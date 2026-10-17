https://ukraina.ru/20261017/minoborony-vs-rf-osvobodili-vosem-naselnnykh-punktov-v-chetyrkh-regionakh-1083887112.html

Минобороны: ВС РФ освободили восемь населённых пунктов в четырёх регионах

Минобороны: ВС РФ освободили восемь населённых пунктов в четырёх регионах - 17.10.2026 Украина.ру

Минобороны: ВС РФ освободили восемь населённых пунктов в четырёх регионах

Российские войска за прошедшие сутки взяли под контроль восемь населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили 17 октября в Минобороны России

2026-10-17T17:33

2026-10-17T17:33

2026-10-17T17:33

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В пресс-службе военного ведомства уточнили, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили Доброполье, Первомайское и Сергеевку в Донецкой Народной Республике . Группировка "Юг" взяла под контроль Алексеево-Дружковку в ДНР.Доброполье было превращено противником в мощный укрепрайон. Потеря этого города кратно усложняет оборону ВСУ на обширном участке фронта. Освобождение Алексеево-Дружковки, в свою очередь, приближает российские войска к Дружковке, за которой находится Краматорск.В Запорожской области и подразделения группировки войск "Днепр" освободили Малокатериновку. В ходе боёв за этот населённый пункт было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 25 боевиков, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.Группировка "Восток" продолжила вклиниваться в оборону противника и взяла под контроль Великомихайловку в Днепропетровской области .На харьковском направлении подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и освободили Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области .Ранее, 16 октября, президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск назвал освобождение Доброполья заметным событием, которое открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР.Глава государства также отметил, что освобождение Алексеево-Дружковки и начало штурма Дружковки и Краматорска создают условия для завершения очистки земли Донбасса от боевых формирований киевского режима.Больше важных новостей дня в публикации "Трамп поставил на паузу "адские санкции". Хроника событий на утро 17 октября" на сайте Украина.ру.

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