Не диссидент, а конформист. 90 лет со дня рождения Ивана Драча
17 октября 1936 года в селе Тележинцы Киевской области родился Иван Драч. Он вошёл в плеяду ярких поэтов-шестидесятников, однако вскоре стал советским пропагандистом, а с 1989-го – политиком
Родители будущего поэта работали в совхозе, голод 1932-33 годов им удалось пережить на Кавказе. В 2010-м Иван Драч вспоминал: "Я был ребёнком старших родителей – они давали мне волю, чтобы я учился. И я учился, и занимался спортом – футбол, волейбол, бег..."
В мае 1951 года семиклассник Ваня Драч написал свое первое стихотворение "Ми за мир!" Стихотворение было настолько политически правильным, что его напечатала районная газета. Вот строки из него:
"Розцвітає мила Україна,
Щастям повниться моя земля,
І працює радісна людина
В сяйві сонця, що зійшло з Кремля…"
Затем в биографии Ивана Драча была "общественная активность": председатель пионерского отряда, после недолгой работы учителем русского языка и литературы – инструктор Тетиевского райкома комсомола, секретарь комсомольской организации воинской части, кандидат в члены КПСС… В 2010 году Драч рассказывал, что готовился получить золотую медаль по окончании школы, но её дали дочери первого секретаря райкома партии. "Тогда я понял, что жизнь очень интересна. Я отказался брать аттестат зрелости – мне его только потом передали". Но в 1950-е его всё устраивало.
Осенью 1959 года за выступление с несанкционированной политинформацией и за контакты с польской делегацией будущего классика потащили в КГБ, а затем выгнали с дневного отделения университета. Даже несмотря на то, что он был заместителем секретаря комсомольской организации факультета по идеологии (а может и поэтому). Но уже в следующем году ему удалось восстановиться на заочном отделении филфака.
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В 1961-м главред газеты "Литературная Украина" (орган Союза писателей Украины) Павел Загребельный взял Ивана Драча на работу в качестве редактора отдела художественной литературы. Именно на страницах этой газеты была опубликована поэма-трагедия Драча "Нож в солнце" (1961), тепло встреченная советской критикой.
В 1962 году Ивана Драча приняли в Союз писателей Украины, вышел его первый сборник – "Подсолнечник", и поэта стали упоминать в одном ряду с другими украинскими "шестидесятниками" – Николаем Винграновским, Линой Костенко, Василием Симоненко. Он стал завсегдатаем клуба творческой молодёжи "Современник", ставшего точкой сборки украинских диссидентов. Тогда же Драч – на волне отмечавшейся в сотой годовщине смерти Тараса Шевченко – написал поэму "Смерть Шевченко", но ни в печать, ни для постановки на сцене её не приняли.
Не закончив обучение в университете, в 1962 году Иван Драч по протекции Загребельного поступил на Высшие курсы киносценаристов и кинорежиссёров при Госкино СССР в Москве. Его отправили в командировку в Италию. По утверждению киевской газеты "День", от претензий московского КГБ Драча защищал отставной чекист, а тогда преподаватель курсов Михаил Маклярский, который ему симпатизировал.
Вернувшись в Киев в 1964 году, Иван Драч стал работать сценаристом на киностудии им. Довженко. В 1965-м вышли два его поэтических сборника: лирический – "Протуберанцы сердца", и пропагандистский – "Дышу Лениным". В том же году по сценарию Драча был снят диссидентский по духу фильм "Криниця для спраглих" ("Родник для жаждущих"), запрещённый к показу постановлением ЦК КПУ за "идейные извращения".
В 1966 году Иван Драч написал покаянное письмо. После этого его даже отправили в составе делегации УССР на заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорк. Позже он неоднократно ездил в США и Канаду, где выступал перед украинской диаспорой.
В 1967 году у Ивана Драча вышло сразу три сборника: "Поэзии", "Баллады будней" – и "Лениниана". Снятые по его сценариям фильмы "Каменный крест" (по произведениям Василия Стефаника, 1968), "Иду к тебе" (о жизни Леси Украинки, 1971), "Пропавшая грамота" (по мотивам произведений Николая Гоголя, 1972) выходят в прокат, Драч получил за них большие по советским меркам деньги.
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Драча сложно было назвать диссидентом – он осуждал "буржуазный национализм" и прославлял деятельность коммунистической партии, причём как в поэзии, так и в выступлениях. Но его постоянные контакты с диссидентами и попытки внести в содержание фильмов "фигу в кармане" раздражали руководство УССР. Позже Драч самодовольно вспоминал, что Владимир Щербицкий как-то спросил своего помощника Владимира Литвина: "Чего Драчу надо? Он издается в Киеве и в Москве. Гонорары у него колоссальные. Есть машина и дача. Что ему надо?!!"
В конце концов, в 1974 году Ивана Драча "попросили" с киностудии и он перешёл на творческую работу. В том же году был издан его поэтический сборник "Корень и крона", за который через два года Драч получил Госпремию УССР им. Т. Шевченко. Примечательно, что в эту книгу был включён цикл "Дыхание атомной", в котором поэт описывал радужное будущее мирного атома.
Всего с 1974 по 1988 год только на украинском языке были изданы 12 сборников поэзий Драча, примерно треть из которых были патриотически-пропагандистскими ("Американская тетрадь", "Январская баллада 1924 года" и т.п.) Произведения поэта активно переводились на языки народов СССР, а книга переведённых на русский избранных стихотворений "Зелёные врата" была отмеченной Государственной премией СССР (1983). Продолжил Драч и сотрудничество с киностудией им. Довженко: по его сценариям были сняты четыре фильма, в частности, "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1983).
