.
Он пояснил, что процесс денацификации займет гораздо больше времени: "Денацификация – это задача на сто лет. СВО не закончится до тех пор, пока Зеленский не выйдет из Киева навстречу нашим войскам и не скажет: 'Сдаюсь. Я больше не управляю Украиной'".
Баранец подчеркнул бесперспективность переговоров в текущих условиях. "Россия и Украина – это два поезда, которые несутся навстречу друг другу по одной и той же колее. Свернуть или затормозить они не могут", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью "Виктор Баранец: ВС РФ заставили ВСУ бросить под Сумы резерв, который был им нужен на самый крайний случай" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО: "Тимофей Ермаков: Если Россия вовремя не создаст свой "Старлинк", Маск устроит ей крупные проблемы на СВО" на сайте Украина.ру.
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