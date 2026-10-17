Минобороны: ВС РФ освободили восемь населённых пунктов в четырёх регионах - 17.10.2026 Украина.ру
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Минобороны: ВС РФ освободили восемь населённых пунктов в четырёх регионах
Минобороны: ВС РФ освободили восемь населённых пунктов в четырёх регионах - 17.10.2026 Украина.ру
Минобороны: ВС РФ освободили восемь населённых пунктов в четырёх регионах
Российские войска за прошедшие сутки взяли под контроль восемь населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили 17 октября в Минобороны России
2026-10-17T17:33
2026-10-17T17:33
новости
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
владимир путин
днр
краматорск
донбасс
доброполье
харьковская область
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В пресс-службе военного ведомства уточнили, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили Доброполье, Первомайское и Сергеевку в Донецкой Народной Республике . Группировка "Юг" взяла под контроль Алексеево-Дружковку в ДНР.Доброполье было превращено противником в мощный укрепрайон. Потеря этого города кратно усложняет оборону ВСУ на обширном участке фронта. Освобождение Алексеево-Дружковки, в свою очередь, приближает российские войска к Дружковке, за которой находится Краматорск.В Запорожской области и подразделения группировки войск "Днепр" освободили Малокатериновку. В ходе боёв за этот населённый пункт было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 25 боевиков, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.Группировка "Восток" продолжила вклиниваться в оборону противника и взяла под контроль Великомихайловку в Днепропетровской области .На харьковском направлении подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и освободили Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области .Ранее, 16 октября, президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск назвал освобождение Доброполья заметным событием, которое открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР.Глава государства также отметил, что освобождение Алексеево-Дружковки и начало штурма Дружковки и Краматорска создают условия для завершения очистки земли Донбасса от боевых формирований киевского режима.Больше важных новостей дня в публикации "Трамп поставил на паузу "адские санкции". Хроника событий на утро 17 октября" на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
днр
краматорск
донбасс
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Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Владимир Путин, ДНР, Краматорск, Донбасс, Доброполье, Харьковская область, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, Главные новости, главное, война, война на Украине

Минобороны: ВС РФ освободили восемь населённых пунктов в четырёх регионах

17:33 17.10.2026
 
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
- РИА Новости, 1920, 17.10.2026
© Фото : Аксёнов Z 82 / Telegram
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Российские войска за прошедшие сутки взяли под контроль восемь населённых пунктов в Донецкой Народной Республике, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили 17 октября в Минобороны России
В пресс-службе военного ведомства уточнили, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили Доброполье, Первомайское и Сергеевку в Донецкой Народной Республике . Группировка "Юг" взяла под контроль Алексеево-Дружковку в ДНР.
Доброполье было превращено противником в мощный укрепрайон. Потеря этого города кратно усложняет оборону ВСУ на обширном участке фронта. Освобождение Алексеево-Дружковки, в свою очередь, приближает российские войска к Дружковке, за которой находится Краматорск.
В Запорожской области и подразделения группировки войск "Днепр" освободили Малокатериновку. В ходе боёв за этот населённый пункт было нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 25 боевиков, две боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Группировка "Восток" продолжила вклиниваться в оборону противника и взяла под контроль Великомихайловку в Днепропетровской области .
На харьковском направлении подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю и освободили Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области .
Ранее, 16 октября, президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединённой группировки войск назвал освобождение Доброполья заметным событием, которое открывает прямую дорогу к выходу на границы ДНР.
Глава государства также отметил, что освобождение Алексеево-Дружковки и начало штурма Дружковки и Краматорска создают условия для завершения очистки земли Донбасса от боевых формирований киевского режима.
Больше важных новостей дня в публикации "Трамп поставил на паузу "адские санкции". Хроника событий на утро 17 октября" на сайте Украина.ру.
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