© Фото : uateka.com / Перейти в фотобанкЛидеры Народного Руха Украины. Слева направо: бывшие политзаключенные Вячеслав Чорновил, Михаил Горынь и поэт Иван Драч
© Фото : uateka.com
Лидеры Народного Руха Украины. Слева направо: бывшие политзаключенные Вячеслав Чорновил, Михаил Горынь и поэт Иван Драч
Проблемы у Ивана Драча не появились даже после того, как в 1978 году в США, по инициативе известного деятеля украинской диаспоры, профессора Омельяна Прицака, был издан сборник переводов стихотворений Драча на английский язык под названием "Orchard Lamps" ("Светильники сада"). Издателем был Стэнли Кьюниц, консультант по поэзии в Библиотеке Конгресса США, лауреат Пулитцеровской премии, а проиллюстрировал сборник украинский художник Яков Гнездовский, произведения которого украшали рабочий кабинет президента США Джона Кеннеди.
При этом Драча не жаловали киевские диссиденты. "Когда отца исключили из Союза писателей, отец в знак протеста объявил голодовку и голодал 70 дней. Иван Драч тогда был председателем Киевской организации СПУ. И он направил к отцу невропатолога писательской поликлиники с требованием объявить его психически больным и направить на психиатрическую экспертизу", – вспоминала дочь украинского писателя-фантаста Олеся Бердника, Мирослава.
После 1986 года Иван Драч нашёл свою нишу в "чернобыльской" теме, и подтолкнул его к этому случай. "В конце восьмидесятых я ездил с писателями Алесем Адамовичем и Юрием Карякиным в Индию. В Калькутте, осматривая ужасающие трущобы, которые цивилизованный человек и представить себе не может, повстречали знаменитого немецкого публициста Гюнтера Грасса. Он уже несколько месяцев был там, исходил город вдоль и поперек, собирая материалы для будущей книги. Алесь Адамович, который был с ним знаком, представил меня: "Это – Иван Драч, поэт, Украина". Господин Грасс тяжело задумался. Но находчивый белорус не растерялся: "Это – Иван Драч, поэт, Чернобыль", – повторил, внеся поправку. "А, теперь понятно, откуда", – сказал немец" – рассказывал позже Драч.
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В 1988 году Иван Драч опубликовал социально-философскую поэму "Чернобыльская мадонна", где в апокалиптическом духе описал проблему катастрофы на ЧАЭС , а также сравнил партийно-государственных иерархов с царём Иродом. Поскольку первые антисоветские протесты на Украине имели форму экологических, произведение и его автор получили большую популярность.
Вместе с Вячеславом Черноволом, Михаилом Горынем и другими диссидентами Иван Драч в сентябре 1989 года стал соучредителем Народного Руха Украины за перестройку (НРУ) и стал первым его председателем. С тех пор Иван Драч, выйдя из КПСС, окончательно променял поэзию на политику.
Весной 1990 года он стал депутатом Верховной Рады от одного из округов Львовской области и вошёл в историю: летом того же года именно Драч внёс предложение о нейтралитете Украины в декларацию о её суверенитете. Ему же принадлежит высказывание: "Еврей в Украине должен жить лучше, чем в Израиле, русский в Украине должен жить лучше, чем в России". В 1991 году Драч возглавил Общество связи с украинцами за рубежом, которым руководил до 2000-го.
© РИА Новости . Игорь Костин / Перейти в фотобанкНа III съезде Народного Руха: И. Драч, В. Черновил, М. Горынь
На III съезде Народного Руха: И. Драч, В. Черновил, М. Горынь
В 1992 году Иван Драч рассорился с коллегами-конкурентами в руководстве Руха, и в 1994-м в Верховную Раду не попал (хотя из НРУ и не вышел). Вернулся он в парламент через четыре года и вскоре получил пост председателя Госкомитета информационной политики Украины в правительстве Виктора Ющенко. В третий раз Драч стал депутатом Верховной Рады в 2022 году по списку блока "Наша Украина". При этом поэт-политик вовсю заискивал перед Леонидом Кучмой, от которого получил два ордена князя Ярослава Мудрого.
После 2004 года Рух окончательно стал маргинальной партией и Драч перешёл в созданную группой выходцев из НРУ "Украинскую народную партию" (УНП). В составе созданного на основе УНП блока Драч в 2006-м вновь попытался стать депутатом, но блок не преодолел избирательный барьер. Пилюлю подсластил Виктор Ющенко, присвоив поэту-политику звание Героя Украины.
С тех пор Иван Драч "пошёл по рукам": он сотрудничал с Ющенко, Тимошенко, а в 2010-2014 – и с Виктором Януковичем. Ведь последний изо всех сил пытался доказать творческой интеллигенции свой "украинский патриотизм". Но после майдана-2014 природа взяла своё. Драч поддержал АТО, призывая "разрубить проклятую змею – Лугандонию".
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Стоит отметить, что сам Драч в своём "флюгерстве" никаких проблем не видел. В 2010 году на вопрос издания "Украинская правда", является ли он конформистом, поэт ответил: "Конечно. Я же 30 лет был членом КПСС. Грех было бы не считать меня конформистом. Скрипник и Хвылевой были коммунистами и великими украинцами. Но "конформист" для меня – не бранное слово. Это человек, знающий ситуацию, разбирающийся в ситуации и делающий те шаги, которые считает нужными". Перефразируя: "вовремя предать – предвидеть".
P.S.: В рамках декоммунизации улица Некрасовская в Киеве стала улицей Драча. Фраза "я иду по улице Драча" стала мэмом... – Ред.
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